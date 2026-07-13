/Snake Video: ఇదెక్కడి మాస్ రా మావా.. మూడు పాముల ఫోటోషూట్..?.. అరుదైన వీడియో..

Three snakes video viral: సోషల్ మీడియాలో ఇటీవల పాములు, కొండ చిలువల వీడియోలు బాగా ట్రెండింగ్ లో ఉంటున్నాయి. నెటిజన్లు సైతం వీటిని చూసేందుకు ఆసక్తిని చూపిస్తున్నారు. ఎక్కడ పాములు కన్పించిన వెంటనే తమ ఫోన్ లలో రికార్డ్ చేస్తున్నారు. అందుకు పాములు కూడా మరీ తామేందుకు ఫోజులు ఇవ్వద్దని అనుకున్నాయో కానీ ఇక్కడ మూడు పాములు ఒకదానిపక్కన మరోకటి పడగ విప్పి చుట్టుకుని ఉన్నాయి.
మరీ వాటిని ఎవరైన వీడియోలు, ఫోటోలు తీస్తున్నారని తెలిసిపోయిందో కానీ అక్కడే ఉండిపోయాయి. ఎటు కూడా కదలడంలేదు. కాటు వేయడానికి రెడీగా ఉన్నాయి. కోబ్రాలు చాలా డెంజర్గా ఉన్నాయి. వాటినిదూరం నుంచి కొంత మంది వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త వైరల్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
కొంత మంది మాత్రం బాబోయ్.. అవేంటో ఫోటోలకు ఫోజులు ఇస్తున్నాయని, అచ్చం ఫోటోషూట్ లా సీన్ ఉందని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఇలాంటి పాములతో జాగ్రత్తగా ఉండాలని, పొరపాటున కాటు వేస్తే తమ ప్రాణలకు ముప్పుగా చెప్తున్నారు. మరికొంత మంది మాత్రం పాములు భలేగా ఒకదాని పక్కన మరోకటి ఉన్నాయని ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఇతర సీజన్ల లో కంటే వానాకాలంలో పాములు జనావాసాల్లోకి అధికంగా వస్తాయి. అందుకే బైక్ లు, కార్లు, బెడ్ షీట్ కింద తరచుగా పాములు కన్పిస్తాయి.
ఇటీవల కొంత మంది మరీ ఘోరంగా పాములతో మరీ పైశాచీకంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. కొన్ని సార్లు కోబ్రాలను కొరుకుతూ తమపైత్యం చూపిస్తున్నారు. మరికొంత మంది మాత్రం కాటు వేసిన పామును చేత్తొ పట్టుకుని ఆస్పత్రికి వెళ్తున్నారు. కాటు వేసిన కోబ్రాను గుర్తిస్తే సరైన విధంగా యాంటి వీనమ్ ఇవ్వడంకు కుదురుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో పాము కాటుతో జాగ్రత్తలు పాటించాలని సూచిస్తున్నారు.