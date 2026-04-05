  • Video viral: వామ్మో.. 15 సెకండ్లలో నలుగురిని కసితీరా కొరికిన వీధి కుక్క.. వీడియో వైరల్..

Video viral: వామ్మో.. 15 సెకండ్లలో నలుగురిని కసితీరా కొరికిన వీధి కుక్క.. వీడియో వైరల్..

Stray dog attacks on four people: ఏంచక్కా నలుగురు కుర్రాళ్లు చైర్ లలో కూర్చుని తమ పర్సనల్ పనుల్లో బిజీగా ఉన్నారు. మరీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో కానీ వీధి శునకం అక్కడకు వచ్చింది. వెంటనే అక్కడున్న ఒక వ్యక్తిని బలంగా కొరికింది. ఇండోర్లో  చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటన నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 5, 2026, 03:27 PM IST
Video viral: వామ్మో.. 15 సెకండ్లలో నలుగురిని కసితీరా కొరికిన వీధి కుక్క.. వీడియో వైరల్..

Stray dog attacks on bites four people video viral: ఇటీవల  వీధి శునకాలకు చెందినదాడుల ఘటనలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. కుక్కలు చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్ద వారి వరకు ఎవర్ని వదలడంలేదు.  ఏమాత్రం నెగ్లీజెన్సీగా ఉన్న పిక్కలు పట్టేసి లాగేస్తున్నాయి. ఇంటి ముందు చిన్న పిల్లలు  ఆడుకునేటప్పుడు , వాహనాల మీద పెద్దవారు వెళ్తున్నప్పుడు వెంబట పడి మరీ కుక్కలు దాడులు చేస్తున్నాయి. అందిర పార్ట్ ను కసితీరా  కొరికిపాడేస్తున్నాయి.

ఇలాంటి ఘటనలు ఇటీవల మరీ ఎక్కువగా చోటు చేసుకుంటున్నాయి. వీధి శునకాల కేసు ఏకంగా సుప్రీంకోర్టు వరకు వెళ్లిన విషయం తెలిసిందే. అన్ని కుక్కలు చెడ్డవి కాదు.. కానీ కొన్నిసార్లు వాటిని వెర్రి లేచినప్పుడు అవి దాడులు చేస్తాయి . వెర్రిలేచిన కుక్కలు ఇతరు కుక్కల్ని లేదా కన్పించిన మనుషుల్ని ఇష్టమున్నట్లు  కొరుకుతాయి. ఈ కోవకు చెందిన ఒక వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

 మధ్య ప్రదేశ్ లోని ఇండోర్ లో స్థానికంగా నలుగురు కుర్రాళ్లు తమ మానన వారు కుర్చీల్లో కూర్చుని బాతఖానీలో ఉన్నారు. ఇంతలో ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో కానీ ఒక కుక్క అక్కడకు వచ్చి ఒక వ్యక్తిపై దాడి చేసింది. అతను తెరుకునే లోపు మరో యువకుడ్ని కోరింది. వారు కొట్టేందుకు ప్రయత్నించగా అక్కడి నుంచి పారిపోతు మధ్యలో మరో వ్యక్తి కన్పిస్తే ఎగిరి మరీ అతడ్ని కాటు వేసింది. ఇలా నలుగురిపై 15 సెకన్లలో పలుమార్లు కాటు వేసింది.

చివరకు వారు కర్రలు, రాళ్లతో దాని మీదకు దాడికి ప్రయత్నించడంతో అది వారి నుంచి తప్పించుని పారిపోయింది. పాపం.. వారు బతుకు జీవుడా అంటూ వెంటనే దగ్గరలోని ఆస్పత్రికి వెళ్లి ట్రీట్మెంట్ ఇప్పించుకున్నారు. మరీ ఆ కుక్క ఎందుకు దాడి చేసిందొ తెలీదు. ఈ ఘటన అక్కడున్న సీసీ కెమెరాలో రికార్డు అయ్యింది.  అది కాస్త వైరల్గా మారింది. ఆ శునకంకు వెర్రి లేచిందని  స్థానికులు చెబుతున్నారు. ఈ వీడియోపై నెటిజన్ లు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురౌతున్నారు.

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

