Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /సోషల్
  • /మహిళపై లైంగిక దాడికి యత్నం.. కాపాడిన వీధి కుక్కలు.. సీసీటీవీ వీడియో!

మహిళపై లైంగిక దాడికి యత్నం.. కాపాడిన వీధి కుక్కలు.. సీసీటీవీ వీడియో!

Dogs Save Woman CCTV Video: మానసిక స్థితి బాగా లేక రోడ్డు మీద జీవిస్తున్న ఓ యువతిపై ఒక అపరిచితుడు లైంగిక దాడికి పాల్పడుతున్న సమయంలో కుక్క రక్షించిన తీరు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతుంది. ఈ ఘటన తమిళనాడులోని కోయంబత్తూర్లో చోటుచేసుకుంది. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన సీసీటీవీ వీడియోలు విపరీతంగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 04, 2026, 03:15 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 03:15 PM IST
మహిళపై లైంగిక దాడికి యత్నం.. కాపాడిన వీధి కుక్కలు.. సీసీటీవీ వీడియో!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
మహిళపై లైంగిక దాడికి యత్నం.. కాపాడిన వీధి కుక్కలు.. సీసీటీవీ వీడియో!
2
3
4
5