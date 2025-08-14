Three Headed Snake Video: పడగ విప్పి మరీ బుసలు కొడుతున్న మూడు తలల పాము.. అత్యంత అరుదైన వీడియో..

Three headed snake Rare trending video goes viral: పాముల వీడియోలు ఇటీవల నెట్టింట తెగ హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. మరీ నెటిజన్లు కూడా కోబ్రాల వీడియోలను చూసేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. అందుకే ఎక్కడ ఎలాంటి పాములు కన్పించిన కూడా వెంటనే వీడియోలు తీసి మరీ సోషల్ మీడియలో పోస్ట్ లు చేస్తున్నారు. అయితే చాలా మంది పాములు కన్పిస్తే భయంతో పారిపోతుంటారు. అస్సలు మరల ఆప్రదేశంలోకి వెళ్లారు. కానీ కొంత మంది మాత్రం పాములంటే భయంలేకుండా ఉంటారు.
పాములకు ఆపద కల్గించకూడదని పండితులు చెబుతుంటారు. వీటిని చెడుచేస్తే కాలసర్పదోషం చుట్టుకుట్టుందంటారు. అందుకే చాలా మంది పాముల జోలికి అస్సలు పొరు. ఏదైన ఆపద కల్గజేస్తే జీవితంలో ఎదుగుదల ఉండదు. పెళ్లిలో ఆటంకాలు వస్తాయి. పెళ్లి అయితే సంతానం విషయంలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొవాల్సిఉంటుంది. అందుకే పాముల జోలికి అస్సలు పొవద్దంటారు.
ప్రస్తుతం మూడు తలల పాము పడగ విప్పీ మరీ హల్ చల్ చేస్తుంది. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. ఒక తల ఉన్న పామును చూస్తుంటే ప్రాణాలు అట్నుంచీ అటే పోయినట్లు వెన్నులో వణుకు పుడుతుంది. ఇక్కడ అరుదైన దేవత సర్పమైన మూడుతలల పాము ఒకటి చెట్ల నుంచి బైటకు వచ్చింది. మరీ ఈ ఘటన ఎక్కడ జరిగిందో వివరాలు లేవు.
మొత్తంగా మూడు తలల పాము ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. ఈ పాము పడగ విప్పి పొలాల మధ్యలో చూస్తుండగా.. ఒక వ్యక్తి దాన్ని దూరం నుంచి చూశాడు. ఆతర్వాత పాము కాసేపు పగడ విప్పీ మరీ చెట్లలోకి వెళ్లిపోయింది.
కానీ మూడుతలల పాము కన్పించడటం చాలా అరుదని చెబుతున్నారు. ఇది దేవతా సర్పమని, గొప్ప జాతకులకు మాత్రమే తన దర్శనమిస్తుందని పండితులు చెబుతారు. మరీ ఈ వీడియో తీస్తున్న వారు ఎలా తీశారో కానీ.. మొత్తంగా తమ ఫోన్ లలో బంధించి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. అది కాస్త వైరల్గా మారింది.ఈ వీడియో చూసిన కూడా నిజంగా లైవ్ లో పామును చూసిన వారికి కల్గిన మంచి ఫలితం కల్గుతుందని కూడా ప్రచారం జరుగుతుంది.