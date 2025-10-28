English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Romance Leak Video: టీచర్, స్టూడెంట్ మధ్య హాట్ రొమాన్స్.. చివరికి నెట్టింట్లో వీడియోలు.. పడి పడి చూస్తున్న జనాలు..

Teacher Student Hot Romance Leak Video: ఉపాధ్యాయుడు, విద్యార్థినికి సంబంధించిన ఓ రొమాంటిక్ లీక్ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. ఈ వీడియోను చూసిన చాలామంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు. చదువు చెప్పాల్సిన గురువే ఇలాంటి పనులు చేయడం ఏంటని అంటున్నారు. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Oct 28, 2025, 03:00 PM IST

Romance Leak Video: టీచర్, స్టూడెంట్ మధ్య హాట్ రొమాన్స్.. చివరికి నెట్టింట్లో వీడియోలు.. పడి పడి చూస్తున్న జనాలు..

Teacher Student Hot Romance Leak Video Viral: ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వీడియో ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఓ యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి పోస్ట్ చేసిన ఈ వీడియోను చూసిన వారంతా ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. చాలామంది చదువు చెప్పే గురువులే ఇలా చేయడం సమాజానికే సిగ్గుచేటని.. కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. నిజానికి ఈ వీడియోలో ఏముంది? సోషల్ మీడియాలో ఈ వీడియో ఇంతలా వైరల్ అవ్వడానికి గల కారణాలేంటో? పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం..

ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో Tempting videoz అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి పోస్ట్ చేసిన వీడియో ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ గా మారింది. ఈ వీడియోలో క్లాస్ రూమ్ లో టీచర్ కు ఓ స్టూడెంట్ కు మధ్య ఉన్న శారీరక సంబంధానికి సంబంధించినa దృశ్యాలు చూడొచ్చు. సాధారణంగా చాలామంది టీచర్స్ పిల్లలకు చదువు చెప్పడంలో నిమగ్నమై ఉంటారు.. కానీ ఈ వీడియోలో ఓ టీచర్ ఏకంగా విద్యార్థినితో రొమాన్స్ చేస్తూ పట్టుపడ్డాడు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియోనే ఇంటర్నెట్లో చర్చనీయాంశానికి దారితీస్తోంది. ఈ వీడియో చూసిన చాలా మంది చి చి ఇదేం పని అని కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఓ ఉపాధ్యాయుడు తన ఇంటికి విద్యార్థినిని పిలిపించుకుంటాడు. ఆ విద్యార్థిని అతని ఇంటిలోకి ప్రవేశించగానే.. అర్ధ నగ్నంగా స్వాగతం పలుకుతాడు. ముందుగా విద్యార్థిని ఇదంతా చూసి షాక్ అయిపోతుంది. ఆమెకు ఏమీ అర్థం కాకుండా పోతుంది.. చివరగా ఆ ఉపాధ్యాయుడు ఆమెపై చెయ్యి వేయడం ప్రారంభిస్తాడు.. నెమ్మదిగా అతడు ఆ విద్యార్థిని ఒడిలోకి తీసుకొని కౌగిలించుకుంటాడు. ఆ తర్వాత విద్యార్థిని కూడా ఉపాధ్యాయుడికి కోపరేట్ చేయడంతో.. అతడు ముద్దులు కూడా ఆ విద్యార్థినికి ముద్దులు పెట్టడం కూడా గమనించవచ్చు. 

ఇలా వారిద్దరు ఒకరినొకరు ఇష్టపడుతూనే కౌగిలించుకుంటూ వీడియోలో కనిపిస్తారు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియోనే సోషల్ మీడియాలో లీక్ అయింది. ఒక్క నిమిషం ఆరు సెకండ్లు కలిగిన ఈ వీడియోను ఎవరు కావాలనే సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. Affair between Teacher and Cute student - hot romance అనే క్యాప్షన్ తో ఈ వీడియోను పోస్ట్ చేశారు. ఈ వీడియో పోస్ట్ చేసి చాలా రోజులైనప్పటికీ ఇప్పుడు వైరల్ అవుతూ వస్తోంది. ఈ వీడియోను ఇప్పటివరకు ఎనిమిది లక్షల మందికి పైగా వీక్షించినట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఈ వీడియోను వెయ్యి మందికి పైగా లైక్ చేశారు.

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

