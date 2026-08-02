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6000 ఏళ్ల పురాతన చెట్టులో బార్‌.. అబ్బబ్బ భలే ఉండేది..

6,000-year-old Tree Bar: 6000 ఏళ్ల పురాతన చెట్టులో నిర్మించిన బార్‌ను చూసేందుకు ప్రపంచంలో చాలా మంది పర్యాటకులు వస్తూ ఉండేవారు. ఇది దక్షిణాఫ్రికాలోని లింపోపో ఉండేది. ఈ బార్‌ను చాలా ప్రత్యేకంగా నిర్మించారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 02, 2026, 12:51 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 12:51 PM IST
6000 ఏళ్ల పురాతన చెట్టులో బార్‌.. అబ్బబ్బ భలే ఉండేది..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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6000 ఏళ్ల పురాతన చెట్టులో బార్‌.. అబ్బబ్బ భలే ఉండేది..
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