Teacher Dance Viral Video: ఈ టీచర్‌ డ్యాన్స్‌ను చూస్తే కళ్లు తిప్పుకోలేరు… మనసు దోచుకున్నారంటూ నెటిజన్స్‌ కామెంట్స్‌ మారతున్న కాలానికి అనుగుణంగా ఇప్పుడు అంతా సెల్‌ఫోన్‌లో సోషల్ మీడియా యుగం నడుస్తోంది. రీల్స్ మాయలో పడి ప్రతి ఒక్కరూ తమకు నచ్చిన వీడియోలను ఇంటర్నెట్‌లో పోస్టు చేస్తున్నారు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Aug 23, 2025, 04:23 PM IST

Viral Video: పాఠాలు చెప్పాల్సిన టీచర్ క్లాసు రూమ్‌లో అమ్మాయిలతో ఇలా..!!

Teacher Dance Viral Video: మారతున్న కాలానికి అనుగుణంగా ఇప్పుడు అంతా సెల్‌ఫోన్‌లో సోషల్ మీడియా యుగం నడుస్తోంది. రీల్స్ మాయలో పడి ప్రతి ఒక్కరూ తమకు నచ్చిన వీడియోలను ఇంటర్నెట్‌లో పోస్టు చేస్తున్నారు. అలా రాత్రికి రాత్రే సెలబ్రిటీలుగా ఎందరో మారిన సంఘటనలు చాలానే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు అలాంటి ఓ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్ గా మారింది.  లక్షలాది మంది ఈ వీడియోకి లైక్స్ కొడుతున్నారు. 

ఓ టీచర్ తన క్లాస్ అమ్మాయిలతో కలిసి డ్యాన్స్ చేస్తున్న వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ గా మారింది. అమ్మాయిలకి ధీటుగా అతను డ్యాన్స్ చేసిన విధానం అందర్ని ఆకట్టుకుంటోంది. గతంలో కొందరు ఉపాధ్యాయులను చూస్తే భయపడే పిల్లలు ఉన్న రోజులు ఉన్నాయి. కానీ, ప్రస్తుతం అలాంటి పరిస్థితి కనిపించడం లేదు. టీచర్స్ తో స్టూడెంట్స్ కూడా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటున్నారు. వాళ్లతో కలిసి సరదాగా ఆటలు ఆడడంతో పాటు సరదాగా డ్యాన్స్‌లు చేస్తున్నారు. 

వైరల్ అయిన వీడియో ప్రకారం.. కొందరు క్లాస్ అమ్మాయిలు కలిసి తమ క్లాస్ టీచర్‌తో డ్యాన్స్ చేస్తున్నారు. అయితే ఆ టీచర్ వాళ్లకు డ్యాన్స్ నేర్పిస్తున్నట్లు ఆ వీడియో చూస్తే తెలుస్తోంది. డ్యాన్స్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ పిల్లల ముఖాలు సంతోషంతో వెలిగిపోతున్నాయి. స్టూడెంట్స్‌తో అంత కలివిడిగా ఉండే ఉపాధ్యాయుడు ఉండడం వాళ్లు చేసుకున్న అదృష్టమని కొందరు నెటిజన్లు భావిస్తున్నారు. 

వీడియోపై నెటిజన్స్‌ లైక్స్ గుమ్మరించడంతో పాటు అనేక రకాల కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. టీచర్ వేసిన స్టెప్పులు చాలా మందిని కట్టిపడేస్తున్నాయి. చాలా అద్భుతంగా ఉపాధ్యాయుడు డ్యాన్స్ చేశారని ప్రశంసిస్తున్నారు. అయితే ఇప్పటి లాగా ఆ కాలంలో టీచర్స్ పిల్లలతో కలివిడిగా లేరంటూ కొందరు బాధపడుతున్నారు. 

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Viral videoTeacher danceDance VideoTeacher Student Dance Videoteacher dance with student

