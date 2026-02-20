Student Letter: శివుడికే రూ.20 లక్షల ప్యాకేజీ ఆఫర్ ఇచ్చిన విద్యార్థి.. హుండీలో లేఖ వైరల్‌

Student Hundi Letter: సాధారణంగా గుడికి వెళ్లే వారిలో ఎక్కువ మంది దేవుడికి తమ కష్టాలను చెప్పుకోవడానికి.. తమ కోరికలను నెరవేర్చాలని వేడుకునేందుకు వెళ్తారు. ఇక కొందరు తాము కోరుకున్న కోరికలు నెరవేరితే తలనీలాలు సమర్పించడం, హుండీలో డబ్బులు వేయడం, విరాళాలు ఇవ్వడం, గుడిలో అభివృద్ధి పనులు చేపట్టడం, దేవుడికి నగలు, పట్టుబట్టలు, అభిషేకాలు, విశిష్ట పూజలు నిర్వహిస్తామని మొక్కుకుంటారు. కానీ ఓ విద్యార్థి రాసిన చీటీ వైరల్ గా మారింది.
ఇక తమ కోరికలను ఒక పేపర్లో రాసి హుండీలో వేసిన వారు చాలా మంది ఉన్నారు. హుండీ లెక్కింపు చేపట్టినప్పుడు అలాంటి లేఖలు బయటపడి వైరల్ కావడం చూస్తూనే ఉన్నాం. తాజాగా ఏలూరు జిల్లాలోని ఓ ఆలయంలో దొరికిన లేఖలో ఉన్న డిమాండ్లు, కోరికలు చూసి అధికారులే ముక్కున వేలేసుకుంటున్నారు. ఏలూరు జిల్లా జంగారెడ్డిగూడెం మండలం తాడువాయి గ్రామంలోని శ్రీ భద్రకాళి వీరేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో ఇటీవల మహాశివరాత్రి ఉత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించారు. ఈ ఉత్సవాలు ముగియడంతో.. స్వామి వారి వద్ద ఏర్పాటు చేసిన హుండీలను అధికారులు లెక్కించారు. అయితే ఆ హుండీలో ఒక విద్యార్థి రాసిన కోరికల లేఖ వెలుగు చూడటం ఇప్పుడు తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.
ఆ లేఖలో ఆ విద్యార్థి దేవుడిని కోరికలు కోరుకున్నాడు. ఆ కోరికలు నెరవేర్చితే తాను ఏం చేస్తానో కూడా వివరించాడు. తాను ఇటీవల రాసిన పరీక్షల్లో 9 సీజీపీఏ (సుమారు 85 శాతం నుంచి 95 శాతం) మార్కులు వచ్చేలా చూడాలని స్వామిని వేడుకున్నాడు. పాసయ్యాక సంవత్సరానికి రూ.20 లక్షల ప్యాకేజీతో కూడిన ఉద్యోగం కూడా కావాలని కోరాడు. సాధారణంగా ఇలా పరీక్షల్లో మార్కులు, మంచి ఉద్యోగం కావాలని అందరూ కోరుకుంటారు. ఇవన్నీ నెరవేర్చాలని అలా చేస్తే తాను ఏం చేస్తానో కూడా చెబుతూ దేవుడికే ఆఫర్ ఇచ్చాడు. తన రెండు కోరికలు నెరవేరితేనే స్వామివారికి అభిషేకం నిర్వహించి.. నూతన వస్త్రాలు సమర్పిస్తానని ఒక పేపర్పై రాసి ఆ హుండీలో వేశాడు.
తనకు మార్కులు, ఉద్యోగం ఇస్తేనే.. దేవుడికి మొక్కులు చెల్లిస్తానని ఒక రకమైన ఆఫర్ ప్రకటించాడని అర్థం అవుతోంది.ఇక ఈ లేఖ ఇప్పుడు ఆలయ అధికారుల వద్దకు చేరగా.. దాన్ని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో తెగ వైరల్ అవుతోంది. భక్తులు తమ కోరికలను దేవుడికి చెప్పడం సర్వసాధారణమే అయినప్పటికీ.. ఇలా రాతపూర్వకంగా ఒప్పందం చేసుకోవడం వింతగా ఉంది అనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. ఈ లెటర్ వైరల్ కావడంతో నెటిజన్లు ఫన్నీగా కామెంట్లు పెడుతున్నారు. దేవుడికే ఆఫర్ ఇస్తున్నాడని కొందరు అంటుంటే.. ఇదో రకమైన లంచం అని మరికొందరు కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
