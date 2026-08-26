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No Traffic Lights: ఒక్క ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ కూడా లేని ఏకైక దేశం ఇదే..

No Traffic Lights Country: మన పొరుగున ఉండే ఓ దేశంలో అస్సలు ట్రాఫిక్ లైట్లు ఉండవంటే మీరు నమ్ముతారా? వందకు వందశాతం తప్పకుండా నమ్మాల్సిందే.. భూటాన్ దేశంలో అస్సలు ట్రాఫిక్ లైట్లు ఉండవు. ఎందుకనేది ఇప్పుడే మీరు ఇలా తెలుసుకోండి..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 26, 2026, 04:18 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 04:18 PM IST
No Traffic Lights: ఒక్క ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ కూడా లేని ఏకైక దేశం ఇదే..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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No Traffic Lights: ఒక్క ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ కూడా లేని ఏకైక దేశం ఇదే..
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