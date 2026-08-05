Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /సోషల్
  • / Haryana: ఇవేనా బంధాలు..?.. వీడియోకాల్‌లో తండ్రి అంత్యక్రియలు.. తొందరగా ముగించాలంటూ కూతురి పైశాచీకం.. వీడియో వైరల్..

Haryana: ఇవేనా బంధాలు..?.. వీడియోకాల్‌లో తండ్రి అంత్యక్రియలు.. తొందరగా ముగించాలంటూ కూతురి పైశాచీకం.. వీడియో వైరల్..

Sonipat father final rites news: అంత్యక్రియల్ని నిర్వహిస్తుండగా కూతురు కాల్ చేసింది. అంతే కాకుండా అస్థికలు ఏంచేయాలని అడిగితే తర్వాత చూద్దామంటూ ఆమె మాట్లాడింది. హర్యానాలోని సోనిపట్ లో చోటుచేసుకున్న ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 05, 2026, 05:56 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 05:58 PM IST
Haryana: ఇవేనా బంధాలు..?.. వీడియోకాల్‌లో తండ్రి అంత్యక్రియలు.. తొందరగా ముగించాలంటూ కూతురి పైశాచీకం.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: sonipatfatherfinalritesnews

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
10వ తరగతి అర్హతతో ఇండియా పోస్ట్‌లో ఉద్యోగాలు.. నెలకు రూ.63,200 జీతం.. పూర్తి వివరాలు ఇవే..!!
2
3
4
5