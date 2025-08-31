English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Video Viral: ఓర్నీ.. ఇదెక్కడి అరాచకం.!. సీక్రెట్‌గా ముద్దులు, హగ్గులతో రెచ్చిపోయిన అమ్మాయిలు.. వీడియో వైరల్..

Teen Girls romance video: ఇద్దరు స్కూల్ అమ్మాయిలు ఒకరితో మరోకరు రొమాన్స్ చేసుకుంటూ రెచ్చిపోయారు. ఎవరు చూడకూడదని ఇంటి వెనకాలకు వెళ్లి మరీ పాడుపనులు చేశారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 31, 2025, 05:25 PM IST
  • అమ్మాయిల పాడుపనులు..
  • వీడియోపై మండిపడుతున్న నెటిజన్లు..

Video Viral: ఓర్నీ.. ఇదెక్కడి అరాచకం.!. సీక్రెట్‌గా ముద్దులు, హగ్గులతో రెచ్చిపోయిన అమ్మాయిలు.. వీడియో వైరల్..

Teen Girls hugs and kiss romance with eachother video: ఇటీవల యువతీ యువకులు కొంత మంది మరీ నీచంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. మరీ హర్మోన్ ల ప్రభావమో లేదా సినిమాల ప్రభావమో కానీ మరీ ఘోరంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. ఒకప్పుడు కాలేజీ రోజుల్లో ప్రేమ, ఎఫైర్ లు వినే వాళ్లం. కానీ ఇప్పుడు స్కూల్ డేస్ లోనే యువతీ, యువకులు ప్రేమలు అంటూ పాడుపనులు చేస్తున్నారు. ఒకరికి తెలియకుండా మరోకరితో సీక్రెట్ యవ్వారాలు వెలగబెడుతున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

ఇంట్లో నుంచి చక్కగా స్కూల్ కు వెళ్తున్నట్లు బిల్డప్ లు ఇచ్చి తమ లవర్ లతో స్కూళ్లు ఎగ్గొట్టి మరీ అడ్డమైన తిరుగుళ్లు తిరుగుతున్నారు. అంతే కాకుండా.. కొంత మంది అయితే.. మరీ ఘోరంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. ఓయోలు, చెట్ల వెంబడి, సీక్రెట్ ప్రదేశాల్లో తమ కామ కోరికల్ని తీర్చుకుంటున్నారు. కొన్ని చోట్ల అమ్మాయిలు , అబ్బాయిలతో రొమాన్స్ లు చేసుకుంటే, మరికొన్ని చోట్ల అమ్మాయిలు, అమ్మాయిలే పాడుపనులు చేసుకుంటున్నారు.

 

అచ్చం ఇలాంటి ఘటన ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీనిలో ఇద్దరు యువతులు స్కూల్ డ్రెస్ వేసుకుని ఉన్నారు. వీరు ఇంటి వెనుకాల వచ్చి మరీ పాడుపనులుచేశారు. ఒకర్నిమరోకరు హగ్ చేసుకుని,కిస్ లు పెట్టుకుంటూ రెచ్చిపోయాడు. అదేదో మొగుడు పెళ్లాళ్ల ఫీలయ్యి కసితీరా పాడుపనులు చేశారు.

Read more: Snake on Kamareddy Bridge Video: కామారెడ్డిలో భారీ వరదలు.. బ్రిడ్జీ మీద పడగ విప్పీ కూర్చున్న నాగు పాము.. వీడియో వైరల్..

వీరి యవ్వారంను ఎవరో సీక్రెట్ గా వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు తలలు పట్టుకుంటున్నారు.అసలు.. ఈ తరం జనరేషన్ కు ఏమైంది.. వీళ్లను ఏలా పెంచాలి అంటూ టెన్షన్ పడుతున్నారు . చెడును గ్రహించినంతా తొందరగా మంచిని ఎందుకు వీరు గ్రహించలేకపోతున్నారని తల్లిదండ్రులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

girls romance videoteen girl hugs videogirls secret romance videoVideo ViralGirl romance video

