Robberies Video: ఇది అరుదైన రికార్డ్‌.. 18 సెకన్లలో రూ.10 లక్షల నగలను దోచుకెళ్లిన దొంగలు.. వీడియో..

Thieves Rare Records Viral Video Watch: సాధారణంగా సినిమాల్లో చూసే దొంగతనాలు నిజజీవితంలోనూ జరుగుతున్నాయనడానికి బెంగళూరులో జరిగిన ఒక సంఘటన ప్రత్యక్ష ఉదాహరణ.. హాలీవుడ్ యాక్షన్ చిత్రాలను తలపించేలా.. కేవలం 18 సెకన్లలో ఒక నగల దుకాణాన్ని దోచుకెళ్లిన ముగ్గురు దొంగల పనితీరు అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది. ఈ దృశ్యాలు సీసీటీవీలో రికార్డ్ అయి, ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ వీడియోను చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆశ్చర్యపోతున్నారు..

ఎలా జరిగింది?

ఈ సినీ ఫక్కీలోని సంఘటన బెంగళూరులోని మగది రోడ్ భైరవేశ్వర కాంప్లెక్స్‌లోని రామ్ జ్యువెలరీ షాప్‌లో జరిగింది. ఆ దుకాణం యజమాని కన్హయ్య లాల్ రోజువారీ లెక్కలు చూసుకొని, దుకాణం మూసివేయడానికి సిద్ధమవుతున్న సమయంలో అకస్మాత్తుగా ముగ్గురు దొంగలు లోపలికి ప్రవేశించారు.

దొంగలు లోపలికి రాగానే, "డోంట్ మూవ్.. హ్యాండ్స్ అప్.." అంటూ తుపాకులు చూపించి షాక్ ఇచ్చారు. షాప్ సిబ్బందితో పాటు కన్హయ్య లాల్‌ను కూడా తోసేసి, భయపెట్టి, డిస్‌ప్లే టేబుల్‌పై ఉన్న ఆభరణాలన్నింటినీ అత్యంత వేగంగా తీసుకెళ్లారు. కేవలం 18 సెకన్ల వ్యవధిలోనే 184 గ్రాముల బంగారాన్ని దోచుకుని అక్కడి నుంచి పరారయ్యారు. దోచుకెళ్లిన ఆభరణాల విలువ సుమారు రూ.10 లక్షలు ఉంటుందని యజమాని కన్హయ్య లాల్ పోలీసులకు తెలిపారు.

In a cinema-style #robbery on

July 24 at Shri Ram #Jewellers in Madanayakanahalli on the outskirts of #Bengaluru city, masked men stormed into a jewellery shop & looted 184gms #gold at gunpoint (prima facie suggests toy gun) before fleeing the spot.Investiation is on.@bngdistpol pic.twitter.com/L7CqCFQ2ud

