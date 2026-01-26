Cobra Video: ఇది మాములు పాము కాదు భయ్యా.. గాల్లో విషం చిమ్మె స్పిట్టింగ్ కోబ్రా.. వీడియో..

Spitting Cobra Video Viral News: ప్రకృతి అనేక రకాల జీవరాశులకు ఒక ప్రపంచం.. ఈ పంచంలో వివిధ రకాల కోట్ల జాతులకు సంబంధించిన జీవులు జీవిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆయా జీవరాశులు తమ ఆత్మరక్షణలో కోసం వివిధ పద్దతులను అనుసరిస్తూ ఉంటాయి. వీటిల్లో అత్యంత ప్రమాదకరమైనది, ఆశ్చర్యపరిచేది స్పిట్టింగ్ కోబ్రా.. మనందరకీ తెలిసిందేంటంటే ప్రమాదకరమైన పాములు కరిచినప్పుడే మానవ శరీరంలోకి విషం చేరుతూ ఉంటుంది. కానీ కొన్ని రకాల కోబ్రాలు కరవాల్సిన అవసరం లేకుండానే శత్రువులను తన విషంతో హతమార్చగలిగే సామర్థ్యం కలిగి ఉంటాయి. అంతేకాకుండా దీని విషం శాశ్వతంగా అందులను చేస్తుంది. ఇంతకీ ఆ పామేంటి? ఈ వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఏముంది? పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన స్పిట్టింగ్ కోబ్రా చూడొచ్చు. ఈ పాము దాదాపు 5 అడుగులకు పైగా దూరం విషాన్ని చిమ్మే సమార్థ్యం కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇది కేవలం గాలిలో విషాన్ని చిమ్మడమే కాకుండా అత్యంత ఖచ్చితంగా శత్రువులనూ దాడి చేస్తుంది. ముఖ్యంగా ఇది ఎదుటివారి కళ్లను మాత్రమే లక్ష్యంగా చేసుకుని ఇది విషాన్ని చిమ్ముతుంది. అంతేకాకుండా ఇది కళ్లలోకి విషం చిమ్మిన తర్వాత అత్యంత సులభంగా కూడా దాడి చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ కోబ్రాకు సంబంధించిన దృశ్యాలు వైరల్ అవుతూ ఉన్నాయి.
ఈ పాము విషం చిమ్మితే ఆ తీవ్రతకు కళ్లు వెంటనే మంటలను పుట్టిస్తాయి. దీంతో కంటి చూపు కోల్పోయే ప్రమాదం కూడా ఉంది. అంతేకాకుండా సకాలంలో చికిత్స అందకపోతే.. శాశ్వతంగా అంధులవుతారని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అయితే ఈ పాములు తనను తాను రక్షించుకోవడానికి లేదా వేటాడడానికి ఈ అద్భుతమైన శక్తిని వినియోగిస్తాయని వన్యప్రాణి సంరక్షకులు చెబుతున్నారు.
ఈ పాములలోని ప్రత్యేకమైన రకం గురించి ఇప్పుడు సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతూ వస్తోంది. ముఖ్యంగా అడవులకు వెళ్లే క్రమంలో లేదా ఇలాంటి పాములను చూసినప్పుడు అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలని.. కనీసం దాదాపు 5 నుంచి 10 అడుగుల దూరం ఉండాలని వన్యప్రాణి సంరక్షకులు చెబుతున్నారు. అలాగే ఇతర పాములు కనింపినప్పుడు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని వారు సూచిస్తున్నారు.
