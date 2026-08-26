/No Traffic Lights: ఒక్క ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ కూడా లేని ఏకైక దేశం ఇదే..

No Traffic Lights Country: ప్రస్తుతం ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ లేకుండా నగరాల్లో వాహనాల్లో ఒకచోట నుంచి మరొక చోటికి వెళ్లడం ఊహించగలమా? ఎక్కడ చూసినా ఎరుపు, పసుపు, ఆకుపచ్చ రంగుల్లో వెలిగే లైట్లు మనం చేసే ట్రావెలింగ్ ను అద్భుతంగా నియంత్రిస్తూ ఉంటాయి. అయితే ప్రపంచంలో ఎక్కడా ఒక ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ కూడా లేని దేశం ఒకటి ఉందని చెబితే మీరు నమ్ముతారా? మీరు తప్పకుండా నమ్మాల్సిందే.. అవును మీరు విన్నది నిజమే.. ఆ దేశం మరేదో కాదు మన పురుగున ఉన్న అద్భుతమైన హిమాలయ దేశం భూటాన్..
ప్రపంచమంతా సాంకేతికత వైపు పరుగులు తీస్తూ ఉంటే.. భూటాన్ మాత్రం భిన్నమైన మార్గాన్ని ఎంచుకుంది.. ఆ దేశ రాజధాని థింఫూ తో సహా దేశంలో ఎక్కడ ఒక ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ కూడా మనకు కనిపించదు.. ఇందుకు ప్రధాన కారణం అక్కడి ప్రజలు మనస్తత్వంగా భావించవచ్చు.. ట్రాఫిక్ లైట్లు అనేవి కేవలం యంత్రాలని.. వాటికి ఎలాంటి బాగోద్వేగాలు ఉండవని భూటాన్ ప్రజలు నమ్ముతూ ఉంటారు.. యంత్రాల ద్వారా నియంత్రించడం కంటే తోటి మనుషులే దారి చూపడాన్ని వారు ఇష్టపడతారట..
అయితే, భూటాన్లో ఎప్పుడు ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ ను ప్రయత్నించలేదా అంటే.. చేశారు కూడా.. కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం థింఫూ నగరంలోని ఓ రద్దీ ఉండే కూడలిలో మొదటిసారిగా ఒక ట్రాఫిక్ లైట్ను ప్రభుత్వం ప్రయోజనాత్మకంగా ఏర్పాటు చేసింది.. కానీ ఆ లైట్లను చూసి అక్కడ ప్రజలు తీవ్ర అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేసినట్లు తెలుస్తోంది.. అది యాంత్రికంగా ఉందని.. మనుషుల మధ్య ఉండే ఆత్మీయ బంధాన్ని దూరం చేస్తోందని వారు భావించారట.. ప్రజల వ్యతిరేకతను గమనించిన అక్కడి ప్రభుత్వం.. ఆ లైట్లను పెట్టిన 24 గంటల్లోనే తీసేసిందట.. అప్పటినుంచి ఇప్పటివరకు భూటాన్ లో మళ్ళీ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ ఊసే ఎత్తలేదు..
సిగ్నల్స్ లేనప్పుడు అంత రద్దీలో ట్రాఫిక్ ఎలా కంట్రోల్ చేస్తారని సందేహం రావడం సహజం.. అయితే, థింఫూ నగరంలోని కూడళ్లలో ట్రాఫిక్ పోలీసులు ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేసిన అందమైన బూతులలో నిలబడి.. తమ చేతి సైగలతో వాహనాలను నియంత్రిస్తూ ఉంటారట.. వారు ఎంతో ఓపికగా.. నవ్వుతూ ట్రాఫిక్ క్లియర్ చేయడం పర్యాటకులను ఎంతగానో ఆకర్షిస్తుంది.. ప్రజలు కూడా నిబంధనలు పాటిస్తూ ఎంతో క్రమశిక్షణతో డ్రైవ్ చేస్తారు.. కాబట్టి అక్కడ ప్రమాదాలు జరగడం చాలా అరుదు..
భూటాన్ దేశం అభివృద్ధిని GDPతో కాకుండా ప్రజల సంతోషంతో కొలుస్తుంది.. ప్రజల సంతోషానికి.. ప్రశాంతతకు భంగం కలిగించే ఆధునికతను వారు సున్నితంగా తిరస్కరిస్తారట.. ట్రాఫిక్ లైట్ ల స్థానంలో పోలీసులను నియమించడం కూడా ఇందులో భాగమే.. యంత్రాలకంటే మనుషులకే ఎక్కువగా విలువనిచ్చే భూటాన్.. నిజంగా నేటి ప్రపంచానికి ఒక గొప్ప ఆదర్శం అనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదని కొంతమంది నిపుణులు చెబుతూ వస్తున్నారు..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి