Teen Girl Romance Video: ఇదెక్కడి అరాచకం భయ్యా.. ఒకేసారి ఇద్దరమ్మాయిలతో ముద్దులు, హగ్ లు.. వీడియో ఇదే..

Teen girls and boy romance video goes viral: ఇటీవల కాలంలో కొంత మంది యువతీ, యువకులు మరీ బరితెగించి ప్రవర్తిస్తున్నారు. స్కూళ్లకు వెళ్లి చక్కగా చదువుకొవాల్సిన వయసులోనే పాడుపనులు చేస్తున్నారు. ఇంట్లో స్కూళ్లకు, కాలేజీలకు వెళ్తున్నామని చెప్పి నీచంగా బాయ్ ఫ్రెండ్ లతో కలిసి బైక్ మీద అడ్డమైన ప్రదేశాలకు వెళ్తున్నారు. కొంత మంది చెట్లవెనకాల, పొదల వెనుకాల నీచమైన పనులు చేస్తున్నారు.
ఇలాంటి క్రమంలో అసలు.. వీళ్లను చూస్తుంటే మరీ ఇంతగా దిగజారీ ప్రవర్తిస్తున్నారా.. కొంచెమైన విలువలు వీళ్లకు ఉన్నాయా..?.. అన్న సందేహం కల్గుతుంది. మొత్తంగా ఈ క్రమంలో కొంత మంది టీనేజ్ యువతీ, యువకులు ఇద్దరు,ముగ్గరేసి మరీలవర్లను మెయింటైన్ చేస్తే మరీ దారుణంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. అచ్చం ఈ కోవకు చెందిన ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది.
आजकल Extra Classes ज़्यादा चल रहा है । pic.twitter.com/Uwoc53DLFj
— ᴍᴀɴɪꜱʜ yᴀᴅᴀᴠ (@ManishY71326383) August 4, 2025
వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఇద్దరు అమ్మాయిలు, ఒక యువకుడితో ప్రేమలో ఉన్నారో ఏంటో కానీ.. వీరు ముగ్గురు కలిసి సీక్రెట్ ప్రదేశంకు వచ్చారు. ముగ్గురు కలిసి ఒకరితో మరోకరు రోమాన్స్ కు దిగారు.
Read more: Allu Arjun Video: ఎయిర్ పోర్టులో అల్లు అర్జున్ కు చుక్కలు చూపించిన భద్రత సిబ్బంది.. వీడియో వైరల్..
అతగాడు.. ఇద్దరమ్మాయిల్ని ఒకరి తర్వాత మరోకరితో పచ్చిగా ముద్దులు పెట్టుకుంటూ,హగ్ లు చేసుకుంటూ తన కామాన్ని తీర్చుకున్నాడు.వారు కూడా యువకుడికి ఫుల్ కోపారెట్ చేస్తున్నారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. ఇదేం విడ్డూరం బాబోయ్ అంటూ సీరియస్ గా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook