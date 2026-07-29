/Viral News: ఇదెక్కడి విడ్డూరం.. సమాధుల మధ్య టీ, టిఫిన్.!. ఎగబడుతున్న జనాలు.. ఎక్కడో తెలుసా..?

Tea and tiffin breakfast facility in graves ahmedabad: సాధారణంగా చాలా హోటల్స్, రెస్టారెంట్ లో తరచుగా కొత్త కొత్త హంగులతో ఏర్పాట్లు చేస్తారు. కస్టమర్లను ఆకట్టుకునేందుకు ట్రెండ్ కు తగ్గ ఏర్పాట్లు చేస్తారు. రెస్టారెంట్ కు వస్తే బైటి ప్రపంచంను మర్చిపోయేలా ఏర్పాట్లు చేస్తారు. ఇదంతా మనం రోటీన్ గా చూస్తుంటాం. కానీ ఇక్కడ మాత్రం ఇప్పటికే సమాధుల మధ్యలో ఏర్పాటు చేసిన ఒక హోటల్ లో 75 ఏళ్లు గడుస్తున్న కస్టమర్లు తాకిడీ మాత్రం ఏ మాత్రం తగ్గడంలేదు. అహ్మదాబాద్ కు వచ్చిన వారు తప్పకుండా ఇక్కడకు వెళ్లి ఒక టీ అయినతాగి వెళ్తారని స్థానికులు చెబుతుంటారు.
గుజరాత్ లోని అహ్మదాబాద్లో ఒక రెస్టారెంట్ ఉంది. అయితే.. ఇది పూర్తిగా సమాధుల మధ్యలో ఉంది. లాల్ దర్వాజా ప్రాంతంలో ఏర్పాటు చేసిన ఈ రెస్టారెంట్ పేరు.. న్యూ లక్కీ రెస్టారెంట్. ఇది బైట నుంచి నార్మల్ గా రెస్టారెంట్ ను తలపించేలా ఉంటుంది. కానీ లోపలకు వెళ్లే పదుల సంఖ్యలో సమాధులు కన్పిస్తాయి. వీటి మధ్యలోనే కస్టమర్లకు సిటింగ్ ఏర్పాట్లు చేశారు.దాదాపు ఈ రెస్టారెంట్ 75 ఏళ్ల నుంచి నడుస్తుందని, ఇప్పటికి చాలా మంది కస్టమర్లు డైలీ అక్కడకు వెళ్తుంటారని స్థానికులు చెబుతున్నారు.
సుమారు 75 ఏళ్ల క్రితం కృష్ణన్ కుట్టీ అనే వ్యక్తి ఈ స్థలాన్ని కొనుగోలు చేసి, రెస్టారెంట్ నిర్మాణం మొదలుపెట్టారు. ఆ సమయంలో అక్కడ ఈ సమాధులు బయటపడ్డాయి. ఇవి 16వ శతాబ్దానికి చెందిన సూఫీ సాధువులవని నమ్ముతారు. దీంతో వాటిని తొలగించకుంటే.. ఖాళీ ప్రదేశంలో రెస్టారెంట్ ను ఏర్పాటు చేశారు.
ప్రతిరోజు సమాధుల్ని శుభ్రం చేస్తుంటారు. వీటి మధ్యన డైనింగ్ టేబుల్ లను ఏర్పాటు చేశారు. ప్రతిరోజుచాలా మంది రెస్టారెంట్ కు వస్తారు. ఇక్కడకు వచ్చి వెళ్లిన వారికి మంచి జరుగుతుందని ప్రగాఢంగా నమ్ముతారు.
ఈ రెస్టారెంట్ మసాలా చాయ్, బన్ మస్కాకు చాలా ప్రసిద్ధి. ఏదైనా ముఖ్యమైన పని, పరీక్ష లేదా శుభకార్యానికి వెళ్లే ముందు ఇక్కడ టీ తాగితే వెళ్లిన పనినెరవేరుతుందని నమ్ముతారు. అందుకే ఇప్పటికి కూడా ఈ రెస్టారెంట్ కు జనాలు క్యూలు కడుతారు. కాంగ్రెస్ నేత రాహుల్ గాంధీతో పాటు అనేక మంది ప్రముఖులు దీన్ని సందర్శించారు.
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