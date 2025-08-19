Stag Beetle: ఈ పురుగు మీ ఇంట్లో కోటీశ్వరులు అయినట్టే? లక్కీ పురుగు ధర రూ.75 లక్షలు?

Stag beetle Price In India: ప్రపంచంలో పురుగుల్ని అసహ్యించుకునే వాళ్లు చాలా మంది ఉన్నారు. కానీ, చైనాలో కొందరు మాత్రం భయం లేకుండా వాటిని తింటూ ఉంటారు. అయితే అలాంటి పురుగుల జాతికి చెందిన స్టాగ్ బీటిల్ అనే దానికి మార్కెట్లో ఎంతో డిమాండ్ ఉంది. ఒక్క పురుగు విలువ దాదాపుగా కోట్లలో ఉండొచ్చు. ఈ విషయం మిమ్మల్ని ఆశ్చర్యపరిచినా.. అదే నిజం. దీని గురించి మరిన్ని విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
స్టాగ్ బీటిల్స్ అనే కీటకాలు వాటికి ఉన్న అద్భుతమైన లక్షణాలతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టిస్తున్నాయి. ఈ స్టాగ్ బీటిల్స్ను అనేక దేశాలలో శుభంగా భావిస్తారు. ఒక్కో కీటకాన్ని దాదాపుగా రూ. 75 లక్షలకు కొనుగోలు చేస్తారట. ఈ విషయం తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోక తప్పదు.
ఈ కీటకాన్ని ఎవరి సొంతం చేసుకుంటే వారు అదృష్టవంతులు అవుతారని, అకస్మాత్తుగా సంపద పెరుగుతుందని కొందరి నమ్మకం. కొందరు దీన్ని ఇంట్లో ఉంచుకోవడం వల్ల ప్రతికూల శక్తి తొలగిపోతుందని అంటున్నారు. ఈ నమ్మకం కారణంగా, చాలా మంది ధనవంతులు ఈ కీటకాన్ని లక్షల రూపాయలు పెట్టి కొంటున్నారు.
కొన్ని ఆసియా దేశాలలో సాంప్రదాయ వైద్యంలో కూడా స్టాగ్ బీటిల్ను ఉపయోగిస్తారని సమాచారం. దాని శరీరం నుండి తీసిన సారాల ద్వారా కొన్ని వ్యాధులను నయం చేయవచ్చని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. అయితే దీనికి శాస్త్రీయ ఆధారాలు గానీ రుజువులు గానీ లేనప్పటికీ మార్కెట్లో దాని ఔషధ డిమాండ్ నిరంతరం పెరుగుతోంది.
అంతే కాకుండా స్టాగ్ బీటిల్ సేంద్రీయ పదార్థాల కుళ్ళిపోవడానికి సహాయం చేస్తాయట. ఇది నేలలో పోషకాలను సృష్టించి.. మెరుగైన దిగుబడి కోసం నేల నాణ్యతను కాపాడుతుందని చెబుతున్నారు. స్టాగ్ బీటిల్ జీవిత చక్రం చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుందట. అవి తమ జీవితంలో ఎక్కువ భాగాన్ని భూగర్భంలో గడుపుతాయట. అవి దాదాపు 3 నుండి 7 సంవత్సరాలు జీవించగలవు అని కొన్ని నివేదికలు చెబుతున్నాయి.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని పాటించే ముందు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)
Also Read: Casting Couch: హీరోయిన్ బట్టలు విప్పమని చెప్పిన 65 ఏళ్ల నిర్మాత..ఇండస్ట్రీలో సంచలనం!
Also Read: Jio Plan: జియో యాజర్లకు షాకింగ్ న్యూస్..చౌకైన రీఛార్జ్ ప్లాన్ ఆపేశారు..బెస్ట్ రీఛార్జ్ ప్లాన్ ఇదే!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook