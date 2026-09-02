Thailand Bar Hair-shaving Video: సాధారణంగా రెస్టారెంట్లతో పాటు బార్లలో కడుపునిండా తిని.. పీకల లోతు దాకా తాగి బిల్లు కట్టకుండా తప్పించుకున్నారన్న వార్తలు మనం తరచుగా వింటూ ఉంటాం. ఇలాంటి సందర్భాల్లో యాజమాన్యం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడం లేదా వారిచేత అంట్లు తోమించడం లాంటి పనులు చేయిస్తూ ఉంటారు. కానీ థాయిలాండ్లోని బ్యాంకాక్ లో జరిగిన ఒక ఘటన మాత్రం అందర్నీ ఆశ్చర్యపరిచేలా చేస్తుంది. విపరీతంగా ఖర్చు చేసి బిల్లు కట్టలేక పోయిన ఒక ఒక యువతికి పబ్బు యాజమాన్యం ఏకంగా గుండు కొట్టించింది.. ప్రస్తుతం ఈ షాకింగ్ వీడియో సోషల్ మీడియాలో పెద్ద సెన్సేషన్ గా మారింది.. దీనికి సంబంధించిన అన్ని రకాల వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
అసలేమైందంటే..
ఆగస్టు 25వ తేదీన బ్యాంకాక్ లోని పినక్లావ్ (Pinklao) ప్రాంతంలో ఉన్న ఓ కాస్ట్లీ బార్లో 18 ఏళ్ల యువతి నకిలీ ఐడి కార్డుతో లోపలికి వెళ్ళింది.. అయితే, అక్కడ విపరీతంగా మందు తాగడంతో పాటు.. అక్కడికి డాన్సర్లకు కూడా ఖరీదైన డ్రింక్స్ ఇప్పించింది. అలా ఆ రాత్రి ఆమె చేసిన బిల్లు ఏకంగా భారత కరెన్సీలో 1.7 లక్షల రూపాయలు.. అంత భారీ మొత్తంలో వచ్చిన బిల్లును చూసి కంగు తిన్న ఆ యువతి.. డబ్బులు చెల్లించకుండా బార్ నుంచి మెల్లగా జారుకునే ప్రయత్నం చేసింది..
యువతి దొంగ చాటున పారిపోతుండగా గమనించిన భార సిబ్బంది.. ఆమెను రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్నారు.. పోలీసులకు అప్పగించాల్సిన యాజమాన్యం.. చట్టాన్ని తన చేతిలోకి తీసుకుంది.. బిల్లులో కొంత మొత్తాన్ని రికవరీ చేయడానికి ఆ యువతి జుట్టును కొనుగోలు చేస్తున్నట్లుగా ఒక హెయిర్ పర్చేజ్ కాంట్రాక్ట్ (Hair Purchase Contract) పై బలవంతంగా యాజమాన్యం సంతకం చేయించుకుంది.. ఆ జుట్టుకు సుమారు 3000 బాట్లుగా రేటు కట్టారు.. ఆ తర్వాత వెంటనే ఎలక్ట్రిక్ ట్రిమ్మర్ ను తీసుకొచ్చి.. ఆమె జుట్టును పూర్తిగా కత్తిరించి గుండు చేశారు.. ఈ తథాంగాన్ని అంత కెమెరాలు రికార్డు చేసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయగా అధికాస్త విపరీతంగా వైరల్ అయింది.
ఈ వీడియోలో యువతి తెల్లటి డ్రెస్సులో కూర్చుని ఉండగా.. ఇద్దరు వ్యక్తులు ఇది మార్కెట్ రేటు ప్రకారమే తీసుకుంటున్నాం.. నేను నిన్ను మోసం చేయడం లేదు.. అని చెబుతూ గుండు చేయడం వీడియోలో మీకు క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది. థాయిలాండ్ కు సంబంధించిన సామాజిక కార్యకర్త చలిద ఫలమత్ ఈ వీడియోను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయడంతో విపరీతంగా వైరల్ అయింది. దీనిపై భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తం అవడంతో.. ఆ బార్కు సంబంధించిన యాజమాన్యం చేసిన పనిని సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు తీవ్రంగా ఖండించారు.. మరికొందరు మాత్రం మోసాలకు పాల్పడితే వారికి ఇదే సరైన బుద్ధి అని చెబుతూ వచ్చారు..
ఏది ఏమైనా.. ఆ బార్లో ఉన్న సిబ్బంది వ్యవహరించిన తీరుపై తీవ్ర విమర్శలు రావడంతో.. మేనేజర్ తప్పును అంగీకరించి క్షమాపణలు కోరినట్లు వార్తలు కూడా వచ్చాయి.. విషయాన్ని తెలుసుకున్న థాయిలాండ్కు సంబంధించిన సామాజిక అభివృద్ధి, మానవ భద్రత మంత్రుత్వ శాఖ ఈ వ్యవహారంపై అధికారిక విచారణకు ఆదేశించింది. ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఈ వార్త ఓ పెద్ద సంచలనంగా మారింది.
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