Video Viral: రెచ్చిపోయిన అమ్మాయిలు.!. గుప్పు గుప్పుమంటూ సిగరెట్‌లు తాగుతూ రీల్స్.. వీడియో వైరల్..

Girls smoking cigarettes: అమ్మాయిలు మూకుమ్మడిగా సిగరెట్ స్మోకింగ్ చేస్తు హల్ చల్ చేస్తున్నారు. గాల్లోకి పొగల్ని వదులుతూ రింగు రింగులుగా వచ్చేలా చేస్లున్నారు . తమపైత్యాన్ని రీల్స్ కూడా చేస్తున్నారు.ఈ  ఘటన ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 25, 2025, 01:12 PM IST
  • సిగరెట్ లు తాగుతూ అమ్మాయిల రచ్చ..
  • వీడియో వైరల్..

Teen girls smoking cigarettes secretly  video: ఇటీవల కాలంలో కొంత మంది అమ్మాయిల ప్రవర్తనమరీ విచిత్రంగా మారింది. అబ్బాయిల్ని చాలా విషయాల్లో మించిపోతున్నారు. మాకెం తక్కువ అన్నట్లు ప్రవర్తిస్తున్నారు. వీళ్ల పనుల వల్ల ఇతరులు ముక్కున వేలేసు కుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో తప్పతాగడం రోడ్ల మీద రచ్చ చేయడంకు చెందిన అనేక వీడియోలు ఇటీవల వార్తలలో నిలిచాయి.

రోడ్డుపైన ఉన్న వారు అసలు ఏమైన అనుకుంటున్నారా ?.. అన్న మినిమం ఆలోచనలు లేకుండా ఉంటున్నారు. మగాళ్లు కూడా కొన్నిసార్లు బాబోయ్ ఏంటీ పనులు అన్న విధంగా కొంత మంది ఆడవాళ్లు ప్రవర్తిస్తున్నారు. ఈ కోవకు చెందిన ఒక వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

 

మరీ సినిమాల ప్రభావమో లేదా పాశ్చాత్య కల్చరో తెలీదు కానీ.. కొంత మంది అమ్మాయిలు మరీ ఘోరంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. స్కూల్ డేస్, కాలేజీ డేస్ లోనే అన్ని పనులు చేస్తున్నారు. అసలు పెళ్లి తర్వాత భర్తతో కలసి చేసే పనుల్ని ప్రేమ అనే ముసుగు వేసుకుని ,చెట్ల వెంబడి, ఓయోల్లో వెళ్లి నిస్సిగ్గుగా చేస్తున్నారు.

ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో కొంత మంది అమ్మాయిలు గుప్పు గుప్పు మంటూ సిగరెట్ లు తాగుతున్నారు. అసలు వాళ్లంతా సిగరెట్ లు కొడుతూ.. రింగ్ లు వచ్చే విధంగా పొగలు వదులుతున్నారు.

ఏ ఒక్కరు కూడా తగ్గెదెలా అన్న విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. మొత్తంగా వారు చేస్తున్న పనుల్ని కొంత మంది సీక్రెట్గా వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Teen girls videoteen girls Smoking cigaretteVideo Viralsocial mediaViral news

