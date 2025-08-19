English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Video Viral: ఇదెక్కడి కరువురా నాయన.. కోతిని ముద్దు పెట్టుకుంటూ టెంప్ట్ చేస్తున్న యువతి.. వీడియో వైరల్..

Teen Girl kisses monkey: యువతి కోతిని గట్టిగా హత్తుకుని ముద్దులు పెట్టింది.  పాపం అది దూరంగా వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించిన కూడా ఆమె గట్టిగా పట్టుకుంది.ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 19, 2025, 02:21 PM IST
  • కోతికి ముద్దులు పెడుతున్న యువతి..
  • తిట్టిపోస్తున్న నెటిజన్లు..

Video Viral: ఇదెక్కడి కరువురా నాయన.. కోతిని ముద్దు పెట్టుకుంటూ టెంప్ట్ చేస్తున్న యువతి.. వీడియో వైరల్..

Teen Girl kisses monkey funny video goes viral: ఇటీవల కొంత మంది అమ్మాయిలు చాలా వెరైటీగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. రీల్స్ , వీడియోలలో పడి, ఓవర్ నైట్ లో ఫెమస్ అయ్యేందుకు నానా తంటాలు పడుతున్నారు. కొంత మంది చేస్తున్న పనుల వల్ల ఫెమస్ అవ్వడం పక్కన ఉంచితే.. అనుకొని రిస్క్ లో పడుతున్నారు.కొంత మంది క్రూర జంతువుల దగ్గరకు వెళ్లి ఫన్నీగా రీల్స్ చేస్తున్నారు. మరికొంత మంది వాటితో ఆడుకుంటూ ముద్దులు పెడుతూ, వాటిని రెచ్చగొడుతూ నానా రచ్చ చేస్తుంటారు. ఇలాంటి వీటియోలు మనం తరచుగా చూస్తుంటాం.

కానీ ఇక్కడ ఒక యువతి అచ్చం ఇదే విధంగా ఒక కోతి దగ్గరకు వెళ్లింది. మరీ అది దానికి ఏదైన తినేందుకు పెడుతుందో అనుకున్నట్లుంది. కానీ ఆమె మాత్రం కోతిని ప్రేమతో దగ్గరకు తీసుకుని, నిమురుతూ దాన్ని మెల్లగా మచ్చిక చేసుకుంది. అంతటితో ఆగకుండా దాన్ని ముద్దులు పెడుతూ, మెల్లగా తన లైన్ లోకి తెచ్చుకుంది. పాపం.. కోతి ఏదో మత్తులో ఉన్నట్లు తూలుతూ.. ఆమె చేస్తున్న పనులు అర్థం కాక.. షాక్ లో ఉన్నట్లు ఉండిపోయింది.

 

. మొత్తంగా ఆమె మాత్రం కోతిని నిమురుతూ, ముద్దులు పెట్టుకుంటూ, హగ్ చేసుకుంటూ రచ్చ చేసింది. తన పైత్యాన్ని దూరం నుంచి వీడియో కూడా తీయించింది. మొత్తంగా అది కాస్త సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో వైరల్ గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు.

Read more: Video Viral: ఆడు మగాడ్రా బుజ్జా.!. ఒకే బైక్ మీద ముగ్గురు లేడీస్.. అది కూడా అలా కూర్చుండబెట్టి మరీ..!.. వీడియో వైరల్..

అసలు.. ఇలాంటి పనులు చేయడానికి బుద్దిలేదా అంటూ ఆమెను ఏకీపారేస్తున్నారు. అది ముఖం మీద కోరికి దాడి చేస్తే తెలిసొచ్చేదంటూ సీరియస్ గా కామెంట్లు చేస్తున్నారు. మొత్తంగా ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
 

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

