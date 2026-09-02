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బార్‌లో బిల్లు కట్టలేదని యువతికి గుండు.. వైరల్ అవుతున్న వీడియో!

Thailand Bar Hair-shaving Video: థాయిలాండ్ లోని ఓ యువతి బార్‌లో బిల్లు చెల్లించలేదని.. బార్ కు సంబంధించిన యాజమాన్యం గుండు కొట్టించిన ఘటన తీవ్ర హాట్ టాపిక్ మారింది. అంతేకాకుండా ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో కూడా సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్‌గా మారింది. ఈ వీడియోని మీరు కూడా చూడాలనుకుంటున్నారా?

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 02, 2026, 03:14 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 03:28 PM IST
బార్‌లో బిల్లు కట్టలేదని యువతికి గుండు.. వైరల్ అవుతున్న వీడియో!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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