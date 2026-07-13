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Snake Video: ఇదెక్కడి మాస్ రా మావా.. మూడు పాముల ఫోటోషూట్..?.. అరుదైన వీడియో..

cobra Video: మూడు పాములు బుసలు కొడుతున్న ఫోటోలు ఫోజులిచ్చినట్లు పక్క పక్కన ఉన్నాయి. ఈ అరుదైన వీడియో సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 13, 2026, 03:10 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 03:17 PM IST
Snake Video: ఇదెక్కడి మాస్ రా మావా.. మూడు పాముల ఫోటోషూట్..?.. అరుదైన వీడియో..
Image Credit: cobraviralvideo(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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