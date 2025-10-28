English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Video Viral: ఇదెక్కడి మాస్ రా మావా.. స్కూటీని అమాంతం గాల్లో ఎత్తేసిన అమ్మాయి.. నెట్టింట నవ్వులు తెప్పిస్తున్న వీడియో..

Teen girl scooty stunt video: రోడ్డు మీద తన స్కూటీ తో డ్రైవింగ్ చేస్తుంది. మరీ ఆమె ఇప్పుడే నేర్చుకుంటుందో తెలీదు కానీ.. మొత్తంగా ఆమె ఒక్కసారిగా ఎక్స్ లెటర్ ఇవ్వడంతో స్కూటీ గాల్లో అమాంతం పైకి ఎగిరింది. ఈ ఘటన అక్కడున్న సీసీ కెమెరాల్లో రికార్డు అయ్యింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 28, 2025, 04:46 PM IST
  • రోడ్డు మీద పడిపోయిన యువతి..
  • వీడియో వైరల్..

Video Viral: ఇదెక్కడి మాస్ రా మావా.. స్కూటీని అమాంతం గాల్లో ఎత్తేసిన అమ్మాయి.. నెట్టింట నవ్వులు తెప్పిస్తున్న వీడియో..

Teen girl scooty driving stunt goes wrong video: చాలా మంది ఇటీవల అమ్మాయిలు ఇటీవల స్కూటీల మీద వెళ్లేందుకు ఎక్కువగా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు. కొంత మంది తమకు తాముగా డ్రైవింగ్ నేర్చుకుంటారు. కానీ మరికొంత మంది మాత్రం వారికి పక్కాగా  స్కూటీల రాకున్న రోడ్డుమీదకు వస్తారు. వాహనాన్ని ఇష్టమున్నట్లు నడ్పిస్తారు. అంతే కాకుండా..  రోడ్డు మీద స్కూటీలను నడిపిస్తు హల్ చల్ చేస్తున్నారు.

 కొన్నిసార్లు వీరి డ్రైవింగ్ ల వల్ల ఇతరులు రిస్క్ లో పడుతుంటారు. అంతే కాకుండా.. రోడ్డు మీద రాంగ్ రూట్ లో వెళ్లి డ్రైవింగ్ చేసి ప్రమాదాలకు కారణం అవుతుంటారు.వీళ్ల వల్ల ఇతరులు డెంజర్ లో పడతారు. తప్పతాగి కొంత మంది డ్రైవింగ్ చేస్తే, మరికొంత మంది తమకు ఏ మాత్రం కూడా వాహనం నడ్పించడం రాకున్నకూడా రోడ్ల మీదకు వాహనాల్ని ఏసుకుని వస్తారు. ప్రస్తుతం ఒక యువతి సైతం అచ్చం అలానే వచ్చింది. ఈ వీడియో వైరల్ గా మారింది.

యువతి రోడ్డు మీద తన వాహనం తీసుకుని వచ్చింది. మరీ ఆమె ఇప్పుడిప్పుడే నేర్చుకుంటుందో ఏంటో కానీ.. మొత్తంగా ఆమె ఒక్కసారిగా ఎక్స్ లెటర్ ఇవ్వడంతో స్కూటీ అమాంతం గాల్లో పైకి లేచింది. కొంత దూరం స్పీడ్ గా వెళ్లిరోడ్డు మీద యువతి బొక్కాబొర్ల పడింది.  

Read more: Snake in Shoe Video: వామ్మో.. బూటులో నక్కి బుసలు కొడుతున్న నాగు పాము.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

దీంతో అక్కడున్న వారు పాపం.. యువతిని పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి పైకి లేపారు. అమ్మాయికి మాత్రం కొంచెం దెబ్బలు తగిలినట్లున్నాయి. ఈ ఘటన అక్కడున్న సీసీఫుటేజీల్లో రికార్డు అయ్యింది. ప్రస్తుతం అది సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. బాప్ రే ఇదేం డ్రైవింగ్ అంటూ ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

