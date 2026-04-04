Gas Cylinder Theft Video: రూటు మార్చిన దొంగలు.. బంగారం కాదు.. గ్యాస్ సిలిండర్ల పైనే కన్ను! వీడియో

Gas Cylinder Theft Video Watch Here: సాధారణంగా దొంగలు బంగారం లేదా ఖరీదైన ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులను ఎత్తుకెళ్లడం చూస్తూ ఉంటాం.. కానీ హర్యానాలోని యమునానగర్లో దొంగలు ఇప్పుడు తమ రూటు మార్చారు. సామాన్యుడి వంటింట్లో మండుతున్న గ్యాస్ సిలిండర్ పై కన్నేశారు.. అత్యంత సాహసోపేతంగా.. కదులుతున్న వాహనం నుంచే సిలిండర్ లను మాయం చేస్తూ పోలీసులకు సవాలు విసురుతున్నారు. ఈ సినీ ఫక్కిలో జరిగిన దొంగతనం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తోంది.
యమునానగర్ వీధుల్లో గ్యాస్ సిలిండర్లను సరఫరా చేసే ఒక ఆటో రిక్షా వేగంగా రోడ్డుపై వెళ్తోంది.. అయితే, ఈ వాహనం అందరూ ఉన్న రద్దీ రోడ్డుపైనే వెళ్తుండగా.. ఒక యువకుడు అత్యంత చాకచక్యంగా ఆ కదులుతున్న వాహనం వెనుక భాగంలో ఎక్కాడు.. క్షణాల్లోనే ఒక నిండు గ్యాస్ సిలిండర్ను బయటకు లాగి రోడ్డుపై పడేసాడు.. ఆ తర్వాత వాహనం ముందుకు వెళ్లగానే.. ఏమి ఎరగనట్టుగా.. ఆ వాహనం నుంచి కిందికి దిగి గ్యాస్ సిలిండర్తో పరారయ్యాడు. ఈ దృశ్యాలన్నీ సమీపంలోని ఉన్న ఒక దుకాణం సీసీ కెమెరాలో రికార్డ్ అయ్యాయి..
ఈ ఘటనపై గ్యాస్ సరఫరా వాహన డ్రైవర్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తన కెరీర్లో ఇలాంటి దొంగతనాన్ని ఎప్పుడూ చూడలేదని తెలిపాడు. తను ఆ ఆటోను నడుపుతున్నప్పుడు.. ఎక్కడ ఇక్కడ గ్యాస్ సిలిండర్ సరఫరా చేయాలని.. ముందుగానే గమ్యస్థానాలను ఎంచుకొని వాహనంతో ముందుకెళ్తారని..ఈ ఆందోళనలో భాగంగానే ఆటో వెనుక భాగంలో ఏం జరుగుతుందో దృష్టి పెట్టలేకపోయాడని తెలిపాడు. సీసీటీవీ ఫుటేజీ చూశాక నా కళ్లు బైర్లు కమ్మాయని.. గతంలో ఇలా ఎప్పుడు జరగలేదని అతను వాపోయాడు..
Read more: Viral Video: ముక్కుతో సిగరెట్ తాగడమేంటి? ఈ వీడియో ఒకసారి చూడండి..
ప్రస్తుతం మార్కెట్లో గ్యాస్ సిలిండర్ల ధరలు విపరీతంగా పెరగడం వల్ల.. పంపిణీలో కొన్ని ఇబ్బందులు తలెత్తడంతో దొంగలు ఈ మార్గాన్ని ఎంచుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. పట్టపగలే.. అందరూ చూస్తుండగానే ఎంత సాహసోపేతంగా దొంగతనం జరగడం స్థానికులను భయాందోళనకు కూడా గురిచేసింది. సీసీటీవీ ఫుటేజీ ఆధారంగా నిందితుడిని గుర్తించే పనిలో పడ్డారు పోలీసులు.. గ్యాస్ సిరప్రా చేసే ఏజెంట్లు తమ వాహనాలకు రక్షణగా ఇనుప గ్రిల్స్ తో ప్రత్యేకమైన ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
Read more: Viral Video: ముక్కుతో సిగరెట్ తాగడమేంటి? ఈ వీడియో ఒకసారి చూడండి..
