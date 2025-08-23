English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Stray dogs VS Leopard Video: ఓర్నీ.. చిరుతకే సుస్సు పోయించిన వీధి శునకాలు.. 300 మీటర్లు ఈడ్చుకెళ్లి మరీ.. షాకింగ్ వీడియో..

Stray dogs attacks on leopard in nashik: నాసిక్ లో  అడవి నుంచి చిరుత జనావాసాల్లోకి వచ్చింది. వెంటనే గమనించిన అక్కడున్నకుక్కలు చిరుతపై దాడి చేశాయి. దాన్ని మూకుమ్మడిగా దాడి చేసి చుక్కలు చూపించాయి. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 23, 2025, 03:01 PM IST
  • నాసిక్ లో షాకింగ్ ఘటన..
  • చిరుతకు చుక్కలు చూపించిన శునకాలు..

Stray dogs VS Leopard Video: ఓర్నీ.. చిరుతకే సుస్సు పోయించిన వీధి శునకాలు.. 300 మీటర్లు ఈడ్చుకెళ్లి మరీ.. షాకింగ్ వీడియో..

Stray dogs brutal attacks on leopard in nashik video: సాధారణంగా అడవికి దగ్గరగా ఉంటే జనావాసాల్లోకి తరచుగా క్రూర జంతువులు వస్తుంటాయి. మనం చిరుతపులి, ఎలుగు బంట్లు, సింహలు, ఏనుగులు, పాములు, కొండ చిలువలు మొదలైనవి వస్తుండటం రోటీన్ గా చూస్తుంటాం. ఈ  నేపథ్యంలో  కొన్నిసార్లు ఇవి గ్రామంలో ఉండే ఆవులు, శునకాలు, మనుషులపై కూడా దాడులు చేసి చంపేస్తుంటాయి.

ఈ క్రమంలో ఇటీవల చిరుతపులులు జనావాసాల్లోకి ఎక్కువగా వచ్చిన ఘటనలు వార్తలలో  ఉంటున్నాయి.  కొన్నిసార్లు గ్రామంలో ఉండే వీధికుక్కలు సైతం.. రివర్స్ లో క్రూర జంతువుల్ని పరిగెత్తించిన ఘటలు కూడా అనేకం చోటు చేసుకున్నాయి. అచ్చం ఈ కోవకు చెందిన ఘటన  ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది.

 

మహారాష్ట్రలోని నాసిక్‌లో ఒక దిగ్భ్రాంతికరమైన సంఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. నాసిక్ లోని నిఫాడ్ తాలూకా నందూర్మధ్యమేశ్వర్ ప్రాంతంలో చిరుతపులి సంచరిస్తుంది. గత కొన్నిరోజులుగా చిరుత రోజు రాత్రి ఆ గ్రామంచుట్టు తిరుగుతుందని అక్కడి వారు రాత్రిళ్లు బైటకు రావద్దని అధికారులు సూచించారు.ఈ క్రమంలో తాజాగా.. చిరుత రాత్రి అడవి నుంచి జనావాసాల్లోకి వచ్చింది.

ఈ క్రమంలో కొన్ని శునకాలు వాటిని గమనించాయి. అవి మూకుమ్మడిగా దాడి చేశాయి. దీంతో చిరుత తీవ్రంగా గాయపడింది. వీధికుక్కలు చిరుతను కోలుకోలేని విధంగా పదే పదే పలు పర్యాయాలు దాడి చేశాయి. దీంతో చిరుత కింద పడి లేవలేకపోయింది. అయిన శునకాలు దాన్ని వదలకుండా మరీ అక్కడున్న మరోచోటకు లాక్కెళ్లాయి.  

Read more: Video Viral: వామ్మో.. ఈ బుడ్డొడు ఏంట్రా.. డెంజర్ నాగు పామును ఉత్త చేత్తో పట్టుకుని మరీ.. వీడియో వైరల్..

ఈ ఘటన అక్కడున్న సీసీటీవీలో రికార్డు అయ్యింది. అక్కడున్న వారు గమనించి గట్టిగా అరవడంతో కుక్కలు చిరుతని వదిలేశాయి. దీంతో చిరుత ప్రాణాలు దక్కాయ్ అంటూ అడవిలోకి పారిపోయింది. మొత్తంగా ఈ వీడియో వైరల్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. చిరుతను వీధిశునకాలు సుస్సు పోయించాయని కామెంట్లు చేస్తున్నారు. 
 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు.

stray dogsLeopardnashikStray dogs attack on leopardVideo Viral

