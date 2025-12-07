English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Teen Girl Video: బానే ఉన్నావ్.. ఎవర్నయిన బాగా డబ్బున్నొడ్ని పటాయించు.. తల్లితో కూతురు ఛెండాలం.. వీడియో..

Teen Girl Video: బానే ఉన్నావ్.. ఎవర్నయిన బాగా డబ్బున్నొడ్ని పటాయించు.. తల్లితో కూతురు ఛెండాలం.. వీడియో..

Girl asks her mother for sugar daddy video: తన తండ్రి చనిపోయాడని ఏ మాత్రం బాధకూడా లేకుండా తన తల్లి పట్ల యువతి అత్యంత నీచంగా మాట్లాడిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు తిట్టిపోస్తున్నారు. ఏమన్న పెంపకమా అంటూ వారిపై మండిపడుతున్నారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 7, 2025, 07:11 PM IST
  • తల్లితో కూతురు పాడు మాటలు..
  • వీడియోపై నెట్టింట దుమారం..

Trending Photos

Chaturgrahi Raja Yoga: ఈ రోజే చతుర్గ్రహి, లక్ష్మీ రాజయోగాలు.. ఈ రాశులవారికి ఊహించని ధనయోగం!
6
Chaturgrahi Yoga News
Chaturgrahi Raja Yoga: ఈ రోజే చతుర్గ్రహి, లక్ష్మీ రాజయోగాలు.. ఈ రాశులవారికి ఊహించని ధనయోగం!
KL Rahul: కేఎల్‌ రాహుల్ ఫిట్‌నెస్‌ సీక్రెట్ దోశ.. రోజుకు ఎన్ని దోశలు తింటాడో తెలుసా?
6
KL Rahul
KL Rahul: కేఎల్‌ రాహుల్ ఫిట్‌నెస్‌ సీక్రెట్ దోశ.. రోజుకు ఎన్ని దోశలు తింటాడో తెలుసా?
School Holiday: పిల్లలు ఎగిరి గంతేసే వార్త.. వచ్చే వారం మూడురోజులు స్కూళ్లకు సెలవులు.. ఎందుకో తెలుసా..?.
7
School Holiday
School Holiday: పిల్లలు ఎగిరి గంతేసే వార్త.. వచ్చే వారం మూడురోజులు స్కూళ్లకు సెలవులు.. ఎందుకో తెలుసా..?.
Cockroach Repellent: ఈ మిశ్రమాన్ని కలిపి ఇంట్లో చల్లితే..బొద్దింకలు, కీటకాలు అస్సలు అడుగుపెట్టవు!
6
Insect repellent plants indoor
Cockroach Repellent: ఈ మిశ్రమాన్ని కలిపి ఇంట్లో చల్లితే..బొద్దింకలు, కీటకాలు అస్సలు అడుగుపెట్టవు!
Teen Girl Video: బానే ఉన్నావ్.. ఎవర్నయిన బాగా డబ్బున్నొడ్ని పటాయించు.. తల్లితో కూతురు ఛెండాలం.. వీడియో..

Teenage girl controversy comments on her widow mother video: ఇటీవల కాలంలో జనాలు మరీ నీచంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. డబ్బుల కోసం ఎలాంటి అడ్డమైన పనులు కూడా చేస్తున్నారు. మనీమేక్ మేనీ థింగ్స్ అన్న దాన్ని వంట పట్టించుకున్నారు. డబ్బులు కోసం అడ్డదారులు తొక్కడమే కాదు.. అడ్డుగా వస్తే అడ్రస్ లేకుండా కూడా చేస్తున్నారు. మొత్తంగా కొంత మంది ఇటీవల యువతీ, యువకులు డబ్బులు మోజులో మరీ ఘోరంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. కనీసం విలువలు, పాపం, పుణ్యం అంటూ ఏది కూడా ఆలోచించడంలేదు. తమకు కావాల్సిన వాటి కోసం, అవసరాలు తీరడం కోసం ఎంత కైన తెగిస్తున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

 

ఇలాంటి ఘటనలు ఇటీవల మరీ ఎక్కువగా మారాయి. ప్రస్తుతం ఒక యువతి తన తల్లితో చాలా వల్గర్ గా మాట్లాడింది.ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. యువతి తన తల్లితో కలిసి రీల్ చేసింది. దీనిలో ఆమెకు తండ్రిలేడని స్పష్టంగా తెలుస్తొంది. ఆమె  తన తల్లితో మాట్లాడుతూ...తనకు ఒక తండ్రి చూడాలని, సోషల్ మీడియాలో నీ అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తానని ఎవరితో అయిన డేటింగ్ చేసి తనకు మంచి రిచ్, కాస్లీ డాడీని ఇవ్వాలని ఆమె మాట్లాడింది.

ఎంజాయ్ చేయ్.. భర్త లేడని ఫీల్ కాదని, అడ్వాంటేజ్ తీసుకొవాలని తల్లితో నీచంగా మాట్లాడింది. అంతటితో ఆగకుండా యువతి వివిధ సోషల్ మీడియాలో నీ ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేస్తానని కూడా చెప్పింది. దీనికి  ఆమె తల్లి రొకలి కర్ర తిరగేసి కొట్టకుండా.. ఏదో జోక్ చెప్పినట్లు నవ్వింది. ఆ తర్వాత తన పైత్యంను రీల్స్ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయగా అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు యువతిని ఏకీపారేస్తున్నారు. కన్నతల్లితో ఇంత నీచంగా ఎవరైన మాట్లాడతారా అంటూ ఫైర్ అవుతున్నారు.

Read more: Snake Video: ఓర్నాయనో .. ఫ్యాన్‌కు చుట్టుకుని పడగ విప్పిన నాగుపాము.. అరుదైన వీడియో..

మరికొంత మంది నెటిజన్లు నువ్వు  ఏజ్ లో ఉన్నావ్.. కదా.. ఇంకేం.. నువ్వు రోజుకో లవర్ తో ఎంజాయ్ చేస్తున్నావా.. ఏంటీ అని సెటైర్ లు వేస్తున్నారు. నిన్ను ఎవరు చేసుకుంటాడో వాడి బతుకు బస్టాండే అంటూ మరికొంత మంది యువతిని  ఏకీపారేస్తున్నారు. ఇలాంటి పెంపకంలో ఉన్న వారు భర్తలను ఎలా బాగా చూసుకుంటారు.. వీరికి కుటుంబ విలువలు ఏంతెలుస్తాయని మరికొంత మంది కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. మొత్తంగా ఈవీడియో నెట్టింట బాగా వైరల్గా మారింది.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

teen girl videoVideo Viralsocial mediaGirl bad words with motherTeenage girl with her widow mother

Trending News