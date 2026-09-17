Street Dog Attack Video Viral: దేశ వ్యాప్తంగా వీధి కుక్కల బెడద విపరీతంగా పెరుగుతూ వస్తోంది. రోడ్లుపై నడిచే చిన్న పిల్లలు మొదలుకుని.. వృద్ధుల వరకు ఎప్పుడు, ఎవరిపై ఇవి దాడి చేస్తాయో తెలియని భయానక పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. తాజాగా రోడ్డు పక్కన ప్రశాంతంగా కూర్చున్న ఓ వృద్ధుడిపై వీధి కుక్కు ఒక్కసారిగా దాడి చేసిన సంఘటన సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. CCTV కెమెరాలో రికార్డైన ఈ దృశ్యాలు చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. అయితే, పూర్తి వివరాలేంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
వీడియో వివరాల్లోకి వెళితే.. ఓ ఇరుకైన వీధిలోని రోడ్డు పక్కన ఓ వృద్ధుడు ప్రశాంతంగా కూర్చొని ఉండడం మీరు చూడోచ్చు. ఉదయం వేళ కావడంతో ఆ ప్రాంతంలో పెద్దగా జన సంచారం లేదు.. అయితే, ఇదే సమయంలో ఎక్కడి నుంచో వచ్చిన ఒక వీధి కుక్క నేరుగా ఆ వృద్ధిడి వద్దకు చేరుకుంది. మొదట్లో కాసేపు ఆ వృద్ధిడిని.. అలాగే చూస్తూ ఉండిపోయింది. రెప్పాపాటు కాలంలో తీవ్ర ఆగ్రహంతో ఆయనపై దూసుకెళ్లింది.
ఆయితే, ఆ కుక్క ఉన్నట్టుండి ఒక్కసారిగా దాడి చేయడం మీరు గమనించవచ్చు. ఆ కుక్క దాడికి వృద్ధుడు కూడా ఒక్కసారిగా బిత్తరపోయాడు. భయంతో వెనక్కి తగ్గుతూ.. తనను తాను కాపాడుకునేందుకు ప్రయత్నించడం మీరు గమనించవచ్చు. అయితే, ఆ క్కుక్క వదలకుండా మొదట ఆయను పట్టుకుని లాగింది. దాన్ని విడిపించుకునేందుకు ఆయన తీవ్రంగా ప్రయత్నించడం మీరు గమనించవచ్చు. ఇలా ఆ కుక్క చేతిని నోటితో కరవడం మీరు చూడొచ్చు. ఆ కుక్క అతనిపై విపరీతంగా దాడి చేయోచ్చు..
వృద్ధుడిని కుక్క కరుస్తున్న సమయంలోనే అటుగా వస్తున్న మరొర వ్యక్తి నడుచుకుంటూ రావడం మీరు గమనించవచ్చు. ఆ వ్యక్తి గమనించిన కుక్క వెంటనే అక్కడి నుంచి పరుగులు తీయడం మీరు గమనించవచ్చు. అంతేకాకుండా ఆ యువకుడు వెంటనే వృద్ధుడి దగ్గరకు వెళ్లి పరిస్థితిని విచారించాడు.. ఈ దాడిలో వృద్ధుడి చేతికి తీవ్ర గాయాలు కావడం మీరు గమనించవచ్చు. అంతేకాకుండా ఆ వ్యక్తి కూడా చాలా నిరసంగా ఉండడం మీరు చూడొచ్చు..
ఈ CCTV ఫుటేజ్కి సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. ఏ తప్పూ చేయకుండా రోడ్డు పక్కన కూర్చున్న ఆ వ్యక్తిపై కుక్క దాడి చేయడం అత్యంత దురదృష్టకరమని చాలా మంది కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా కుక్కలు ఉన్న చోట్ల తప్పకుండా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుందని చాలా మంది కామెంట్లు కూడా చేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా కుక్క కరిచిన వెంటనే వ్యాక్సినేషన్ చేయించుకోవడం చాలా మంచిదని నిపుణులు తెలుపుతున్నారు.
गोरखपुर में कुत्ता बुजुर्ग पर झपट पड़ा। https://t.co/u7rh1QbbIA
— Shahnawaz(News24) (@Shahnawazreport) September 9, 2026
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