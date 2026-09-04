/మహిళపై లైంగిక దాడికి యత్నం.. కాపాడిన వీధి కుక్కలు.. సీసీటీవీ వీడియో!

Dogs Save Woman CCTV Video: మానవ సంబంధాలు, సాటి మనుషుల పట్ల చూపించే జాలి కనుమరుగవుతున్న ఈ రోజుల్లో.. మూగజీవాలు ప్రదర్శించే ప్రేమా విశ్వాసం మనుషులను సైతం ఆశ్చర్యపోయేలా చేస్తున్నాయి. ఆపదలో ఉన్న వారిని ఆదుకోవడంలో జంతువులకు ఉన్న సహజమైన కరుణ ఎంత గొప్పదో నిరూపించే ఒక హృదయాన్ని కదిలించే ఘటన తమిళనాడులోని కోయంబత్తూర్లో వెలుగు చూసింది. ఒంటరిగా.. మానసిక స్థితి బాగోలేక రోడ్డుపై ఉన్న దివ్యాంగురాలికి వీధి కుక్కలు రక్షణ కవచంగా నిలిచిన తీరు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా అందరిని ఆకట్టుకుంటుంది..
కంటతడి పెట్టిస్తున్న వీడియో..
కోయంబత్తూర్ నగరంలోని ఒక నిర్మానుష్య వీధిలో మానసికంగా బాగోలేని ఒక అనాధ మహిళ అర్ధరాత్రి వేళ ఒంటరిగా రోడ్డుపై నిద్రపోతుండగా జరిగిన ఘటన.. అక్కడ స్థానికంగా ఉన్న సీసీటీవీ కెమెరాల్లో కొన్ని ఆశ్చర్యపరిచే దృశ్యాలు రికార్డ్ అయ్యాయి. సాధారణంగా అపరిచితులు కనిపిస్తేనే మొరిగే వీధి కుక్కలు.. ఆ మహిళ పరిస్థితిని అర్థం చేసుకున్నట్లుగా ప్రవర్తించాయి..
వీడియో వివరాల్లోకి వెళితే..
మతిస్థిమితం లేని ఆ యువతి పడుకునే సమయంలో అక్కడ ఉన్న ఒక అపరిచితుడు ఆమె దగ్గరికి వచ్చి లైంగికంగా వేధించేందుకు సిద్ధమయ్యాడు. ఆ యువతిని ఎక్కడెక్కడో ముట్టుకుంటూ వేధిస్తున్న సమయంలో అక్కడున్న ఒక కుక్క ఆమెకు రక్షణగా నిలిచింది. ఆ కుక్క వెంటనే అప్రమత్తమై.. ఆ యువతిపై లైంగిక దాడికి పాల్పడుతున్న సమయంలో.. అతనిపై మొరుగుతూ దాడి చేసే ప్రయత్నం చేసింది. అంతేకాకుండా ఈ సందర్భంలో మరో కుక్క కూడా ఈ ఘటన జరుగుతున్న స్థలానికి చేరుకొని.. రెండు కుక్కలు కలిసి అతడి పై దాడి చేశాయి.. దీంతో ఆ కామాంధుడు అక్కడి నుంచి పరార్ అయిపోయాడు. ఇప్పుడు ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోనే సోషల్ మీడియాలో ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతుంది..
#Coimbatore #Thudiyalur #CCTV #DinakaranNews https://t.co/HOuuklQ9sB pic.twitter.com/LzyvoFA7G1
— Dinakaran (@DinakaranNews) September 4, 2026
నెటిజన్ల ప్రశంసల జల్లు..
ఈ దృశ్యాలకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతూ వస్తోంది. షేర్ చేసిన కొద్దీ గంటల్లోనే విపరీతమైన వ్యూస్ను సంపాదించుకుంది. అయితే ఈ వీడియో చూసిన కొంత మంది కామెంట్లు కూడా పెడుతున్నారు. మనుషులు తోటి మనుషులను పట్టించుకోని ప్రస్తుత సమాజంలో.. ఆ కుక్కలు చూపిన బాధ్యత మనుషులకే ఒక గుణపాఠమని కామెంట్లు పెడుతూ వస్తున్నారు.. ఇక మరి కొంతమంది వీధి కుక్కలను కేవలం ప్రమాదకరమైన జీవులుగా చూడకుండా.. వాటిల్లోని సహజ రక్షణ గుణాన్ని.. ప్రేమను అర్థం చేసుకోవాలని జంతు ప్రేమికులు కామెంట్లలో కోరుతున్నారు.. ఏది ఏమైనా ఆ మతిస్థిమితం లేని యువతిని రక్షించిన కుక్కలను కామెంట్లను ఇప్పుడు అందరూ ప్రశంసిస్తున్నారు..
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