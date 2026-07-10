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Video Viral: పెద్ద పులిని వరద ప్రవాహం నుంచి కాపాడిన ఏనుగు.. అసలు విషయం ఇదే.. వీడియో వైరల్..

Elephant saves tiger video: భారీగా ప్రవహిస్తున్న వరద ప్రవాహం నుంచి పెద్దపులిని ఏనుగు కాపాడిన వీడియో సోషల్ మీడియాలోను మరోసారి షేక్ చేస్తుంది. దీనిపై నెటిజన్లు భిన్నంగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 10, 2026, 04:23 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 04:23 PM IST
Video Viral: పెద్ద పులిని వరద ప్రవాహం నుంచి కాపాడిన ఏనుగు.. అసలు విషయం ఇదే.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: elephantvideo(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Video Viral: పెద్ద పులిని వరద ప్రవాహం నుంచి కాపాడిన ఏనుగు.. అసలు విషయం ఇదే.. వీడియో వైరల్..
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