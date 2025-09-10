English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Video Viral: అయ్యో పాపం.. డ్రమ్‌లో ఇరుక్కుపోయిన ఎద్దు తల.. రోడ్డు మీద నానా హంగామా.. వీడియో వైరల్..

Stray bull head stuck in blue drum Video: ఎద్దు డ్రమ్ నుంచి తన తలను బైటకు తీసుకొచ్చేందుకు నానా తంటాలు పడింది. అక్కడున్న వారు కొంత మంది కూడా ఎద్దుకు హెల్ప్ చేసేందుకు ప్రయత్నించారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది.   

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 10, 2025, 08:33 AM IST
  • రోడ్డుపైన ఎద్దు నానా హంగామా..
  • వీడియో వైరల్..

Video Viral: అయ్యో పాపం.. డ్రమ్‌లో ఇరుక్కుపోయిన ఎద్దు తల.. రోడ్డు మీద నానా హంగామా.. వీడియో వైరల్..

Stray bull head stuck in blue drum in Rajasthan Trending video: సోషల్ మీడియాలో ప్రతిరోజు అనేక వీడియోలు వైరల్ అవుతుంటాయి. కొన్ని చూసేందుకు ఫన్నీగా ఉంటే, మరికొన్ని ఆశ్చర్యంకు గురిచేసేవిగా ఉంటాయి. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఇటీవల జంతువుల ఫన్నీ వీడియోలు ఎక్కువగా వైరల్ అవుతున్నాయి. మనం రోటీన్ గా వీధుల్లో..శునకాలు, ఎద్దుల్ని చూస్తుంటాం.

చాలా మంది వాటిని ఏదో ఒకటి తినేందుకు పెడుతుంటారు. అవి మార్కెట్ లో తిరుగుతుంటాయి. కొన్నిసార్లురోడ్డుమీద వెళ్తున్న వారిపై దాడులు సైతం చేస్తాయి. మరికొన్నిసార్లు ఒకదానిపై మరోకటి దాడులు సైతం చేసుకుంటాయి.ఇవి మనం తరచుగా చూస్తుంటాం. ఇప్పుడు మాత్రం ఒక భారీ ఎద్దు నీలిరంగు డ్రమ్ లో తన తలను దూర్చి కూర్చుంది. పాపాం అది బైటకు రాలేక విలవిల్లాడిపోయింది. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.

రాజస్థాన్ లోని  సికార్ జిల్లాలో ఒక ఎద్దు మార్కెట్ లో హల్ చల్ చేసింది. నీలిరంగు డ్రమ్ లో తన తలను దూర్చింది. మరీ దానికి దాంట్లో ఏంకన్పించిందో కానీ మొత్తంగా ఎద్దు దానిలో తలను దూర్చింది. కానీ తలను బైటకు తీయలేక ఇబ్బందులు పడింది.  ముఖ్యంగా.. కొమ్ముల కారణంగా ఎద్దు తల డ్రమ్ లో చిక్కుకుపోయి ఉంటుంది.

పాపం.. ఇక అటు ఇటు తిరుగుతూ డ్రమ్ నుంచి బైటకు తలను తీసుకునేందుకు నానా తంటాలు పడింది. దీంతో అక్కడున్న వారు ఎద్దును డ్రమ్ నుంచి వేరు చేసేందుకు ప్రయత్నించారు.  అక్కడున్న వారు ఈ ఘటనను వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. అది కాస్త నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Bull videoVideo ViralStray bull videostray bull head stuck in drumsocial media

