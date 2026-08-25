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National Bird: కోడిని జాతీయ పక్షిగా ప్రకటించిన దేశం ఇదే.. అసలు నిజాలేంటి?

Sri Lanka National Bird: శ్రీలంక జాతీయ పక్షిమిటో మీకు తెలుసా? అచ్చం మన గ్రామాల్లో పెంచుకునే కోడిలాగే ఉంటుంది.. కానీ కోడి మాత్రం కాదు.. ఇది అడవుల్లో పెరిగే కోడి జాతికి సంబంధించిన జంగిల్ ఫౌల్ అనే పక్షి.. గతంలో శ్రీలంక జాతీయ పక్షికి సంబంధించిన ఎన్నో వార్తలు సోషల్ మీడియాలో నిలిచిన సంగతి తెలిసిందే.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 25, 2026, 05:17 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 05:17 PM IST
National Bird: కోడిని జాతీయ పక్షిగా ప్రకటించిన దేశం ఇదే.. అసలు నిజాలేంటి?
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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