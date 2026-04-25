Thailand Funeral Dance: ఎక్కడైనా చావు ఇంట్లో విషాధ ఛాయలు, ఏడుపులు, పరామర్శలు ఉండడం సహజం. కానీ, ఇప్పుడు తాజాగా ఓ విచిత్ర సంఘటన చోటుచేసుకుంది. ఓ వ్యక్తి మరణం తర్వాత తన మృతదేహం ముందే ఐటెం సాంగ్స్తో అశ్లీల నృత్యాలను ఏర్పాటు చేసింది అతని కుటుంబం. ముగ్గురు అమ్మాయిలు అశ్లీలంగా డ్యాన్స్ చేస్తున్న వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారడం వల్ల ఇప్పుడా ఘటన గురించి బయటకొచ్చింది.
అయితే ఈ సంఘటన జరిగింది భారతదేశంలో కాదు. థాయ్లాండ్లోని ఒక బౌద్ధ ఆలయంలో అంత్యక్రియల సందర్భంగా 'కోయోట్ డాన్సర్స్' నృత్యం చేస్తున్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఆ కుటుంబం శోకసంద్రంలో ఉంటుందని ఊహించి అక్కడికి వెళ్లిన వారికి నిర్ఘాంతపోయే ఘటన ఎదురైంది. కుటుంబ సభ్యులు దుఃఖించకుండా ఎందుకు సంబరాలు చేసుకుందో తొలుత అర్థం కాలేదు. ఆ తర్వాత నిజం తెలుసుకోని ఆశ్చర్యానికి లోనవ్వడం వారి వంతు అయ్యింది.
మరణం అనే మాట వినగానే కళ్ళలో నీళ్ళు తిరుగుతాయి, గుండెల్లో దుఃఖం నిండిపోతుంది. కానీ, వైరల్గా మారిన ఈ అశ్లీల డ్యాన్స్ వీడియో చూడగానే అందర్ని షాక్లోకి నెట్టివేస్తుంది. థాయ్లాండ్కు చెందిన ఒక కుటుంబం తమ కుటుంబ సభ్యుడు మరణం తర్వాత
ప్రియమైన వారికి కన్నీళ్లతో కాకుండా, 'కొయెట్ డాన్సర్స్' డ్యాన్స్లతో అతనికి అంత్యక్రియలు జరిపారు. ఒక ఆలయంలో శవపేటిక ముందు ప్రదర్శించిన ఈ నృత్యం, ఆన్లైన్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.
థాయ్లాండ్లోని నఖోన్ సి థమ్మరత్ ప్రావిన్స్లో ఒక దిగ్భ్రాంతికరమైన సంఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. రోన్ ఫిబున్ జిల్లాలో ఉన్న వాట్ తెప్పనోమ్ చుయట్ అనే బౌద్ధ ఆలయంలో మంగళవారం ఈ వింత జరిగింది. 59 ఏళ్ల వ్యక్తి అంత్యక్రియల సందర్భంగా, అతని కుటుంబం ముగ్గురు "కొయెట్ డాన్సర్లను" (పొట్టి దుస్తులు ధరించే నృత్యకారులు) నియమించుకుంది. ఈ నృత్యకారులు మృతుని శవపేటికకు సరిగ్గా ఎదురుగా ప్రదర్శన ఇచ్చారు.
అతని చివరి కోరిక ఏమిటంటే?
సోషల్ మీడియాలో ఆ వీడియోపై విమర్శలు వెల్లువెత్తడంతో, మృతుడి బంధువులు అసలు కారణాన్ని వెల్లడించారు. కుటుంబ సభ్యుల ప్రకారం.. మరణించిన వ్యక్తి చాలా ఉల్లాసంగా, సంతోషంగా ఉండేవాడు. తన మరణానికి ముందు, తన అంత్యక్రియలప్పుడు ఎవరూ ఏడవకూడదని అతను కోరుకున్నాడు. ప్రజలు దుఃఖించడం కంటే తన జీవితాన్ని వేడుకగా జరుపుకోవాలని అతను ఆకాంక్షించాడు. ఈ కోరికను నెరవేర్చడానికి, కుటుంబ సభ్యులు ఆ విషాద సమయంలో ఒక నృత్య కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారట.
బ్యాంకాక్ పోస్ట్లోని నివేదికల ప్రకారం.. బౌద్ధ సన్యాసులు తమ చివరి ప్రార్థనలు, మంత్రాలు పూర్తి చేసిన తర్వాత ఈ సంఘటన జరిగింది. సన్యాసులు వెళ్ళిపోయిన వెంటనే, ముగ్గురు మహిళా నృత్యకారులు శవపేటిక ముందు తాము ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న నృత్యాన్ని ప్రారంభించారు. అన్ని వయసుల వారు ఆ ప్రదేశంలో గుమిగూడి, జరుగుతున్న ఈ దృశ్యాన్ని వీక్షించారు. అంతేకాకుండా, ఈ మొత్తం కార్యక్రమాన్ని సోషల్ మీడియాలో ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేశారు.
మరణించిన వ్యక్తి ఏప్రిల్ 15న కన్నుమూశారు. చివరి సందేశంలో తన మరణం జీవితంలో అనివార్యమైన భాగమని, దానిని హుందాగా స్వీకరించాలని ఆయన రాసుకొచ్చాడు. ఈ తత్వాన్ని అనుసరించి, ఆయన కుటుంబం దుఃఖాన్ని ఆనందంగా మార్చుకోవడానికి ప్రయత్నించింది. అయితే, దేవాలయం వంటి పవిత్ర స్థలంలో ఇలాంటి ప్రదర్శన థాయ్ సంస్కృతి, మత విశ్వాసాలలో చర్చనీయాంశంగా మారింది.
