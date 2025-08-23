Video Viral: ఇదెక్కడి పైత్యం భయ్యా.. ఏకంగా పోలీసుల ముందుకెళ్లి యువతి అలాంటి పని.!. నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్న వీడియో.!.

Teen Girl doing reels in front of police officers video: ఇటీవల యువతియువకులు రీల్స్ , సెల్పీలలో పడి నానా రచ్చ చేస్తున్నారు. ఓవర్ నైట్ లో ఫెమస్ అయిపోవాలని ఎలాంటి పనుల్ని అయిన చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా యువత.. రద్దీగా ఉండే ప్రదేశాల్లో ఎక్కువగా రీల్స్ చేస్తు రచ్చ చేస్తున్నారు. కొంత మంది బస్టాండ్ లు, మెట్రోలు, విమానశ్రాయాలు మొదలైన ప్రాంతాల్లో రీల్స్ చేస్తు తెగ హల్ చల్ చేస్తున్నారు.
ఈక్రమంలో ప్రస్తుతం వ్యూస్ కోసం, కామెంట్ల కోసం ఎంతకైన దిగ జారుగుతున్నారు. వీరి పనుల వల్ల వీరు రిస్క్ లోకి పడటమే కాకుండా.. కొన్ని సార్లు చుట్టుపక్కల ఉన్న వారిని సైతం డెంజర్ లో పడేస్తున్నారు. అచ్చం ఈ కోవకు చెందిన ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది. ఒక యువతి రాత్రిపూట ఫ్లై ఓవర్ మీద రీల్స్ చేస్తుంది.
Leave stray dogs, arrest these Reelers 🤣 #SupremeCourt
— V🐧 (@Vtxt21) August 22, 2025
అయితే.. అక్కడ గస్తీ కాస్తున్న పోలీసుల వాహనం ముందుకెళ్లి మరీ ఆ యువతి రీల్స్ చేస్తుంది. అసలు పోలీసులు ఇలాంటి న్యూసెన్స్ లను అస్సలు ఎంకరేజ్ చేయరు. అలాంటిది ఏకంగా యువతి పోలీసుల జిమ్ ముందు నిల్చొని మరీ రీల్స్ చేసింది. పోలీసులు ఆమె వంక సీరియస్గా చూస్తున్నారు. ఆమె మాత్రం రీల్స్ తీసుకుంటూ తన మానన తాను డ్యాన్స్ చేస్తు హల్ చల్ చేసింది.
అంతేకాకుండా తన పైత్యాన్నివీడియో తీసి మరీ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది. దీంతో ఈ వీడియో కాస్త వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.
రాత్రిపూట అది కూడా నడి రోడ్డు మీద ఈ రీల్స్ ఏంటని కూడా సీరియస్ గా కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ఈ పైత్యం వల్ల ఇతరులకు రిస్క్ లో పడే చాన్స్ ఉందంటూ నెటిజన్లు సెటైర్ లు వేస్తున్నారు.
