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రోడ్డుపక్కన ప్రశాంతంగా కూర్చున్న తాతపై కుక్క దాడి.. వైరల్‌గా మారిన CCTV వీడియో!

Street Dog Attack Video: ఓ వృద్ధిడిపై కుక్క దాడి చేసిన ఘటన ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాను షేక్‌ చేస్తోంది. అయితే, ఈ వీడియో CCTV కెమెరాలో రికార్డ్‌ అయ్యింది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 17, 2026, 05:33 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 05:33 PM IST
రోడ్డుపక్కన ప్రశాంతంగా కూర్చున్న తాతపై కుక్క దాడి.. వైరల్‌గా మారిన CCTV వీడియో!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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రోడ్డుపక్కన ప్రశాంతంగా కూర్చున్న తాతపై కుక్క దాడి.. వైరల్‌గా మారిన CCTV వీడియో!
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