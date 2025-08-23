Teacher Dance Viral Video: మారతున్న కాలానికి అనుగుణంగా ఇప్పుడు అంతా సెల్ఫోన్లో సోషల్ మీడియా యుగం నడుస్తోంది. రీల్స్ మాయలో పడి ప్రతి ఒక్కరూ తమకు నచ్చిన వీడియోలను ఇంటర్నెట్లో పోస్టు చేస్తున్నారు. అలా రాత్రికి రాత్రే సెలబ్రిటీలుగా ఎందరో మారిన సంఘటనలు చాలానే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు అలాంటి ఓ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్ గా మారింది. లక్షలాది మంది ఈ వీడియోకి లైక్స్ కొడుతున్నారు.
ఓ టీచర్ తన క్లాస్ అమ్మాయిలతో కలిసి డ్యాన్స్ చేస్తున్న వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ గా మారింది. అమ్మాయిలకి ధీటుగా అతను డ్యాన్స్ చేసిన విధానం అందర్ని ఆకట్టుకుంటోంది. గతంలో కొందరు ఉపాధ్యాయులను చూస్తే భయపడే పిల్లలు ఉన్న రోజులు ఉన్నాయి. కానీ, ప్రస్తుతం అలాంటి పరిస్థితి కనిపించడం లేదు. టీచర్స్ తో స్టూడెంట్స్ కూడా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటున్నారు. వాళ్లతో కలిసి సరదాగా ఆటలు ఆడడంతో పాటు సరదాగా డ్యాన్స్లు చేస్తున్నారు.
వైరల్ అయిన వీడియో ప్రకారం.. కొందరు క్లాస్ అమ్మాయిలు కలిసి తమ క్లాస్ టీచర్తో డ్యాన్స్ చేస్తున్నారు. అయితే ఆ టీచర్ వాళ్లకు డ్యాన్స్ నేర్పిస్తున్నట్లు ఆ వీడియో చూస్తే తెలుస్తోంది. డ్యాన్స్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ పిల్లల ముఖాలు సంతోషంతో వెలిగిపోతున్నాయి. స్టూడెంట్స్తో అంత కలివిడిగా ఉండే ఉపాధ్యాయుడు ఉండడం వాళ్లు చేసుకున్న అదృష్టమని కొందరు నెటిజన్లు భావిస్తున్నారు.
వీడియోపై నెటిజన్స్ లైక్స్ గుమ్మరించడంతో పాటు అనేక రకాల కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. టీచర్ వేసిన స్టెప్పులు చాలా మందిని కట్టిపడేస్తున్నాయి. చాలా అద్భుతంగా ఉపాధ్యాయుడు డ్యాన్స్ చేశారని ప్రశంసిస్తున్నారు. అయితే ఇప్పటి లాగా ఆ కాలంలో టీచర్స్ పిల్లలతో కలివిడిగా లేరంటూ కొందరు బాధపడుతున్నారు.
Also Read: Vinayaka Chavithi 2025: వినాయకుని అసలు తల ఎక్కడ ఉందో తెలుసా? దానికి కాపల ఉండేది ఇతనే!
Also Read: Toll Fee: వాహనదారులకు శుభవార్త..ఇకపై టోల్ ఫీజు పూర్తిగా ఫ్రీ?..ఈ రూల్స్ తప్పక గుర్తుపెట్టుకోండి!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook