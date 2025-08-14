English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Three Headed Snake Video: పడగ విప్పి మరీ బుసలు కొడుతున్న మూడు తలల పాము.. అత్యంత అరుదైన వీడియో..

Snake video Viral: మూడు తలల పాము అత్యంత అరుదుగా బైటకు వచ్చింది.  దీంతో కొంత మంది వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయగా అది కాస్త వైరల్గా మారింది.  దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు బాప్ రే ఎంత భయంకరంగా ఉందంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 14, 2025, 02:06 PM IST
  • పొలాల మధ్యలో మూడు తలల పాము..
  • నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్న వీడియో..

Trending Photos

Best OTT Recharge Plans: బంపర్ గుడ్‌న్యూస్.. ఫ్రీగా అమెజాన్ ప్రైమ్, నెట్‌ఫ్లిక్స్, హాట్‌స్టార్ సబ్‌స్క్రిప్షన్ కావాలా..!
5
Recharge Plans
Best OTT Recharge Plans: బంపర్ గుడ్‌న్యూస్.. ఫ్రీగా అమెజాన్ ప్రైమ్, నెట్‌ఫ్లిక్స్, హాట్‌స్టార్ సబ్‌స్క్రిప్షన్ కావాలా..!
School Holiday: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో రేపు, ఎల్లుండి అన్నీ స్కూల్స్‌కు సెలవు?
5
Schools Holiday
School Holiday: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో రేపు, ఎల్లుండి అన్నీ స్కూల్స్‌కు సెలవు?
Siraj Wife: టీమ్ఇండియా బౌలర్ సిరాజ్ కాబోయే భార్య..సోషల్‌మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్!!
6
Mohammad siraj
Siraj Wife: టీమ్ఇండియా బౌలర్ సిరాజ్ కాబోయే భార్య..సోషల్‌మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్!!
Ella D Verma: ఈ బ్యూటీ షేపులు చూస్తే అదిరిపోతారు..అమ్మాయిగా మారిన స్టార్ క్రికెటర్ కొడుకు..
6
Ella D Verma
Ella D Verma: ఈ బ్యూటీ షేపులు చూస్తే అదిరిపోతారు..అమ్మాయిగా మారిన స్టార్ క్రికెటర్ కొడుకు..
Three Headed Snake Video: పడగ విప్పి మరీ బుసలు కొడుతున్న మూడు తలల పాము.. అత్యంత అరుదైన వీడియో..

Three headed snake Rare trending video goes viral: పాముల వీడియోలు ఇటీవల నెట్టింట తెగ హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. మరీ నెటిజన్లు కూడా కోబ్రాల వీడియోలను చూసేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. అందుకే ఎక్కడ ఎలాంటి పాములు కన్పించిన కూడా వెంటనే వీడియోలు తీసి మరీ సోషల్ మీడియలో పోస్ట్ లు చేస్తున్నారు. అయితే చాలా మంది పాములు కన్పిస్తే భయంతో పారిపోతుంటారు. అస్సలు మరల ఆప్రదేశంలోకి వెళ్లారు. కానీ కొంత మంది మాత్రం పాములంటే భయంలేకుండా ఉంటారు.

పాములకు ఆపద కల్గించకూడదని పండితులు చెబుతుంటారు. వీటిని చెడుచేస్తే కాలసర్పదోషం చుట్టుకుట్టుందంటారు. అందుకే చాలా మంది పాముల జోలికి అస్సలు పొరు. ఏదైన ఆపద కల్గజేస్తే జీవితంలో ఎదుగుదల ఉండదు. పెళ్లిలో ఆటంకాలు వస్తాయి. పెళ్లి అయితే సంతానం విషయంలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొవాల్సిఉంటుంది. అందుకే పాముల జోలికి అస్సలు పొవద్దంటారు.

 

ప్రస్తుతం మూడు తలల పాము పడగ విప్పీ మరీ హల్ చల్ చేస్తుంది. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. ఒక తల ఉన్న పామును చూస్తుంటే ప్రాణాలు అట్నుంచీ అటే పోయినట్లు వెన్నులో వణుకు పుడుతుంది. ఇక్కడ అరుదైన దేవత సర్పమైన మూడుతలల పాము ఒకటి చెట్ల నుంచి బైటకు వచ్చింది. మరీ ఈ ఘటన ఎక్కడ జరిగిందో వివరాలు లేవు.

మొత్తంగా మూడు తలల పాము ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. ఈ పాము పడగ విప్పి పొలాల మధ్యలో చూస్తుండగా.. ఒక వ్యక్తి దాన్ని దూరం నుంచి చూశాడు. ఆతర్వాత పాము కాసేపు పగడ విప్పీ మరీ చెట్లలోకి వెళ్లిపోయింది.

Read more: King Cobra Snake Video: వామ్మో.. వాష్ రూమ్‌లో నక్కి కూర్చున్న.. 16 అడుగుల భారీ కింగ్ కోబ్రా.. వీడియో వైరల్..

కానీ మూడుతలల పాము కన్పించడటం చాలా అరుదని చెబుతున్నారు. ఇది దేవతా సర్పమని, గొప్ప జాతకులకు మాత్రమే తన దర్శనమిస్తుందని పండితులు చెబుతారు. మరీ ఈ వీడియో తీస్తున్న వారు ఎలా తీశారో కానీ.. మొత్తంగా తమ ఫోన్ లలో బంధించి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. అది కాస్త వైరల్గా మారింది.ఈ వీడియో చూసిన కూడా నిజంగా లైవ్ లో పామును చూసిన వారికి కల్గిన మంచి ఫలితం కల్గుతుందని కూడా ప్రచారం జరుగుతుంది.
 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Snake Videocobra snake videothree headed snake videoking cobra snakeSnake Viral Video

Trending News