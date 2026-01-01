Video Viral: ఇదెక్కడి మాస్ రా మావా.. పెద్ద బొజ్జ మీద పూరీలు చేస్తు హల్ చల్.. వీడియో చూస్తే షాక్..

Street Vendor making pooris on his stomach Belly Video: సోషల్ మీడియాలో ప్రతిరోజు కుప్పలు తెప్పలుగా వీడియోలు వైరల్ గా మారుతుంటాయి. కొన్ని వీడియోలు చూస్తుంటే ఫన్నీగా ఉంటే, మరికొన్ని వీడియోలు షాక్ కు గురిచేసేవిలా ఉంటాయి. మొత్తంగా ఫన్నీగా ఉండే వీడియోలను నెటిజన్లు ఆసక్తిగా గమనిస్తారు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం కొంత మంది కావాలని ఏదో ఒక ఫన్నీ యాక్టివిటితో వీడియోలు చేస్తుంటారు. దీని వల్ల వాళ్లు నెట్టింట ట్రెండ్ కావాలని తెగ ఆసక్తి చూపిస్తారు. కొన్ని సార్లు వీరి ప్రవర్తన చాలా నవ్వులు తెప్పించేదిగా కూడా ఉంటుంది.
ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం వైరల్ గా మారిన వీడియోలో ఒక వ్యక్తి తన బొజ్జ మీద పూరీలు చేస్తున్నాడు. సాధారణంగా ఎవరైన పూరీలు పీట మీద లేకపోతే స్టీల్ పాత్రమీద, కిచెన్ దగ్గర మార్బుల్ రాయిని క్లీన్ చేసి అక్కడపూరీలు చేస్తారు. ఇదంతా మనం రోటీన్ గా చూస్తాం.. కానీ ఇక్కడొక వ్యక్తి తన వేలాడుతున్న బొజ్జను పూరీలు చేయడానికి ఉపయోగించుకుంటున్నాడు.
అతను తన బొజ్జ మీద రోటీలు చేస్తు హల్ చల్ చేస్తున్నాడు. ఈ వీడియో వైరల్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. మొత్తంగా అతను తన వేలాడుతున్న పొట్ట మీద పూరీలు చేస్తు దాన్ని కడయ్ లో వేస్తున్నాడు.
ఈ ఘటనను కొంత మంది వీడియోలు తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. ఇదెక్కడి ఘోరంరా అంటూ షాక్ అవుతున్నారు.