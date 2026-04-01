Most Expensive Wine: ఒక్క బాటిల్ వైన్.. ఒక లగ్జరీ విల్లా కంటే ఖరీదు! ఎందుకంత క్రేజ్?

Most Expensive Wine Telugu: ఒక్క వైన్ బాటిల్ ధర ఎంత ఉంటుంది? కొన్ని వందలు లేదా వేల రూపాయలు ఉంటుంది.. మల్టీ నేషనల్ బ్రాండ్ అయితే లక్షల్లో ఉండవచ్చు.. కానీ ఒకే ఒక బాటిల్ వైన్ ధర ఏకంగా విల్లా, ఖరీదైన లగ్జరీ కార్ల కంటే ఎక్కువకు అమ్ముడై అందర్నీ ఆశ్చర్యపరిచేలా చేసింది. ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి డొమైన్ డి లా రోమనీ-కొంటి బ్రాండ్ కు చెందిన 1945 నాటి ఓ వైన్ బాటిల్ ఇటీవల జరిగిన అకర్ వేలంలో ఏకంగా 7.63 కోట్ల రూపాయలకు అమ్ముడైంది. ఇది ఇప్పుడు ప్రపంచ రికార్డును సృష్టించింది. కేవలం ఒక వైన్ బాటిల్ ఇంతవరకు అమ్ముడుపోవడానికి గల కారణాలు? అసలు ఈ వైన్లో ఉన్న స్పెషాలిటీ ఏంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
న్యూయార్క్లో నిర్వహించిన ప్రతిష్టాత్మక వేలంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న కోటీశ్వరులతో పాటు వైన్ బాటిల్స్ ను సేకరించేవారు భారీ మొత్తంలో పాల్గొన్నారు. ఈ వేళంలో 1945 నాటి వింటేజ్కు చెందిన ఈ బాటిల్ కోసం ఒకరంటే ఒకరు పోటా పోటీగా.. దీనిని గెలుచుకునేందుకు ఆసక్తి చూపారు. చివరికి ఒక వ్యక్తి దీనిని రికార్డు స్థాయి ధరకు దక్కించుకున్నారు. 2018లో ఇదే బ్రాండ్ కు చెందిన ఒక బాటిల్ సుమారు నాలుగు కోట్ల రూపాయలకు అమ్ముడవ్వగా.. తాజా వేలం ఆ రికార్డును తుడిచి వేసింది..
ఈ వైన్ బాటిల్ ఇంత ఖరీదు పలకడానికి ప్రధాన కారణం దాని అరుదైన చరిత్రగా భావించవచ్చు. 1945 ప్రాంతంలో ఫ్రాన్స్లోని బుర్గుండి ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రసిద్ధ రోమనీ-కొంటి ద్రాక్ష తోటల నుండి దీనిని తయారు చేశారు. ఆ సంవత్సరంలో కేవలం 600 బాటిళ్లు మాత్రమే తయారు చేశారు. రెండో ప్రపంచ యుద్ధం ముగిసిన సమయంలో తయారైన ఈ వైన్.. ఆ తోటల్లోని పాత ద్రాక్ష తీగలను తొలగించి కొత్తవి నాటడానికి ముందు సేకరించిన చివరి పంట నుండి వచ్చినది. అందుకే దీనిని పురాతన రుచిగా వైన్ ప్రియులు భావిస్తారు.. దాదాపు 80 ఏళ్లు గడిచిన దీని రుచితో పాటు నాణ్యతకు చెక్కుచెదరకుండా ఉండడం విశేషం..
వేల నిర్వహించిన అకర్ సంస్థ చైర్మన్ జాన్ కాపోన్ మాట్లాడుతూ.. ఇది కేవలం వైన్ మాత్రమే కాదు.. ఒక చరిత్రని.. నా జీవితంలో కేవలం మూడుసార్లు మాత్రమే దీనిని రుచి చూసే అవకాశం కలిగిందని.. ఇది కేవలం ప్రపంచంలోనే అత్యంతమైనదని.. ఆయన తెలిపారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న వైన్ కలెక్టర్లు కూడా దీనిని వైన్ ప్రపంచంలో కోహినూర్ వజ్రంగా అభివర్ణిస్తారు. అరుదైన వస్తువులను సేకరించే వారికి దీని సీసా గొప్ప ఆస్తిగా పరిగణిస్తారు..
