/National Bird: కోడిని జాతీయ పక్షిగా ప్రకటించిన దేశం ఇదే.. అసలు నిజాలేంటి?

Sri Lanka National Bird: ప్రపంచంలో కోట్లాది జీవరాశులు ఉన్నాయని మనందరికీ తెలుసు.. అందులో కొన్ని జంతువులు లేదా పక్షులకు ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యతలను కలిగి ఉంటాయి. ముఖ్యంగా దేశ చరిత్రతో ఉన్న సంబంధం ఆధారంగా ఆయా దేశాల జాతీయ జంతువులుగా లేదా జాతీయ పక్షుల హోదాలను పొందుతూ ఉంటాయి. మన భారత దేశ జాతీయ పక్షి నెమలి అన్న విషయం భారతీయులందరికీ తెలుసు. ఆ అద్భుతమైన అందంతో పాటు మంచి నృత్యం, భారతీయ సాంస్కృతిలో ఉన్న మంచి అనుబంధం కారణంగా నెమలికి ఆ గౌరవం దక్కింది. అయితే మన పొరుగు దేశమైన శ్రీలంక జాతీయ పక్షి ఏమిటో మీకు తెలుసా? వినడానికి కాస్త ఆశ్చర్యంగా అనిపించినప్పటికీ.. చూడడానికి అచ్చం కోడి లాగే ఉండే ఒక అరుదైన అడవి పక్షి శ్రీలంక జాతీయ పక్షిగా ఎప్పుడో ప్రకటించింది. కానీ ఈ పక్షి మాత్రం గతంలో సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అయింది..
శ్రీలంకలో జంగిల్ ఫౌల్ అని పక్షికి జాతీయ పక్షి హోదా ఉంది. దీనిని గతంలో సిలోన్ జంగిల్ ఫౌల్ అని కూడా పిలిచేవారట.. ఇది కోడి కుటుంబానికి చెందిన అరుదైన అడవి పక్షిగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు.. ఇది అచ్చం మన ఊర్లో పెంచుకునే నాటు కోడి లాగానే కనిపించడం విశేషం.. కానీ ఇది సాధారణ కోడి కాదు.. ఈ పక్షులు శ్రీలంక అటవీ ప్రాంతాల్లో మాత్రమే కనిపిస్తూ ఉంటాయి. వీటి రంగుతో పాటు శరీర ఆకృతి.. అడవిలో జీవించే విధానం సాధారణ కోడికి చాలా భిన్నంగా ఉంటుంది..
ఇందులో మగ పక్షులు ఎరుపు రంగుతో పాటు నారింజ, పసుపు, నలుపు రంగుతో ఎంతో ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఇక ఆడ పక్షులు మాత్రం అడవి వాతావరణం లో శత్రువులు కంటపడకుండా.. చెట్లలో సులభంగా కలిసి పోయేలా.. ప్రత్యేకమైన గోధుమ రంగులో మాత్రమే ఉంటాయి.. సుమారు 35 సెంటీమీటర్ల పొడవు పెరిగే.. ఈ పక్షులు 510 నుంచి 645 గ్రాముల వరకు బరువును కలిగి ఉంటాయి. ఇవి ఆకులతో పాటు పండ్లను, చిన్న చిన్న కీటకాలను మాత్రమే ఆహారంగా తీసుకుంటాయ్.. శ్రీలంక ప్రకృతిలో ఈ ఈ పక్షికి ఉన్న ప్రత్యేకత కారణంగా దీనికి ఆదేశం జాతీయ పక్షిగా హోదా ఇచ్చింది..
సోషల్ మీడియాలో ఈ మధ్య ఈ పక్షి గురించి అనేక వార్తలు హల్చల్ చేశాయి.. శ్రీలంక జాతీయ పక్షి కోడి కాబట్టి.. అక్కడ చికెన్ తింటే జైలు శిక్ష పడుతుందంటూ కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు కూడా విపరీతంగా చర్చించుకున్నారు. అయితే ఈ వాదనలో ఎలాంటి నిజం లేదని శ్రీలంకకు సంబంధించిన కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు తెలిపారు. శ్రీలంక జాతీయ పక్షి అనేది అడవుల్లో పెరిగే ఒక ప్రత్యేకమైన పక్షి మాత్రమేనని.. మనం రోజు మార్కెట్లో కొనుగోలు చేసే బ్రాయిలర్ లేదా సాదు కోడి పక్షి కాదని శ్రీలంక ప్రజలు తెలిపారు. అయితే, అక్కడ అటవీ చట్టాల ప్రకారం జాతీయ పక్షిగా గుర్తింపు పొందిన ఈ పక్షిని వేటాడడం, చంపడం లేదా హానీ తలపెట్టడం నేరమని.. ఒకవేళ నేరం రుజువైతే కఠినమైన శిక్షలు ఉంటాయని సమాచారం..
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