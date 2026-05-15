/Cobra Video: దాహంతో అలమటిస్తున్న కింగ్ కోబ్రా.. జగ్గుతో నీళ్లు తాగించిన యువకుడు..వీడియో..

Baby King Cobra Video Here: ప్రకృతిలో జీవరాశులన్నీ దాహానికి అతీతం కావని నిరూపించే ఒక అద్భుతమైన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా మాధ్యమాల్లో ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతూ వస్తోంది. సాధారణంగా కింగ్ కోబ్రా పేరు వినగానే ప్రాణాలు చేతులు పెట్టుకొని గజ గజలాడుతూ ఉంటారు. అలాంటిది ఒక అత్యంత విషపూరితమైన కింగ్ కోబ్రా పిల్లకు ఒక వ్యక్తి ఏకంగా జగ్గుతో నీళ్లను తాగించడం ఇప్పుడు అందర్నీ ఆశ్చర్యపోయేలా చేస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన ఘటన ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతుంది.
ఎండల తీవ్రత పెరగడంతో అటవీ ప్రాంతాల్లో నీటి వనరులు ఎండిపోతున్నాయి. ఈ క్రమంలో దాహంతో అలమటిస్తున్న ఒక కింగ్ కోబ్రా పిల్ల జనాభాసాల్లోకి వచ్చింది. దాని అవస్థను గమనించిన ఒక స్నేక్ క్యాచర్.. అది ఎక్కడ దాడి చేస్తుందో అని భయపడకుండా మానవత్వంతో స్పందించాడు.. ఒక ప్లాస్టిక్ నీటి జగ్గును తీసుకొని ఆ పాము దగ్గరకు వెళ్ళాడు. అంతేకాకుండా ఆ పాముకు నీటిని పట్టించడం కూడా మీరు చూడొచ్చు..
వైరల్ అవుతున్న వీడియోలు ఒక వ్యక్తి ఒక చేత్తో పాము తోకను పట్టుకొని.. మరొక చేతితో నీటి జగ్గును పాము నోటి దగ్గరగా ఉంచి నీటిని విడవడం మీరు గమనించవచ్చు. సాధారణంగా మనుషులను చూడగానే బుసలు కొట్టే పాము.. ఈ వీడియోలో మాత్రం ఎంతో ప్రశాంతంగా నీటిని తాగడం విశేషం. ఆ వ్యక్తి జగ్గును వంచుతుంటే.. ఆ కింగ్ కోబ్రా పిల్ల ఎంతో సులభంగా దాహం తీర్చుకుంటూ నీటిని ఆస్వాదించడం చూసి సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఫిదా అవుతున్నారు..
ఈ వీడియో పై సోషల్ మీడియాలో భిన్నభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.. మూగ జీవి దాహాన్ని గుర్తించి ప్రాణాలకు తెగించి నీళ్లను తాగించిన ఆ వ్యక్తి నిజమైన హీరో అంటూ కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు కామెంట్లు చేస్తూ వస్తున్నారు. ఇక మరికొంతమంది మాత్రం ఇది చాలా ప్రమాదకరమైన పని అని.. శిక్షణ లేని వారు ఇలాంటి సాహసాలు చేస్తే ప్రాణాలకే ముప్పు అని హెచ్చరిస్తున్నారు.. విష సర్పాలు దాహంతో ఉన్నప్పుడు వాటికి సహాయం చేయాలనుకుంటే నేరుగా కాకుండా దూరంగా నీటిని ఉంచడం మంచిదని నిపుణులు చెప్తున్నారు.. ఏది ఏమైనా ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఈ వీడియో మాత్రం విపరీతంగా వైరల్ అవుతుంది.
