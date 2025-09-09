English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Video Viral: ఛీ.. ఛీ.. పులితో ఆ పనెంట్రా బాబు.!.. ఏకంగా అందరి ముందే పచ్చిగా.!. వీడియోపై నెటిజన్లు సీరియస్..

Tiger Video: టీనేజ్ అమ్మాయి ఏకంగా పులి దగ్గరకు వెళ్లి దానితో పాడుపనులు చేసింది. ఆమె రీల్స్ పై నెట్టింట దుమారం చెలరేగింది. దీనిపై నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు. పెటా ప్రతినిధులు కూడా సీరియస్ అవుతున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 9, 2025, 04:57 PM IST
  • పులితో యువతి పాడుపని..
  • నెట్టింట వీడియో వైరల్..

Video Viral: ఛీ.. ఛీ.. పులితో ఆ పనెంట్రా బాబు.!.. ఏకంగా అందరి ముందే పచ్చిగా.!. వీడియోపై నెటిజన్లు సీరియస్..

Teen Lady reels with Tiger and touches private parts Video: ఇటీవల కాలంలో చాలా మంది యువతీ యువకులు ఓవర్ నైట్ లో ఫెమస్ అయిపోయేందుకు నానాపాట్లు పడుతున్నారు. అంతే కాకుండా.. రీల్స్, వీడియోలో పిచ్చిలో పడి తమ లైఫ్ ను సైతం డెంజర్ లో పడేసుకుంటున్నారు. ఎత్తైన పర్వతాలు,  సముద్రాలు, క్రూర జంతువులు, పబ్లిక్ ప్రదేశాల్లోకి వెళ్లి రీల్స్ చేస్తు రచ్చ చేస్తుంటారు. వీటిని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తారు. వీటికి వచ్చే వ్యూస్ లు, కామెంట్లతో పండగ చేసుకుంటారు.

ఈ క్రమంలో కొంత మంది చేస్తున్న రీల్స్ తో తరచుగా సోషల్ మీడియాలో వివాదాలు కూడా జరుగుతుంటాయి. రన్నింగ్ ట్రైన్ ల దగ్గరకు వెళ్లి రీల్స్ చేస్తున్నారు.  సింహలు, పులుల బోనుల దగ్గరకు వెళ్లి వీడియోలు తీసుకుంటున్నారు. వాటిని రాళ్లతో కొడుతూ, పైశాచీకంగా ప్రవర్తిస్తారు. మొత్తంగా యువతీ, యువకులు చాలా కాంట్రవర్సీగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. కొన్ని సార్లు వీరి పనులు చూసేందుకు కూడా చాలా అసహ్యంగా ఉంటున్నాయి. ప్రస్తుతం ఒక యువతి చేసిన పనిసైతం వివాదాస్పదంగా మారింది.

జూలో పులి దగ్గరకు ఒక యువతి వెళ్లింది. ఆమె పక్కన  జూకీపర్ ఉన్నాడు. క్రూరమైన పులిని బొచ్చు కుక్కలా నిమురుతూ రచ్చ చేసింది. ఇంతలో ఆమె తన పైత్యాన్ని బైట పెట్టింది. పులి ప్రైవేటు పార్ట్స్ లను టచ్ చేస్తు నీచంగా ప్రవర్తించింది.

పలు మార్లు పులి ప్రైవేటు పార్ట్ ల దగ్గర కావాలని టచ్ చేస్తు దాన్ని రెచ్చగొట్టింది. అంతే కాకుండా.. తన పైత్యాన్ని వీడియో తీసి మరి తన సోషల్ మీడియా అకౌంట్ లో పోస్ట్ చేసింది. అది కాస్త వైరల్ కావడంతో దీనిపై నెటిజన్లు సీరియస్ అవుతున్నారు. ఇదెక్కడి పాడు బుద్ది అంటూ యువతిని తిట్టిపోస్తున్నారు. యువతి ప్రవర్తనపై పెటా ప్రతినిధులు కూడా మండిపడుతున్నారు. 

 

