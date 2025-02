Viral Video: బాప్ రే... నరాలు తేగె ఉత్కంఠ.. ఒకే బావిలో పడ్డ పెద్దపులి, అడవి పంది.. ఆ తర్వాత..?.. షాకింగ్ వీడియో వైరల్..

Tiger and wild boar fall down into well in Madhya Pradesh: సాధారణంగా అడవిలో ఉండే క్రూర జంతువులు సాధుజంతువుల్ని వేటాడుతుంటాయి. సింహాలు, పులులు, చిరుతలు తరచుగా జింకలు, అడవి దున్నలు, విల్డర్ బీస్ట్ లను వేటాడి తినేస్తుంటాయి. వేటలో భాగంగా క్రూర జంతువులు కొన్నిసార్లు దారితప్పి అడవికి దగ్గరగా ఉన్న గ్రామాల్లోకి వస్తుంటాయి. ఈ నేపథ్యంలో క్రూర జంతువులు దాడులు చేసినప్పుడు సాధు జంతువులు ప్రాణాలకు తెగించి వాటి నుంచితప్పించుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తాయి.

ఒక వైపు ఆకలి కోసం పోరాటం, మరోవైపు బతుకు కోసం ఆరాటం రెండు కూడా తరచుగా మనం చూస్తుంటాం. కొన్నిసార్లు వేటాడే జంతువులు గెలిస్తే, మరికొన్ని సార్లు సాధు జంతువులు కూడా తమ ప్రాణాలను కాపాడుకుంటాయి. ఈ క్రమంలో మధ్య ప్రదేశ్ లోని పెంచ్ నేషనల్ పార్క్ సమీపంలో చోటు చేసుకున్న ఘటన ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. మధ్య ప్రదేశ్ లోని పెంచ్ నేషనల్ లో పెద్దపులులు ఎక్కువగా ఉంటాయి.

A Wild Rescue Like No Other ! When natural foes, a tiger and a boar fell into the same well near Pench Tiger Reserve. Instead of a fight, they found themselves in the same sinking situation 😳 Enter the real heroes, the Pench rescue team, who pulled off a mission as delicate as… pic.twitter.com/iQEKLxaRgL

— Supriya Sahu IAS (@supriyasahuias) February 4, 2025