English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Stag Beetle: ఈ పురుగు మీ ఇంట్లో కోటీశ్వరులు అయినట్టే? లక్కీ పురుగు ధర రూ.75 లక్షలు?

Stag beetle Price In India: ప్రపంచంలో పురుగుల్ని అసహ్యించుకునే వాళ్లు చాలా మంది ఉన్నారు. కానీ, చైనాలో కొందరు మాత్రం భయం లేకుండా వాటిని తింటూ ఉంటారు. అయితే అలాంటి పురుగుల జాతికి చెందిన స్టాగ్ బీటిల్ అనే దానికి మార్కెట్లో ఎంతో డిమాండ్ ఉంది. ఒక్క పురుగు విలువ దాదాపుగా కోట్లలో ఉండొచ్చు. ఈ విషయం మిమ్మల్ని ఆశ్చర్యపరిచినా.. అదే నిజం. దీని గురించి మరిన్ని విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Aug 19, 2025, 02:30 PM IST

Trending Photos

School Holiday Today: ఈరోజు మళ్లీ పాఠశాలకు సెలవు.. వరసగా నాలుగో రోజు కూడా..!
5
August holiday 2025
School Holiday Today: ఈరోజు మళ్లీ పాఠశాలకు సెలవు.. వరసగా నాలుగో రోజు కూడా..!
Rahul Sipligunj: సైలెంట్‌గా ఎంగేజ్ మెంట్ చేసుకున్న రాహుల్ సిప్లిగంజ్.. హరిణ్యారెడ్డి ఎవరో తెలుసా..?.. పిక్స్ వైరల్..
6
Rahul Sipligunj
Rahul Sipligunj: సైలెంట్‌గా ఎంగేజ్ మెంట్ చేసుకున్న రాహుల్ సిప్లిగంజ్.. హరిణ్యారెడ్డి ఎవరో తెలుసా..?.. పిక్స్ వైరల్..
School Holiday: రేపు సోమవారం అన్ని స్కూళ్లకు హలీడే.. ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం .. కారణం ఏంటంటే..?
6
Andhra Pradesh
School Holiday: రేపు సోమవారం అన్ని స్కూళ్లకు హలీడే.. ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం .. కారణం ఏంటంటే..?
Casting Couch: హీరోయిన్ బట్టలు విప్పమని చెప్పిన 65 ఏళ్ల నిర్మాత..ఇండస్ట్రీలో సంచలనం!
10
Malhaar Rathod
Casting Couch: హీరోయిన్ బట్టలు విప్పమని చెప్పిన 65 ఏళ్ల నిర్మాత..ఇండస్ట్రీలో సంచలనం!
Stag Beetle: ఈ పురుగు మీ ఇంట్లో కోటీశ్వరులు అయినట్టే? లక్కీ పురుగు ధర రూ.75 లక్షలు?

Stag beetle Price In India: ప్రపంచంలో పురుగుల్ని అసహ్యించుకునే వాళ్లు చాలా మంది ఉన్నారు. కానీ, చైనాలో కొందరు మాత్రం భయం లేకుండా వాటిని తింటూ ఉంటారు. అయితే అలాంటి పురుగుల జాతికి చెందిన స్టాగ్ బీటిల్ అనే దానికి మార్కెట్లో ఎంతో డిమాండ్ ఉంది. ఒక్క పురుగు విలువ దాదాపుగా కోట్లలో ఉండొచ్చు. ఈ విషయం మిమ్మల్ని ఆశ్చర్యపరిచినా.. అదే నిజం. దీని గురించి మరిన్ని విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

స్టాగ్ బీటిల్స్ అనే కీటకాలు వాటికి ఉన్న అద్భుతమైన లక్షణాలతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టిస్తున్నాయి. ఈ స్టాగ్ బీటిల్స్‌ను అనేక దేశాలలో శుభంగా భావిస్తారు. ఒక్కో కీటకాన్ని దాదాపుగా రూ. 75 లక్షలకు కొనుగోలు చేస్తారట. ఈ విషయం తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోక తప్పదు. 

ఈ కీటకాన్ని ఎవరి సొంతం చేసుకుంటే వారు అదృష్టవంతులు అవుతారని, అకస్మాత్తుగా సంపద పెరుగుతుందని కొందరి నమ్మకం. కొందరు దీన్ని ఇంట్లో ఉంచుకోవడం వల్ల ప్రతికూల శక్తి తొలగిపోతుందని అంటున్నారు. ఈ నమ్మకం కారణంగా, చాలా మంది ధనవంతులు ఈ కీటకాన్ని లక్షల రూపాయలు పెట్టి కొంటున్నారు.

కొన్ని ఆసియా దేశాలలో సాంప్రదాయ వైద్యంలో కూడా స్టాగ్ బీటిల్‌ను ఉపయోగిస్తారని సమాచారం. దాని శరీరం నుండి తీసిన సారాల ద్వారా కొన్ని వ్యాధులను నయం చేయవచ్చని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. అయితే దీనికి శాస్త్రీయ ఆధారాలు గానీ రుజువులు గానీ లేనప్పటికీ మార్కెట్లో దాని ఔషధ డిమాండ్ నిరంతరం పెరుగుతోంది. 

అంతే కాకుండా స్టాగ్ బీటిల్ సేంద్రీయ పదార్థాల కుళ్ళిపోవడానికి సహాయం చేస్తాయట. ఇది నేలలో పోషకాలను సృష్టించి.. మెరుగైన దిగుబడి కోసం నేల నాణ్యతను కాపాడుతుందని చెబుతున్నారు. స్టాగ్ బీటిల్ జీవిత చక్రం చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుందట. అవి తమ జీవితంలో ఎక్కువ భాగాన్ని భూగర్భంలో గడుపుతాయట. అవి దాదాపు 3 నుండి 7 సంవత్సరాలు జీవించగలవు అని కొన్ని నివేదికలు చెబుతున్నాయి.

(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని పాటించే ముందు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)

Also Read: Casting Couch: హీరోయిన్ బట్టలు విప్పమని చెప్పిన 65 ఏళ్ల నిర్మాత..ఇండస్ట్రీలో సంచలనం!

Also Read: Jio Plan: జియో యాజర్లకు షాకింగ్ న్యూస్..చౌకైన రీఛార్జ్ ప్లాన్ ఆపేశారు..బెస్ట్ రీఛార్జ్ ప్లాన్ ఇదే!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Stag BeetleStag beetle rateStag beetle costsStag beetle Pricestag beetle price in india

Trending News