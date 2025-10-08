English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Video Viral: ఎలా వస్తాయ్ భయ్యా ఈ ఐడియాలు.. టేబుల్‌ ఫ్యాన్ పైకెత్తి యువతి చేస్తున్న పనికి నెటిజన్లు షాక్... వీడియో..

Girl drying her hairs with table fan: యువతి టేబుల్ ఫ్యాన్ ను పైకెత్తి పట్టుకుని తన వెంట్రుకల్ని ఆరబెట్టుకుంది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. ఈ ఐడియాలు ఎలా వస్తాయ్ అని ఫన్నీగా కామెంట్ లు చేస్తున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 8, 2025, 02:39 PM IST
  • టేబుల్ ఫ్యాన్ తో యువతి స్టంట్ లు..
  • వీడియో వైరల్..

Teen girl drying her hairs with table video: సోషల్ మీడియాలో ప్రతిరోజు బోలేడు వీడియోలు వైరల్ అవుతుంటాయి. కొన్ని వీడియోలు చూస్తుంటే ఆశ్చర్యంకు గురిచేస్తుంటాయి. మరికొన్ని వీడియోలు చూస్తుంటే  షాకింగ్ కు గురిచేస్తుంటాయి. ఇటీవల కాలంలో కొంత మంది ఓవర్ నైట్ లో ఫెమస్ అయ్యేందుకు నానా పాట్లు పడుతున్నారు. అసలు వాళ్లు చేస్తున్నపనులను చూస్తుంటే చాలా ఆశ్చర్యం వేస్తుంటుంది.

కొంత మంది తమ ప్రాణాల్ని సైతం రిస్క్ లో పడేసుకుంటారు. వీరి వెర్రి చేష్టల్ని వీడియోలు తీసుకుని మరీ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసి తమ పైత్యం చూపిస్తారు. ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఒక యువతి తన వెంట్రుకల్ని డ్రై చేసుకునేందుకు ఏకంగా టేబుల్ ఫ్యాన్ ను పైకి ఎత్తి వెంట్రుకలకు పట్టుకుంది.

ఆమె తన వెంట్రుకల్ని మొత్తంగా తడారి పోయే విధంగా..  చాలా సేపు టేబుల్ ఫ్యాన్ ను పట్టుకుంది. అంతే కాకుండా తన పైత్యంను వీడియో కూడా తీసుకుంది. ఆమె అద్దం ముందు అటు ఇటు తిరుగుతూ తన వెంట్రుకల్ని డ్రై చేసుకుంది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

Read more: Uttar Pradesh: ఇదెక్కడి విడ్డూరం.. పెళ్లాం పాముగా మారి టార్చర్ చేస్తుందని కలెక్టర్‌కు ఫిర్యాదు.. స్టోరీ ఏంటంటే..?

దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. పొరపాటున ఆ ఫ్యాన్ లో వెంట్రుకలు చిక్కుకుంటే సిట్యువేషన్ ఏంటని సీరియస్ అవుతున్నారు. ఆ ఫ్యాన్ కు కరెంట్ పాస్ అయితే లేదా పొరపాటున అది నీ తలమీద పడితే.. అప్పుడు ఎలా ఉంటది అని ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మొత్తంగా ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

 

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

