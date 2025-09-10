Stray bull head stuck in blue drum in Rajasthan Trending video: సోషల్ మీడియాలో ప్రతిరోజు అనేక వీడియోలు వైరల్ అవుతుంటాయి. కొన్ని చూసేందుకు ఫన్నీగా ఉంటే, మరికొన్ని ఆశ్చర్యంకు గురిచేసేవిగా ఉంటాయి. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఇటీవల జంతువుల ఫన్నీ వీడియోలు ఎక్కువగా వైరల్ అవుతున్నాయి. మనం రోటీన్ గా వీధుల్లో..శునకాలు, ఎద్దుల్ని చూస్తుంటాం.
वायरल वीडियो राजस्थान की सीकर जिले का है यहां एक आवारा सांड के सिर में नीला ड्रम फंस गया, जिससे वह बाजार में इधर-उधर घूमता रहा. करीब 10 मिनट की मशक्कत के बाद उसके सिर से ड्रम बाहर निकाला. pic.twitter.com/hiDxUCY1I9
— Abhishek Kumar (@pixelsabhi) September 9, 2025
చాలా మంది వాటిని ఏదో ఒకటి తినేందుకు పెడుతుంటారు. అవి మార్కెట్ లో తిరుగుతుంటాయి. కొన్నిసార్లురోడ్డుమీద వెళ్తున్న వారిపై దాడులు సైతం చేస్తాయి. మరికొన్నిసార్లు ఒకదానిపై మరోకటి దాడులు సైతం చేసుకుంటాయి.ఇవి మనం తరచుగా చూస్తుంటాం. ఇప్పుడు మాత్రం ఒక భారీ ఎద్దు నీలిరంగు డ్రమ్ లో తన తలను దూర్చి కూర్చుంది. పాపాం అది బైటకు రాలేక విలవిల్లాడిపోయింది. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.
రాజస్థాన్ లోని సికార్ జిల్లాలో ఒక ఎద్దు మార్కెట్ లో హల్ చల్ చేసింది. నీలిరంగు డ్రమ్ లో తన తలను దూర్చింది. మరీ దానికి దాంట్లో ఏంకన్పించిందో కానీ మొత్తంగా ఎద్దు దానిలో తలను దూర్చింది. కానీ తలను బైటకు తీయలేక ఇబ్బందులు పడింది. ముఖ్యంగా.. కొమ్ముల కారణంగా ఎద్దు తల డ్రమ్ లో చిక్కుకుపోయి ఉంటుంది.
పాపం.. ఇక అటు ఇటు తిరుగుతూ డ్రమ్ నుంచి బైటకు తలను తీసుకునేందుకు నానా తంటాలు పడింది. దీంతో అక్కడున్న వారు ఎద్దును డ్రమ్ నుంచి వేరు చేసేందుకు ప్రయత్నించారు. అక్కడున్న వారు ఈ ఘటనను వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. అది కాస్త నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.
