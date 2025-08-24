Viral Video: ఉధృతంగా వాగు.. పుట్టలో విద్యార్థుల సాహస యాత్ర.. వీడియో ఇదే..

Latest Viral Video Watch: గత కొన్ని రోజులు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వర్షాలు విస్తారంగా కురుస్తున్నాయి. దీని కారణంగా కొన్ని గ్రామాల్లో వాగులు వంకలు పొంగుతున్నాయి.. కొన్నిచోట్లనైతే విపరీతంగా వరదలు రావడంతో జనజీవనం స్తంభించిపోయింది. ఇక మారుమూల ప్రాంతాల్లోనైతే.. వరదల కారణంగా రాకపోకలు పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి. ఈ క్రమంలోనే నాగర్ కర్నూలు జిల్లాలోని జరిగిన ఒక ఘటన స్థానికులను, నెటిజన్లను ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. వరదనీటిలో చిక్కుకుపోయిన విద్యార్థులను స్థానికులు పుట్టలో కూర్చుండబెట్టుకొని సురక్షితంగా ఒడ్డుకు చేర్చారు. ఇప్పుడు ఈ సాహస యాత్రకు సంబంధించిన వీడియోనే సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది..
నాగర్ కర్నూల్ జిల్లాలోని ఉయ్యాలవాడ-చర్ల తిర్మలాపూర్ గ్రామాల మధ్య ఉన్న వాగు చాలా ఉధృతంగా ప్రవహించడంతో.. రెండు గ్రామాల మధ్య రాకపోకలు పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి.. దీంతో ఉదయాన్నే రాచర్ల తిరుమలాపూర్ నుంచి పాఠశాలకు వెళ్లిన కొంతమంది విద్యార్థులు తిరిగి తమ ఇళ్లకు వెళ్లలేకపోయారు.. అయితే, ఇదే సమయంలో వాగు కూడా ఉదృతంగా ప్రవహించడంతో.. వాగు దాటడానికి మార్గం లేక అవతలి ఒడ్డున చిక్కుకున్న విద్యార్థులను సురక్షితంగా ఇళ్లకు తరలించేందుకు స్థానికులు వినూత్న పరిష్కారాన్ని ఆలోచించారు..
అక్కడే ఉన్న కొంతమంది స్థానికులు ఒక పుట్టను తీసుకొని అందులో విద్యార్థులను ఎక్కించుకొని ఉధృతంగా ప్రవహిస్తున్న వాగును దాటించారు. అయితే వాగు తీవ్రంగా ప్రవహించడంతో పుట్టలో కూర్చున్న విద్యార్థులు బిక్కుబిక్కుమంటూ ఆ సాహస యాత్ర పూర్తి చేసుకుని అవతలి ఒడ్డుకు చేరారు. వాగును సక్సెస్ ఫుల్గా దాటి సురక్షితంగా ఇళ్లకు చేరుకున్న విద్యార్థులను చూసి తల్లిదండ్రులు, స్థానికులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.. ఈ ఘటన మానవత్వానికి గొప్ప నిదర్శనంగా నిలిచిందని చెప్పొచ్చు..
కష్ట సమయాల్లో కూడా ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకోవడానికి స్థానికులు చూపించిన చొరవను చూసి అధికారులు ప్రశంసిస్తున్నారు.. ఇప్పుడు ఈ దృశ్యాలు ప్రకృతి విపత్తు సమయాల్లో ప్రజలు ఒకరికొకరు ఎలా అండగా ఉండాలో అని విషయాన్ని తెలియజేస్తుంది. ఈ ఘటనతో వర్షాకాలంలో మారుమూల గ్రామాల్లోని విద్యార్థుల పరిస్థితులను అధికారుల దృష్టికి వెళ్ళింది. ఇక మరి కొంతమంది ఈ సమస్యపై అధికారులు వెంటనే దృష్టి సారించి తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆకాంక్షిస్తున్నారు.
Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్ అవుతారు!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి