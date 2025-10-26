Three-Headed White Cobra Video: అద్భుతం.. ఆలయ ప్రాంగణంలో మూడు తలల శేషనాగు.. అరుదైన వీడియో..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Three-Headed White Cobra Stunning Video: ఆలయ ప్రాంగణంలో అత్యంత అరుదైన మూడు తలల శేషనాగు పాము దర్శనమిచ్చిన దృశ్యాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి. చాలామంది ఈ వీడియోను చూసి ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. అయితే కొంతమంది ఈ వీడియోను ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ సృష్టించిందని చెబుతున్నారు. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Oct 26, 2025, 04:58 PM IST

Three-Headed White Cobra Stunning Video Viral: భారతదేశంలోని ఓ పవిత్ర ఆలయ ప్రాంగణంలో ఇటీవల చోటు చేసుకున్న అరుదైన ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతుంది. ఈ అనూహ్య ఘటనను చూసి చాలామంది ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు. సాధారణంగా మనం ఒకతలకు సంబంధించిన శ్వేత నాగును చూసి ఉంటాం.. కానీ ఈ వీడియోలో ఆలయ ప్రాంగణంలో అత్యంత అరుదైన మూడు తలలు కలిగిన శ్వేత నాగు కనిపించింది. దీనిని అక్కడే ఉన్న కొంతమంది స్మార్ట్ ఫోన్ లో చిత్రీకరించి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు.. ఈ వీడియో కాస్త ఇప్పుడు వైరల్ అవుతూ వస్తుంది. 

ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఈ శ్వేత నాగుకు సంబంధించిన ఎనిమిది సెకండ్ల షార్ట్ వీడియోను చూసి సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. వీడియో వివరాల్లోకి వెళితే.. ఈ వీడియోలో ఒకే శరీరం మూడు వేర్వేరు తలలు కలిగిన నాగుపాము ఉండడం మీరు చూడొచ్చు. అయితే ఈ పాము ఆలయ ప్రాంగణంలో కనిపించడంతో దీనిని చూసేందుకు భక్తులు చుట్టుముట్టేశారు.. అంతేకాకుండా అక్కడే ఉన్న కొంతమంది భక్తులు ఆ పాముకు ప్రత్యేకమైన పూజలు కూడా నిర్వహించారు. 

ఇప్పుడు ఈ వైరల్ అవుతున్న మూడు తలలకు సంబంధించిన పాము వీడియోకు Three-Headed White Cobra అనే టైటిల్ పెట్టి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. అంతేకాకుండా అక్కడున్న కొంతమంది ఈ పామును చూసి శేషనాగు రూపంలో దర్శనమిచ్చాడని భక్తులు మాట్లాడటం మీరు చూడొచ్చు. కొంతమంది అయితే వీడియోలు ఓం నమో నారాయణ అంటూ గట్టిగా ఆ నారాయణుడిని స్మరించుకోవడం కూడా మీరు చూడొచ్చు. ఇలాంటి ప్రమాదకరమైన పాములు గుళ్లో దర్శనం ఇవ్వడంతో.. చాలామంది ఆ విష్ణుమూర్తి నేరుగా భూమి పైకి పాము రూపంలో వచ్చాడని కొంతమంది అక్కడున్న భక్తులు భావిస్తున్నారు. 

భారత సాంస్కృతిలో పాములను దైవంగా భావిస్తారు.. ముఖ్యంగా తెలుపు రంగుతో కూడిన పాములను శ్వేత నాగులుగా పిలుస్తారు. అలాంటిది ఈ వీడియోలో మూడు తలల నాగుపాముని చూసి అందరూ ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. అయితే, ఈ వీడియో చూసిన కొంతమంది మాత్రం ఇది నిజమైన వీడియో కాదని.. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ సృష్టించిన వీడియోని కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ఈ వీడియోను క్లియర్‌గా గమనించి చూస్తే మీకు కూడా దీని గురించి పూర్తిగా అర్థమవుతుంది. ఇది నిజమైన వీడియో కాదని ai సృష్టించిందని తెలుస్తుంది.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

