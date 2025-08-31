Teen Girls hugs and kiss romance with eachother video: ఇటీవల యువతీ యువకులు కొంత మంది మరీ నీచంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. మరీ హర్మోన్ ల ప్రభావమో లేదా సినిమాల ప్రభావమో కానీ మరీ ఘోరంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. ఒకప్పుడు కాలేజీ రోజుల్లో ప్రేమ, ఎఫైర్ లు వినే వాళ్లం. కానీ ఇప్పుడు స్కూల్ డేస్ లోనే యువతీ, యువకులు ప్రేమలు అంటూ పాడుపనులు చేస్తున్నారు. ఒకరికి తెలియకుండా మరోకరితో సీక్రెట్ యవ్వారాలు వెలగబెడుతున్నారు.
ఇంట్లో నుంచి చక్కగా స్కూల్ కు వెళ్తున్నట్లు బిల్డప్ లు ఇచ్చి తమ లవర్ లతో స్కూళ్లు ఎగ్గొట్టి మరీ అడ్డమైన తిరుగుళ్లు తిరుగుతున్నారు. అంతే కాకుండా.. కొంత మంది అయితే.. మరీ ఘోరంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. ఓయోలు, చెట్ల వెంబడి, సీక్రెట్ ప్రదేశాల్లో తమ కామ కోరికల్ని తీర్చుకుంటున్నారు. కొన్ని చోట్ల అమ్మాయిలు , అబ్బాయిలతో రొమాన్స్ లు చేసుకుంటే, మరికొన్ని చోట్ల అమ్మాయిలు, అమ్మాయిలే పాడుపనులు చేసుకుంటున్నారు.
అచ్చం ఇలాంటి ఘటన ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీనిలో ఇద్దరు యువతులు స్కూల్ డ్రెస్ వేసుకుని ఉన్నారు. వీరు ఇంటి వెనుకాల వచ్చి మరీ పాడుపనులుచేశారు. ఒకర్నిమరోకరు హగ్ చేసుకుని,కిస్ లు పెట్టుకుంటూ రెచ్చిపోయాడు. అదేదో మొగుడు పెళ్లాళ్ల ఫీలయ్యి కసితీరా పాడుపనులు చేశారు.
వీరి యవ్వారంను ఎవరో సీక్రెట్ గా వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు తలలు పట్టుకుంటున్నారు.అసలు.. ఈ తరం జనరేషన్ కు ఏమైంది.. వీళ్లను ఏలా పెంచాలి అంటూ టెన్షన్ పడుతున్నారు . చెడును గ్రహించినంతా తొందరగా మంచిని ఎందుకు వీరు గ్రహించలేకపోతున్నారని తల్లిదండ్రులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.