Teen Girl Artificial dimple spark stunt Video: చాలా మంది అమ్మాయిలు అందంగా కన్పించడం కోసం తెగ తాపత్రయపడుతుంటారు. ఇక కొంత మంది ఇంట్లోని పదార్థాలను ఉపయోగించి ముఖం వెలిగిపోయేలా కొంత మందిప్రయత్నిస్తారు. మరికొంత మంది బ్యూటీ పార్లర్ లకు వెళ్లి ఎంతైన ఖర్చుపెట్టి మరీ తమ ముఖం అందంగా కన్పించాలని సర్జరీలు చేసుకుంటారు. ఇంకా కొంత మంది మార్కెట్ లలో ఏ క్రీమ్ దొరికితేదాన్ని ముఖానికి పెట్టుకుంటారు. ఇదంతా మనం చూస్తుంటాం.
What are your thoughts on cosmetic procedures to produce dimples
pic.twitter.com/9YvAgVbDuW
— Science girl (@gunsnrosesgirl3) October 28, 2025
కొందరు పుట్టుకతో సొట్టబుగ్గల్ని కల్గి ఉంటారు. వారు ఇతరులతో కంపెర్ చేస్తే చాలా అందంగా కన్పిస్తారు. సొట్టబుగ్గలు ఉంటే అమ్మాయిలు ముఖంగా ఇంకాస్త క్యూట్ గాకన్పిస్తుంది. ఈ క్రమంలో ఇటీవల చాలా మంది ఆర్టిఫిషియల్ సొట్టబుగ్గల్ని తమ బుగ్గల మీద వచ్చేలా సర్జరీలు చేసుకుంటున్నారు. కొంత మందికి ఇది వర్కౌట్ అయితే.. ఇంకా కొంత మందిలో దీని వల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లు కూడా కన్పిస్తాయి.
ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ఒక ముద్దుగుమ్మ వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది. ఆమెకు నేచురల్ గా సొట్టబుగ్గలేదు. కానీ ఆమె అందంగా కన్పించడం కోసం.. తన బుగ్గలకు సర్జరీలు చేయించుకుంది. ఈ విషయాన్ని వీడియో కూడా తీయించుకుంది. మొత్తంగా అమ్మాయి రీల్స్ తీస్తు తన అందమైన బుగ్గల్ని కాస్త సొట్టబుగ్గలుగా మార్చుకుంది.
అక్కడి నిపుణుడు ఆమె బుగ్గకు కుట్లు వేసి మరీ సొట్టబుగ్గులుగా మార్చాడు. ఆ తర్వాత ఆమె తన అందమైన సొట్టబుగ్గలతో ఫోజులు ఇచ్చింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు అమ్మాయిలు భలే క్యూట్ గా ఉందని, సొట్టబుగ్గలతో ఆమె క్యూట్ నెస్ మరింతగా పెరిగిందని నెటిజన్లు ఫిదా అవుతున్నారు.
