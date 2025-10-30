English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Video Viral: ఓర్నీ.. సొట్ట బుగ్గల కోసం ఇదేంపని.. నెట్టింట వైరల్‌గా మారిన ముద్దుగుమ్మ యవ్వారం.. వీడియో..

Video Viral: ఓర్నీ.. సొట్ట బుగ్గల కోసం ఇదేంపని.. నెట్టింట వైరల్‌గా మారిన ముద్దుగుమ్మ యవ్వారం.. వీడియో..

Teen girl dimple spark video: యువతి సొట్టబుగ్గుల కోసం ఆర్టిఫిషియల్ గా కుట్లు వేయించుకుంది. అంతేకాకుండా ఆమె ఈ ఘటనను వీడియో కూడా రికార్డు చేసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు బిత్తరపోతున్నారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 30, 2025, 08:59 AM IST
  • ముఖంకు అమ్మాయిలు సొట్టబుగ్గలు..
  • ఫిదా అవుతున్న నెటిజన్లు..

Trending Photos

Gold Rate Today: 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 10వేలు తగ్గింది.. అక్టోబర్ 28వ తేదీ మంగళవారం ధరలు తెలిస్తే ఎగిరిగంతేస్తారు..!!
7
Gold Rate Today
Gold Rate Today: 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 10వేలు తగ్గింది.. అక్టోబర్ 28వ తేదీ మంగళవారం ధరలు తెలిస్తే ఎగిరిగంతేస్తారు..!!
Bank Holidays: బ్యాంకులకు వరుసగా 5 రోజులు బంద్‌.. నవంబర్‌ సెలవులు జాబితా ఇదే..!
5
November bank holidays 2025
Bank Holidays: బ్యాంకులకు వరుసగా 5 రోజులు బంద్‌.. నవంబర్‌ సెలవులు జాబితా ఇదే..!
World Richest Man: చరిత్రలో అత్యంత ధనవంతుడు.. బంగారు వర్షాన్ని కురిపించగలడు.. ఇతని ముందు మస్క్ కూడా పిల్ల బచ్చానే..!!
6
Mansa Musa
World Richest Man: చరిత్రలో అత్యంత ధనవంతుడు.. బంగారు వర్షాన్ని కురిపించగలడు.. ఇతని ముందు మస్క్ కూడా పిల్ల బచ్చానే..!!
Business Idea: కేవలం రూ. 5వేల పెట్టుబడితో ఈ బిజినెస్ ప్రారంభిస్తే.. మీకు మీరే బాస్.. ప్రతినెలా జీతం కాదు.. లక్షల ఆదాయం మీ సొంతం..!!
6
top 5 business idea
Business Idea: కేవలం రూ. 5వేల పెట్టుబడితో ఈ బిజినెస్ ప్రారంభిస్తే.. మీకు మీరే బాస్.. ప్రతినెలా జీతం కాదు.. లక్షల ఆదాయం మీ సొంతం..!!
Video Viral: ఓర్నీ.. సొట్ట బుగ్గల కోసం ఇదేంపని.. నెట్టింట వైరల్‌గా మారిన ముద్దుగుమ్మ యవ్వారం.. వీడియో..

Teen Girl Artificial dimple spark stunt Video: చాలా మంది అమ్మాయిలు అందంగా కన్పించడం కోసం తెగ తాపత్రయపడుతుంటారు. ఇక కొంత మంది ఇంట్లోని పదార్థాలను ఉపయోగించి ముఖం వెలిగిపోయేలా కొంత మందిప్రయత్నిస్తారు. మరికొంత మంది బ్యూటీ పార్లర్ లకు వెళ్లి ఎంతైన ఖర్చుపెట్టి మరీ తమ ముఖం అందంగా కన్పించాలని సర్జరీలు చేసుకుంటారు. ఇంకా కొంత మంది మార్కెట్ లలో ఏ క్రీమ్ దొరికితేదాన్ని ముఖానికి పెట్టుకుంటారు. ఇదంతా మనం చూస్తుంటాం.

Add Zee News as a Preferred Source

 

కొందరు పుట్టుకతో సొట్టబుగ్గల్ని కల్గి ఉంటారు. వారు ఇతరులతో కంపెర్ చేస్తే చాలా అందంగా కన్పిస్తారు. సొట్టబుగ్గలు ఉంటే అమ్మాయిలు ముఖంగా ఇంకాస్త క్యూట్ గాకన్పిస్తుంది. ఈ క్రమంలో ఇటీవల చాలా మంది ఆర్టిఫిషియల్ సొట్టబుగ్గల్ని తమ బుగ్గల మీద వచ్చేలా సర్జరీలు చేసుకుంటున్నారు. కొంత మందికి ఇది వర్కౌట్ అయితే.. ఇంకా కొంత మందిలో దీని వల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లు కూడా కన్పిస్తాయి.

ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ఒక ముద్దుగుమ్మ వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది. ఆమెకు నేచురల్ గా సొట్టబుగ్గలేదు. కానీ ఆమె అందంగా కన్పించడం కోసం.. తన బుగ్గలకు సర్జరీలు చేయించుకుంది. ఈ విషయాన్ని వీడియో కూడా తీయించుకుంది. మొత్తంగా అమ్మాయి రీల్స్ తీస్తు తన అందమైన బుగ్గల్ని కాస్త సొట్టబుగ్గలుగా మార్చుకుంది.

Read more: King Cobra Snake Video: వామ్మో.. 16 అడుగుల కింగ్ కోబ్రాతో యువతి హల్ చల్.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

అక్కడి నిపుణుడు ఆమె బుగ్గకు  కుట్లు వేసి మరీ సొట్టబుగ్గులుగా మార్చాడు. ఆ తర్వాత ఆమె తన అందమైన సొట్టబుగ్గలతో ఫోజులు ఇచ్చింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు అమ్మాయిలు భలే క్యూట్ గా ఉందని, సొట్టబుగ్గలతో ఆమె క్యూట్ నెస్ మరింతగా పెరిగిందని నెటిజన్లు ఫిదా అవుతున్నారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

teen girl videoDimple sparksocial mediaVideo ViralTeen girl dimple

Trending News