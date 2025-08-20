King Cobras Video: వామ్మో.. ఒకే చోట మూడు కింగ్ కోబ్రాలు.. ఏం చేస్తున్నాయో వీడియో చూడండి..

Venomous King Cobras Video Watch Now: పురాణాల్లో నాగలోకం గురించి ఎంతో క్లుప్తంగా వివరించారు. నాగలోకాన్ని అత్యంత శక్తివంతమైన విషపూరితమైన నాగుపాములు కాపలాగా ఉండేవట. ఇలాంటి నాగలోకాన్ని తలపించే అరుదైన దృశ్యాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి. ఈ వీడియోలో ఒకే ఫ్రేమ్లో అత్యంత ప్రమాదకరమైన మూడు నాగుపాములు బుసలు కొడుతూ కనిపించడం మీరు చూడొచ్చు. ఆ నాగుపాములు తమ పడగలను విప్పి.. ఒకదానికొకటి తలపడుతూ ఉండడానికి సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. అయితే ఈ వీడియోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న షార్ట్ వీడియోలో పొడి నేలపై 3 అత్యంత ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రాలు లైనుగా పడక విప్పి నిలబడి ఉండడం మీరు చూడొచ్చు. అలాగే అక్కడే ఉన్న ఎవరూ ఒకరు ఆ పాముల ముందు ప్లాస్టిక్ డబ్బాను అటూ ఇటూ కదుపుతున్నారు. ఆ పాములు వీటిని చూస్తూ దానిపై దాడి చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాయి. ఇలా మూడు పాములు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి చాలా ఫాస్ట్గా ఆ డబ్బాపై దాడి చేస్తున్నాయి. ఆ పాములు దాడి చేసే క్రమంలోనే దెబ్బను వారు పైకి లేపుతున్నారు. దీంతో పాములు మళ్ళీ పడగలను తీసుకుంటున్నాయి. ఇలా చాలా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా జరగడం మీరు ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు..
ఈ వీడియోలో ఆ మూడు పాములు ఒకదాని వెంట ఒకటి వెంట వెంటనే.. డబ్బాపై దాడి చేయడం చూస్తుంటే సోషల్ మీడియా వినియోగదారులకు ఏ పాము ఏం చేస్తుందోనని ఉత్కంఠ రేకెత్తిస్తోంది.. ఈ మూడు పాములు తమ ఆధిపత్యాన్ని చూపించుకోవడానికి.. ఇలా ప్రవర్తిస్తున్నాయని కొంతమంది నిపుణులు చెబుతున్నారు. ప్రకృతిలో ఇలాంటివి సర్వసాధారణమైన అని వారు అంటున్నారు.. ఈ వీడియో చివరలో ఆ యువకుడు డబ్బాను ఆడించడం మానేయడంతో ఆ మూడు పాములు వాటి పడగలను దింపుకొని సాధారణంగా ప్రశాంతంగా ఒకదానికొకటి దూరంగా వెళ్లిపోయాయి. అయితే ఈ మూడు పాములు వీడియో చివరిలో అలసిపోయినట్లు ఉండడం మీరు చూడొచ్చు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలే ఇంటర్నెట్ను షేర్ చేస్తున్నాయి.
