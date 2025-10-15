English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Teen Girl Romance Video: ఇలా తయారయ్యారెంట్రా..?.. ముసలొడితో టీనేజ్ అమ్మాయి సీక్రెట్‌గా ఏంచేస్తుందో తెలుసా..?. వీడియో వైరల్..

Teen Girl Romance Video: ఇలా తయారయ్యారెంట్రా..?.. ముసలొడితో టీనేజ్ అమ్మాయి సీక్రెట్‌గా ఏంచేస్తుందో తెలుసా..?. వీడియో వైరల్..

Teen girl romance with old man video: ముసలొడితే అమ్మాయి మరీ ఘోరంగా ప్రవర్తించింది.ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు. మరీ అమ్మాయిలు ఇలా తయారయ్యారెంట్రా అంటూ ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 15, 2025, 06:35 PM IST
  • ముసలొడితే టీనేజ్ అమ్మాయి రొమాన్స్..
  • వీడియో వైరల్..

Trending Photos

School Holiday: తెలుగు విద్యార్థులకు బంపర్‌ గుడ్‌న్యూస్‌.. రేపు, ఎల్లుండి స్కూళ్లకు సెలవు..!
5
AP School Holiday 2025
School Holiday: తెలుగు విద్యార్థులకు బంపర్‌ గుడ్‌న్యూస్‌.. రేపు, ఎల్లుండి స్కూళ్లకు సెలవు..!
IPL 2026 Mini Auction: ఈ నలుగురు ప్లేయర్లకు ముంబై ఇండియన్స్ టాటా గుడ్ బై.. లిస్ట్‌లో ఎవరు ఉన్నారంటే..?
7
IPL 2026
IPL 2026 Mini Auction: ఈ నలుగురు ప్లేయర్లకు ముంబై ఇండియన్స్ టాటా గుడ్ బై.. లిస్ట్‌లో ఎవరు ఉన్నారంటే..?
EPFO New Rules: డబ్బులు అవసరం ఉన్నాయా? ఈపీఎఫ్‌ నుంచి సింపుల్‌గా ఇలా విత్‌డ్రా చేసుకోండి!
6
EPFO New Rules
EPFO New Rules: డబ్బులు అవసరం ఉన్నాయా? ఈపీఎఫ్‌ నుంచి సింపుల్‌గా ఇలా విత్‌డ్రా చేసుకోండి!
Meena: 49 ఏళ్ల వయసులో రెండో పెళ్లికి సిద్ధమైన హీరోయిన్ మీనా.. అతనితోనే నా పెళ్లి అంటూ..
5
Meena Second Marriage
Meena: 49 ఏళ్ల వయసులో రెండో పెళ్లికి సిద్ధమైన హీరోయిన్ మీనా.. అతనితోనే నా పెళ్లి అంటూ..
Teen Girl Romance Video: ఇలా తయారయ్యారెంట్రా..?.. ముసలొడితో టీనేజ్ అమ్మాయి సీక్రెట్‌గా ఏంచేస్తుందో తెలుసా..?. వీడియో వైరల్..

Teen girl kiss and hugs with old man video: సోషల్ మీడియాలో తరచుగా అనేక వీడియోలు వైరల్ అవుతుంటాయి. కొన్ని వీడియోలు ఫన్నీగా ఉంటే, మరికొన్ని ఆశ్చర్యంకు గురిచేసేవిలా ఉంటాయి. ఇంకా కొన్ని వీడియోలు రొమాన్స్ ను పండించేవిగా ఉంటాయి. నెటిజన్లు కాస్త ఫన్నీగా, రొమాంటిక్ వీడియోలను ఎక్కువగా చూసేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

 

ఇటీవల కొంత మంది యువతీ, యువకులు మరీ ఘోరంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. అసలు వాళ్ల పనులు చూస్తుంటే అందరికి బిత్తరపోయేలా చేస్తుందని చెప్పుకొవచ్చు. మొత్తంగా కొంత మంది బస్టాండ్ లు, పబ్లిక్ ప్రదేశాలు, మెట్రోల్లొ తమ కామ వాంఛలను తీర్చుకుంటున్నారు.

అసలు చుట్టుపక్కల ఎవరైన ఉన్నారా..?.. అన్న కనీసం ఆలోచన లేకుండా ఘోరంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. వీరి వల్ల చుట్టుపక్కల వారు చాలా ఇబ్బందుల్ని ఎదుర్కొంటున్నారు. ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఒక టీనేజ్ అమ్మాయి సీక్రెట్ గా ముసలొడితే రొమాన్స్ కు దిగింది. అంతేకాకుండా.. గొడ చాటున ముద్దులు పెట్టుకుంటూ, హగ్ లు చేసుకుంటు పైశాచీకంగా ప్రవర్తించింది.

వీళ్ల యవ్వారం కొనసాగుతుండగా ఎవరో రావడంతో టెన్షన్ కు గురయ్యారు. అప్పటి వరకు ముద్దులు పెట్టుకుంటూ రెచ్చిపోయిన వాళ్లు కాస్త.. మూతులు తుడుచుకుంటూ అసలు ఏం జరగనట్లు వింతగా ప్రవర్తించారు. అయితే..అప్పటికే వీరి కామ క్రీడలు సీక్రెట్ గా వీడియోలో ఎవరో రికార్డు చేశారు. దాన్ని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు .

Read more: Video Viral: ఏంట్రా ఇంత వైలెంట్‌గా ఉన్నాడు..!. చేతికి గ్లౌజులు వేసుకుని కోబ్రాతో డెంజర్ స్టంట్స్.. ఇంతలో...?.. షాకింగ్ వీడియో..

ఈ క్రమంలో అది కాస్త వైరల్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు  ఫైర్ అవుతున్నారు. మరీ ఇంత దిగజారుడేంద్రా అంటూ ఫైర్ అవుతున్నారు. ముసలొడి కన్నా బుద్దుండక్కర్లేదా..?.. అంటూ ఏకీపారేస్తున్నారు. మొత్తంగా ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Couple Romance VideoVideo ViralTeen girl romanceVideo viralsocial media

Trending News