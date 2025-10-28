Romance Leak Video: టీచర్, స్టూడెంట్ మధ్య హాట్ రొమాన్స్.. చివరికి నెట్టింట్లో వీడియోలు.. పడి పడి చూస్తున్న జనాలు..

Teacher Student Hot Romance Leak Video Viral: ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వీడియో ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఓ యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి పోస్ట్ చేసిన ఈ వీడియోను చూసిన వారంతా ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. చాలామంది చదువు చెప్పే గురువులే ఇలా చేయడం సమాజానికే సిగ్గుచేటని.. కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. నిజానికి ఈ వీడియోలో ఏముంది? సోషల్ మీడియాలో ఈ వీడియో ఇంతలా వైరల్ అవ్వడానికి గల కారణాలేంటో? పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం..
ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో Tempting videoz అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి పోస్ట్ చేసిన వీడియో ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ గా మారింది. ఈ వీడియోలో క్లాస్ రూమ్ లో టీచర్ కు ఓ స్టూడెంట్ కు మధ్య ఉన్న శారీరక సంబంధానికి సంబంధించినa దృశ్యాలు చూడొచ్చు. సాధారణంగా చాలామంది టీచర్స్ పిల్లలకు చదువు చెప్పడంలో నిమగ్నమై ఉంటారు.. కానీ ఈ వీడియోలో ఓ టీచర్ ఏకంగా విద్యార్థినితో రొమాన్స్ చేస్తూ పట్టుపడ్డాడు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియోనే ఇంటర్నెట్లో చర్చనీయాంశానికి దారితీస్తోంది. ఈ వీడియో చూసిన చాలా మంది చి చి ఇదేం పని అని కామెంట్లు పెడుతున్నారు.
వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఓ ఉపాధ్యాయుడు తన ఇంటికి విద్యార్థినిని పిలిపించుకుంటాడు. ఆ విద్యార్థిని అతని ఇంటిలోకి ప్రవేశించగానే.. అర్ధ నగ్నంగా స్వాగతం పలుకుతాడు. ముందుగా విద్యార్థిని ఇదంతా చూసి షాక్ అయిపోతుంది. ఆమెకు ఏమీ అర్థం కాకుండా పోతుంది.. చివరగా ఆ ఉపాధ్యాయుడు ఆమెపై చెయ్యి వేయడం ప్రారంభిస్తాడు.. నెమ్మదిగా అతడు ఆ విద్యార్థిని ఒడిలోకి తీసుకొని కౌగిలించుకుంటాడు. ఆ తర్వాత విద్యార్థిని కూడా ఉపాధ్యాయుడికి కోపరేట్ చేయడంతో.. అతడు ముద్దులు కూడా ఆ విద్యార్థినికి ముద్దులు పెట్టడం కూడా గమనించవచ్చు.
ఇలా వారిద్దరు ఒకరినొకరు ఇష్టపడుతూనే కౌగిలించుకుంటూ వీడియోలో కనిపిస్తారు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియోనే సోషల్ మీడియాలో లీక్ అయింది. ఒక్క నిమిషం ఆరు సెకండ్లు కలిగిన ఈ వీడియోను ఎవరు కావాలనే సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. Affair between Teacher and Cute student - hot romance అనే క్యాప్షన్ తో ఈ వీడియోను పోస్ట్ చేశారు. ఈ వీడియో పోస్ట్ చేసి చాలా రోజులైనప్పటికీ ఇప్పుడు వైరల్ అవుతూ వస్తోంది. ఈ వీడియోను ఇప్పటివరకు ఎనిమిది లక్షల మందికి పైగా వీక్షించినట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఈ వీడియోను వెయ్యి మందికి పైగా లైక్ చేశారు.
Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్ అవుతారు!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి