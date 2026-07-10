/ Video Viral: పెద్ద పులిని వరద ప్రవాహం నుంచి కాపాడిన ఏనుగు.. అసలు విషయం ఇదే.. వీడియో వైరల్..

Elephant saves drowning tiger video: దేశ మంతట విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. మరోవైపు ఉత్తరాదిన మాత్రం భారీ వర్షాలు చుక్కలు చూపిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో కుండ పోత వానలకు పలు చోట్ల జనజీవనం అంతా అస్తవ్యస్తంగా మారిపోయింది. మనుషులే కాదు.. నోరులేని జీవాలు సైతం వర్షాలకు అతలాకుతలం అవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో..ఇటీవల భారీ నదీప్రవాహంలో ఒక ఏనుగు పెద్దపులిని కాపాడిన వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్గా మారింది.
నిజానికి ఈ వీడియో 2025 నవంబర్లో ఇండోనేషియాలోని సుమత్రా ప్రాంతంలో సంభవించిన వరదల సమయంలో వెలుగులో వచ్చింది. భారీగా ప్రవహిస్తున్న ఒక నదిలో నుంచి పెద్దపులిని ఏనుగు తన వీపు మీద ఎక్కించుకుని దాని ప్రాణాలు కాపాడింది.
మొదట్లో అందరు దీన్ని నిజమనుకున్నారు. పక్కవాడు కష్టాల్లో ఉంటే, ప్రమాదంలో ఉంటే చాలా మంది తమకెందుకని వెళ్లిపోతారు. అలాంటి తరుణంలో నోరులేని జీవాలు ఒకదానికి మరోకటి అండగా నిలిచి సాయం చేసుకున్నాయని దీన్ని బాగా వైరల్ చేశారు. కానీ ఆ తర్వాత ఏఐ తో క్రియేట్ చేసిన వీడియో అని బైటపడింది. మరోసారి దేశంలో పలు చోట్ల వానలు చుక్కలు చూపిస్తున్న నేపథ్యంలో ఈ వీడియో మరోసారి నెట్టింట ట్రెండింగ్ గా మారింది.
దీన్ని ది క్వింట్, న్యూస్చెకర్ వంటి పలు సంస్థలు పరిశీలించి మరోసారి ఇది ఏఐ తో క్రియేట్ చేసిన వీడియో అని స్పష్టం చేశాయి. ఇటీవల చాలా మంది ఈ వీడియో నిజమనుకుని దీన్ని తెగ వైరల్ చేస్తున్నారు.. దీంతో మరోసారి ఈ ఘటన వార్తలలో నిలిచింది.