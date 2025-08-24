English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Viral Video: ఉధృతంగా వాగు.. పుట్టలో విద్యార్థుల సాహస యాత్ర.. వీడియో ఇదే..

Latest Viral Video: రెండు గ్రామాల మధ్య వాగు ఉదృతంగా ప్రవహించడంతో స్కూల్‌కి వెళ్ళిన పిల్లలు అవతలి గ్రామంలో చిక్కుకుపోయారు. దీంతో స్థానికులు వారిని పుట్టలో తీసుకువచ్చి వారి ఇళ్ళకు చేర్చారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోనే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Aug 24, 2025, 05:58 PM IST

Trending Photos

Old 5 Rs Notes: పాత రూ.5 నోట్లతో 48 లక్షలు ఎలా సంపాదించాలో తెలుసా?
7
5 Rs Note Value
Old 5 Rs Notes: పాత రూ.5 నోట్లతో 48 లక్షలు ఎలా సంపాదించాలో తెలుసా?
Ap Free Bus: ఏపీలో ఉచిత బస్సు ప్రయాణం.. మహిళలకు మరో గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన కూటమి ప్రభుత్వం
5
Ap Free Bus Travel Updates
Ap Free Bus: ఏపీలో ఉచిత బస్సు ప్రయాణం.. మహిళలకు మరో గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన కూటమి ప్రభుత్వం
Maanas Nagulapalli: 90 కిలోల నుంచి 65 కిలోల బరువు తగ్గిన &#039;బ్రహ్మాముడి&#039; హీరో మానస్‌.. సీక్రెట్‌ ఇదే!
6
Weight Loss Journey
Maanas Nagulapalli: 90 కిలోల నుంచి 65 కిలోల బరువు తగ్గిన 'బ్రహ్మాముడి' హీరో మానస్‌.. సీక్రెట్‌ ఇదే!
8th Pay Commission: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్ అలర్ట్.. 8వ పే కమిషన్ పై మోదీ సర్కార్ కీలక నిర్ణయం.. కమిషన్ ఏర్పాటు ఎప్పుడంటే..?
6
8th Pay Commission
8th Pay Commission: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్ అలర్ట్.. 8వ పే కమిషన్ పై మోదీ సర్కార్ కీలక నిర్ణయం.. కమిషన్ ఏర్పాటు ఎప్పుడంటే..?
Viral Video: ఉధృతంగా వాగు.. పుట్టలో విద్యార్థుల సాహస యాత్ర.. వీడియో ఇదే..

Latest Viral Video Watch: గత కొన్ని రోజులు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వర్షాలు విస్తారంగా కురుస్తున్నాయి. దీని కారణంగా కొన్ని గ్రామాల్లో వాగులు వంకలు పొంగుతున్నాయి.. కొన్నిచోట్లనైతే విపరీతంగా వరదలు రావడంతో జనజీవనం స్తంభించిపోయింది. ఇక మారుమూల ప్రాంతాల్లోనైతే.. వరదల కారణంగా రాకపోకలు పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి. ఈ క్రమంలోనే నాగర్ కర్నూలు జిల్లాలోని జరిగిన ఒక ఘటన స్థానికులను, నెటిజన్లను ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. వరదనీటిలో చిక్కుకుపోయిన విద్యార్థులను స్థానికులు పుట్టలో కూర్చుండబెట్టుకొని సురక్షితంగా ఒడ్డుకు చేర్చారు. ఇప్పుడు ఈ సాహస యాత్రకు సంబంధించిన వీడియోనే సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది..

నాగర్ కర్నూల్ జిల్లాలోని ఉయ్యాలవాడ-చర్ల తిర్మలాపూర్ గ్రామాల మధ్య ఉన్న వాగు చాలా ఉధృతంగా ప్రవహించడంతో.. రెండు గ్రామాల మధ్య రాకపోకలు పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి.. దీంతో ఉదయాన్నే రాచర్ల తిరుమలాపూర్ నుంచి పాఠశాలకు వెళ్లిన కొంతమంది విద్యార్థులు తిరిగి తమ ఇళ్లకు వెళ్లలేకపోయారు.. అయితే, ఇదే సమయంలో వాగు కూడా ఉదృతంగా ప్రవహించడంతో.. వాగు దాటడానికి మార్గం లేక అవతలి ఒడ్డున చిక్కుకున్న విద్యార్థులను సురక్షితంగా ఇళ్లకు తరలించేందుకు స్థానికులు వినూత్న పరిష్కారాన్ని ఆలోచించారు..

 అక్కడే ఉన్న కొంతమంది స్థానికులు ఒక పుట్టను తీసుకొని అందులో విద్యార్థులను ఎక్కించుకొని ఉధృతంగా ప్రవహిస్తున్న వాగును దాటించారు. అయితే వాగు తీవ్రంగా ప్రవహించడంతో పుట్టలో కూర్చున్న విద్యార్థులు బిక్కుబిక్కుమంటూ ఆ సాహస యాత్ర పూర్తి చేసుకుని అవతలి ఒడ్డుకు చేరారు. వాగును సక్సెస్ ఫుల్‌గా దాటి సురక్షితంగా ఇళ్లకు చేరుకున్న విద్యార్థులను చూసి తల్లిదండ్రులు, స్థానికులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.. ఈ ఘటన మానవత్వానికి గొప్ప నిదర్శనంగా నిలిచిందని చెప్పొచ్చు..

కష్ట సమయాల్లో కూడా ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకోవడానికి స్థానికులు చూపించిన చొరవను చూసి అధికారులు ప్రశంసిస్తున్నారు.. ఇప్పుడు ఈ దృశ్యాలు ప్రకృతి విపత్తు సమయాల్లో ప్రజలు ఒకరికొకరు ఎలా అండగా ఉండాలో అని విషయాన్ని తెలియజేస్తుంది. ఈ ఘటనతో వర్షాకాలంలో మారుమూల గ్రామాల్లోని విద్యార్థుల పరిస్థితులను అధికారుల దృష్టికి వెళ్ళింది. ఇక మరి కొంతమంది ఈ సమస్యపై అధికారులు వెంటనే దృష్టి సారించి తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆకాంక్షిస్తున్నారు.

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Viral Videos todayLatest Viral VideosTrending videosViral videosOffbeat Stories

Trending News