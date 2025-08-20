Video Viral: కట్లపొడి, ఆకుల కోసం అనంతపురం పోతున్నా.. ఫ్రీబస్సు ముందు యువతి రీల్స్ .. రచ్చగా మారిన వీడియో..

Teen Girl free bus journey reels in Anantapur video: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో కూటమి ప్రభుత్వం ఆగస్టు 15 నుంచి ఏపీ మహిళలందరికి ఉచిత బస్సు సౌకర్యంను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. ఏపీలో ఎన్నికల వేళ ఇచ్చిన ఒక్కొక్క హమీని పూర్తిగా నెరవేరుస్తు చంద్రబాబు సర్కారు ముందుకు వెళ్తుంది. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఏపీలో ఉచిత బస్సుప్రయాణంకు మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో మహిళలకు ముఖ్యంగా ఆదాయం సెవ్ అవుతుందని ఒక మంచి ఆలోచనతో ఏపీ ప్రభుత్వం ఈ పథకంను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. కానీ కొంత మంది మాత్రం దీన్ని రచ్చ రచ్చ చేస్తున్నారు.
అచ్చం తెలంగాణలో జరిగినట్లు ఏపీలో కూడా ఘటనలు జరుగుతున్నాయి. తెలంగాణలో ఉచితబస్సులో అవసరం ఉన్నా లేకున్నా కూడా.. మహిళలు బస్సులు కొంత మంది జర్నీలు చేస్తున్నారు. మరోవైపు బస్సులో సీటు కోసం ఫైటింగ్ కు దిగుతున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు తెగ వార్తలలో నిలిచాయి.
అనంతపురం జిల్లాలో 'అమ్మకు ఇష్టమైన కట్లపొడి, ఆకులు తీసుకొచ్చేందుకు ఫ్రీగా తాడిపత్రి నుంచి అనంతపురానికి వెళ్తున్నా అంటూ బస్సు ముందు రీల్ చేసిన మహిళ pic.twitter.com/NsiOeWL6fx
ఇక తాజాగా.. ఏపీలో కూడా అచ్చం ఇలాంటి సీన్ లు రిపిట్ అవుతున్నాయి. ఇటీవల బస్సుల్లో మహిళలు కొట్టుకున్న ఘటన మరువక ముందే బస్సు ముందు ఒక యువతి నిలబడి చేసిన రీల్ నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీనిలో యువతి తన తల్లికి కట్టపొడి, ఆకులు ఇష్టమని అది తీసుకొని రావడం కోసం అనంతపురం వెళ్తున్నట్లు చెబుతూ రీల్స్ చేసింది.
తన తల్లి తనకు బస్సు కూడా ఎక్కరాదని చెప్పిందని.. ఇదిగో చూడు తాను బస్సులో వెళ్తున్నానని చెబుతూ రీల్స్ రికార్డు చేసింది. ఆ తర్వాత సోషల్ మీడియా అకౌంట్ లో పంచుకుంది.ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. ఇలాంటి పనులు చేసి ఒక మంచి భావనతో ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన పథంకంను నీరుగార్చవద్దని కూడా నెటిజన్లు యువతికి కౌంటర్ లు వేస్తున్నారు.
