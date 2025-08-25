English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Snake Video: ఏంటీ మావా..?.. బాయ్ ఫ్రెండ్ అనుకుంటుందా..?.. బెడ్ మీద నల్లత్రాచుతో యువతి సరసాలు.. వీడియో వైరల్..

Black Cobra snake on bed Video:  నల్లత్రాచుతో యువతి చనువుగా ఉంది. అది ఏకంగా ఆమె బెడ్ షిట్ లోకి దూరిపోయింది. ఆమె కూడా దానిలో ఆమె బాయ్ ఫ్రెండ్ ను చూసుకుంటుందో తెలీదు కానీ.. మొత్తంగా ఈ వీడియో నెట్టింట తెగ వైరల్గా మారింది. 

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 25, 2025, 05:30 PM IST
  • పాముతో యువతి హల్ చల్..
  • బిత్తరపోతున్న నెటిజన్లు..

Teen Girl romance with Black cobra snake on bed Trending video: ఇటీవల పాములకు చెందిన వీడియోలకు ఫుల్ డిమాండ్ ఏర్పడింది. దీంతో చాలా మంది పాముల్ని పట్టుకుని ఓవర్ నైట్ లో ఫెమస్ అయిపోవాలని తెగతాపత్రయ పడుతున్నారు. అందుకే ఎక్కడ పాములు కన్పించిన కూడా అస్సలు వదలడంలేదు. మొత్తంగా వెరైటీ పాములు వీడియోలను తీసుకుని సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ చేస్తున్నారు.

ఇప్పటి దాక మనం శునకాలు, పిల్లుల్ని పెంచుకొవడం చూశాం. కానీ ప్రస్తుతం ట్రెండ్ మారుతుంది. కొంతమంది క్రూర జంతువుల్ని సైతం తమ ఇళ్లలో పెంచుకుంటున్నారు. పాములు, కొండ చిలువల్ని కూడా తమ ఇళ్లలో పెంచుకుంటున్నారు.ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఒక యువతి మరీ నల్లత్రాచును ఇంట్లో పెంచుకుంటున్నట్లు ఉంది.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @aapkaculture

అది కూడా ఆమెకు మరీ దోస్త్ అయ్యిందో లేక దానిలో ఆమె తన లవర్ ను చూసుకుంటుందో కానీ.. పాముతో ఫుల్ గా చిల్ అవుతుంది. ఏకంగా పామును బెడ్ మీద తన బెడ్ షిట్ లో పక్కలో పెట్టుకుంది.  ఆ పాము కూడా ఆమెను చూసి ఫ్లాట్ అయిపోయినట్లుంది.

ఆమెను చూస్తు పాము మైమర్చిపోయి.. ఆమె వంక చూస్తు బుసలు కొడుతూ ఉండిపోయింది. మొత్తంగా  ఆ పామును ఆమె తన కళ్లతో కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు బిత్తరపోతున్నారు. ఇదెక్కడి వింతరా నాయన అంటూ ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

