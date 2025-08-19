Video Viral: ఇదెక్కడి కరువురా నాయన.. కోతిని ముద్దు పెట్టుకుంటూ టెంప్ట్ చేస్తున్న యువతి.. వీడియో వైరల్..

Teen Girl kisses monkey funny video goes viral: ఇటీవల కొంత మంది అమ్మాయిలు చాలా వెరైటీగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. రీల్స్ , వీడియోలలో పడి, ఓవర్ నైట్ లో ఫెమస్ అయ్యేందుకు నానా తంటాలు పడుతున్నారు. కొంత మంది చేస్తున్న పనుల వల్ల ఫెమస్ అవ్వడం పక్కన ఉంచితే.. అనుకొని రిస్క్ లో పడుతున్నారు.కొంత మంది క్రూర జంతువుల దగ్గరకు వెళ్లి ఫన్నీగా రీల్స్ చేస్తున్నారు. మరికొంత మంది వాటితో ఆడుకుంటూ ముద్దులు పెడుతూ, వాటిని రెచ్చగొడుతూ నానా రచ్చ చేస్తుంటారు. ఇలాంటి వీటియోలు మనం తరచుగా చూస్తుంటాం.
కానీ ఇక్కడ ఒక యువతి అచ్చం ఇదే విధంగా ఒక కోతి దగ్గరకు వెళ్లింది. మరీ అది దానికి ఏదైన తినేందుకు పెడుతుందో అనుకున్నట్లుంది. కానీ ఆమె మాత్రం కోతిని ప్రేమతో దగ్గరకు తీసుకుని, నిమురుతూ దాన్ని మెల్లగా మచ్చిక చేసుకుంది. అంతటితో ఆగకుండా దాన్ని ముద్దులు పెడుతూ, మెల్లగా తన లైన్ లోకి తెచ్చుకుంది. పాపం.. కోతి ఏదో మత్తులో ఉన్నట్లు తూలుతూ.. ఆమె చేస్తున్న పనులు అర్థం కాక.. షాక్ లో ఉన్నట్లు ఉండిపోయింది.
. మొత్తంగా ఆమె మాత్రం కోతిని నిమురుతూ, ముద్దులు పెట్టుకుంటూ, హగ్ చేసుకుంటూ రచ్చ చేసింది. తన పైత్యాన్ని దూరం నుంచి వీడియో కూడా తీయించింది. మొత్తంగా అది కాస్త సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో వైరల్ గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు.
అసలు.. ఇలాంటి పనులు చేయడానికి బుద్దిలేదా అంటూ ఆమెను ఏకీపారేస్తున్నారు. అది ముఖం మీద కోరికి దాడి చేస్తే తెలిసొచ్చేదంటూ సీరియస్ గా కామెంట్లు చేస్తున్నారు. మొత్తంగా ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.