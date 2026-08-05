Three Daughters refused to attend her father last rites in sonipet: సమాజంలో కొన్ని ఘటనలు చూస్తుంటే అసలే మానవ సంబంధాలపై అనుమానం కల్గుతుంది. కన్నవారిపై , కడుపులో పుట్టిన వారిపై దాడులు చేస్తున్నారు. ఇక భార్యభర్తల ఘటనల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. హత్యలు, ఆత్మహత్యలు, సుపారీల హత్యలతో నిత్యం వార్తలలో ఉంటున్నారు.
💔 What could be more painful than this… A father’s last wish was to meet his daughters, but that wish remained unfulfilled.
After their father passed away in Sonipat, his daughters refused to attend the funeral and watched his final rites only through a video call.
The elder… pic.twitter.com/JQiBaQLXpT
— Ajay (@Ajaykumaarji) August 5, 2026
ఈ క్రమంలో కొంత మంది తల్లిదండ్రులు తమ తల్లిదండ్రుల్ని అనాథాశ్రమాల్లో వదిలేస్తున్నారు. ఆ తర్వాత మరల వారి ముఖం కూడా చూసేందుకు ఇష్టపడటంలేదు. ప్రస్తుతం సోనిపట్ లోని అనాథ శ్రమంలో ఒక బిజినెస్ మెన్ చనిపోయాడు. అతనికి ముగ్గురు కూతుళ్లు. ఒక్కరు కూడా అంతిమ సంస్కారాలకు హజరు కాలేదు. ఈ ఘటన నెట్టింట వైరల్ గా మారింది.
మహారాష్ట్రకు చెందిన ఒక ప్రముఖ వస్త్ర వ్యాపారి తన భార్య మీనా గుప్తాతో కలిసి సుమారు ఏడాదిన్నరగా హర్యానాలోని సోనిపత్లోని ఒక వృద్ధాశ్రమంలో నివసిస్తున్నారు. ఆయనకు కుమారుడు లేడు. ఆయన తన ముగ్గురు కూతుళ్లకు మంచి చదువు చెప్పించడంతో పాటు మంచి సంబంధాలు చూసి పెళ్లి చేశాడు. వీరిలో ఇద్దరు ఉపాధ్యాయులుగా పనిచేస్తున్నారు. ఆయన భార్య మీనా గుప్తా కొన్నిరోజుల క్రితమే మరణించారు.
ఈ క్రమంలో వృద్ధాశ్రమం డైరెక్టర్ ఆనంద్ ఇటీవల.. శివచరణ్ రతన్ గుప్తా అనారోగ్యం గురించి 20 రోజుల క్రితమే ఆయన కుమార్తెలు అనిత, నిషా, ప్రియలకు తెలియజేశామన్నారు. కానీ ఆ ముగ్గురు కుమార్తెలు ఏవో ఒక సాకులు చెప్పి శివచరణ్ గుప్తాను కలవలేదు. శివచరణ్ గుప్తా తన కుమార్తెలతో మాట్లాడటానికి ఫోన్ ఉంచుకునేవారని, కానీ ఆయన అనారోగ్యానికి గురైన తర్వాత, ఆయన కుమార్తెలు ఫోన్ చేయడం మానేశారని చెప్పాడు. ఈ విషయం మేము వారికి తెలియజేసినా కూడా వారు రాలేదని వృద్ధాశ్రమం డైరెక్టర్ ఆనంద్ చెప్పారు.
ఆయన మరణించిన అర్ధరాత్రి తర్వాత కూడా, మీరు వస్తే అందరికీ వసతి ఏర్పాట్లు చేస్తామని చెప్పినా, వారు సమయం లేదనే సాకు చెప్పారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ క్రమంలో ఆయన చిన్న కూతురు ఆన్ లైన్ లో ఎన్జీవోను సంప్రదించి అంత్యక్రియలు నిర్వహించాలని 5,100 రూపాయలు ఇచ్చింది. ఆ తర్వాత వీడియో కాల్ లో ఆమె అంత్యక్రియల్ని చూసింది.
కనీసం తండ్రి ముఖం కూడా చూడకుండా తొందరగా చేయాలని, తాము ఇంకా తినలేదని ఆమె చెప్పిన మాటలు అక్కడి వారిని తీవ్రంగా కదిలించాయి. తండ్రి లేడన్న బాధ ఏమాత్రం ఆమెలో కన్పించడంలేదు. కనీసం చితా భస్మం పక్కన పెట్టాల అని అడగ్గా దానికి సైతం తర్వాత చూద్దామంటూ మాట్లాడింది. పనులన్ని పూర్తయ్యాక తనకు వీడియో పెట్టాలని వారు కోరారు. ఈ ఘటనను కొంత మంది వీడియో తీసి నెట్టింట పోస్ట్ చేయగా అది కాస్త వైరల్గా మారింది.
మరోవైపు శివచరణ్ గుప్తా పెద్ద కుమార్తె అనిత నేపాల్లో నివసిస్తూ అక్కడ ఉపాధ్యాయురాలిగా పనిచేస్తున్నారు. అనిత చిన్న కుమార్తె నిషా ఉత్తరప్రదేశ్లోని అజంగఢ్లో నివసిస్తుండగా, ఆయన చిన్న కుమార్తె ప్రియ ముంబైలో నివసిస్తున్నారు.
తన ముగ్గురు కుమార్తెలను ఎంతో కష్టపడి చదివించి ఈ పొజిషన్ లో తీసుకొచ్చిన కూడా కనీసం తండ్రి చివరి చూపుకు ఏ ఒక్కరు కూడా రాక పోవడం అందర్ని కలిచి వేసిందని చెప్పుకొవచ్చు. ఈ ఘటనపై నెటిజన్లు తీవ్రంగా స్పందిస్తున్నారు. ఇవెక్కడి మానవ సంబంధాలు అంటూ ఫైర్ అవుతున్నారు.
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