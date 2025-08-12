English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Video Viral: నేను బట్టలు విప్పనా..?.. నువ్వు విప్పుతావా..?.. చేతిలో తాళి పట్టుకుని టీనేజ్ అమ్మాయి మాటలు.. గుండెల్ని పిండేస్తున్న వీడియో..

Teen girl with her lover video: తాళి పట్టుకుని యువతి తనను పెళ్లి చేసుకొవాలని ప్రాధేయ పడింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఇలాంటి యేదవల్ని ఏంచేసినా పాపంలేదని కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 12, 2025, 02:57 PM IST
  • తాళి కట్టమని వేడుకుంటున్న యువతి..
  • వీడియో వైరల్..

Video Viral: నేను బట్టలు విప్పనా..?.. నువ్వు విప్పుతావా..?.. చేతిలో తాళి పట్టుకుని టీనేజ్ అమ్మాయి మాటలు.. గుండెల్ని పిండేస్తున్న వీడియో..

Teen girl asking her lover to marry her emotional video: చాలా మంది ఇటీవల ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకునేందుకు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ప్రేమలో కొన్ని రోజుల పాటు వారితో కలిసి జర్నీ చేస్తారు. అప్పుడు వారి కష్టసుఖాలు, బాధలు ఒకర్ని మరోకరితో షేర్ చేసుకుంటారు. ఆ తర్వాత ఇద్దరి మైండ్ సెట్ ఒకటి అయితే పెళ్లికి ఓకె చెప్తున్నారు. లేకుండా బ్రేకప్ చెప్తున్నారు. అయితే.. మరికొంత మంది మాత్రం పవిత్రమైన ప్రేమను కూడా తమ అవసరాలకు వాడుకుంటున్నారు. తమ పనులు అయ్యే వరకు అమ్మాయిలు కానీ, అబ్బాయిలు కానీ ప్రేమ ఉన్నట్లు, వారితో జీవితం పంచుకుంటామన్నట్లు క్లోజ్ గా ఉంటున్నారు.

అడ్డమైన తిరుగుళ్లు అన్ని తిరుగుతున్నారు. ముద్దులు, రొమాన్స్ లలో మునిగితెలుతున్నారు. ఇది నిజం అనుకుని కొంత మంది తమ సర్వస్వాన్ని తమ లవర్ కు అర్పిస్తున్నారు. కానీ చివరకు మాత్రం తమ అవసరాలు, కోరికలు తీరిపోగానే.. ముఖం చాటేస్తున్నారు. ఇలాంటి ఘటనల్ని కొంతమంది లైట్ తీసుకుంటే, మరికొంత మంది మాత్రం తమ ప్రియమైన వాళ్ల నుంచి మోసాల్ని  భరించలేక సూసైడ్ లు చేసుకుంటున్నారు. మొత్తంగా కొంత మంది నీచులు చేసే పనుల వల్ల సమాజంలో ప్రేమ అనేదానికి కూడా విలువ లేకుండా పోయింది.

 

ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఒక యువతి తన లవర్ కు తన మెడలో తాళికట్టమని ప్రాధేయ పడింది. ప్రేమలో ఇద్దరం అన్ని రకాలుగా కలసి ఉన్నామని, తన దగ్గర నుంచి అన్ని తీసుకున్నావని దయచేసి తాళి కట్టమని వేడుకుంటుంది. అతను మాత్రం బెల్లం కొట్టిన రాయిల ఆమెను చూస్తు ఉండిపోయాడు.

ఆమె మాత్రం.. తన దగ్గర అన్ని తీసుకున్నావని, తనతో పడుకున్నావని, ఇద్దరం శారీరకంగా పలుమార్లు కలిశామని, ఇప్పుడు మాత్రం తాళి కట్టమంటే ఎందుకంత ఆలోచిస్తున్నావని కూడా మాట్లాడింది. ఆ దుర్మార్గుడు మాత్రం.. ఆమెతో తన కామావాంఛ తీర్చుకుని ఇప్పుడు మాత్రం తాళి కట్టమంటే ఆలోచించుకుంటున్నాడు. ఆమె మాటల్ని, అతని యవ్వారంను కొంత మంది వీడియో తీసి, సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు.

దీంతో అది కాస్త వైరల్గా మారింది. మరీ ఇది  రీల్స్ చేశారో లేదా నిజంగానే జరిగిందో తెలీదు కానీ.. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఇలాంటి యేదవలకే అమ్మాయిలు పడతారని ఆమెను తిట్టిపోస్తున్నారు. మోసపోయే వాళ్లు ఉన్నంత కాలం..ఈ దరిద్రులు ఇలా మోసం చేస్తునే ఉంటారని మరికొంత మంది కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ప్రేమ ముసుగులో ఇలాంటి పనులు చేయోద్దని మరికొంత మంది అతడ్ని ఏకీపారేస్తున్నారు.

 

