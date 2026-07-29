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Viral News: ఇదెక్కడి విడ్డూరం.. సమాధుల మధ్య టీ, టిఫిన్.!. ఎగబడుతున్న జనాలు.. ఎక్కడో తెలుసా..?

Tea in Graves restaurant: గత 75 ఏళ్లుగా ఈ రెస్టారెంట్ ఇలాగే నడుస్తోంది. అయినా సరే, ఇక్కడికి వచ్చే జనం ఏమాత్రం తగ్గలేదు. రోజు వందలాదిగా కస్టమర్ లు క్యూలు కడుతునే ఉంటారు. అహ్మదాబాద్ లో దీన్ని కొంత మంది లక్కీగా కూడా భావిస్తారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 29, 2026, 05:19 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 05:22 PM IST
Viral News: ఇదెక్కడి విడ్డూరం.. సమాధుల మధ్య టీ, టిఫిన్.!. ఎగబడుతున్న జనాలు.. ఎక్కడో తెలుసా..?
Image Credit: ahmedabadgraverestaurantnews

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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