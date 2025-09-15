English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Tiger Viral Video: జూలో పులికి వైద్యం చేసేందుకు వెళ్లిన డాక్టర్.. బయటికి తిరిగి వచ్చిందా? వీడియో..

Tiger Viral Video Watch: జూలో ఉన్న పులికి వైద్యం చేసేందుకు వెళ్లిన ఓ యువ డాక్టర్‌కు వింత అనుభవం ఏర్పడింది. ఆ పులి ఆమెపై దాడి చేయడం, దీంతో ఆమె కేకలు కేకలు వేసిన ఘటన ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతుంది. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Sep 15, 2025, 09:32 PM IST

Trending Photos

Tomorrow Holiday: రేపు అన్నీ కళాశాలలకు బంద్.. పిల్లలకు మూడు రోజుల సెలవు.. కారణం ఏమిటంటే..?
5
Tomorrow Holiday
Tomorrow Holiday: రేపు అన్నీ కళాశాలలకు బంద్.. పిల్లలకు మూడు రోజుల సెలవు.. కారణం ఏమిటంటే..?
Prabhas Marriage: అనుష్కకు నాకు పెళ్లి జరగాల్సిందే.. ప్రభాస్ షాకింగ్ స్టేట్‌మెంట్..!!
6
Prabhas
Prabhas Marriage: అనుష్కకు నాకు పెళ్లి జరగాల్సిందే.. ప్రభాస్ షాకింగ్ స్టేట్‌మెంట్..!!
Snake Repellent: ఇంట్లో ఇవి ఉంచితే పాములు పారిపోతాయి..గుమ్మంలో ఇవి పెడితే డేంజరస్ పాము కూడా పరార్!
6
snake safety tips
Snake Repellent: ఇంట్లో ఇవి ఉంచితే పాములు పారిపోతాయి..గుమ్మంలో ఇవి పెడితే డేంజరస్ పాము కూడా పరార్!
Old Rs.5 Notes: పాత రూ.5 నోటుకు లక్ష రూపాయలు.. ఇప్పుడే ఇలా పొందండి..
6
5 Rs Note Price
Old Rs.5 Notes: పాత రూ.5 నోటుకు లక్ష రూపాయలు.. ఇప్పుడే ఇలా పొందండి..
Tiger Viral Video: జూలో పులికి వైద్యం చేసేందుకు వెళ్లిన డాక్టర్.. బయటికి తిరిగి వచ్చిందా? వీడియో..

 Tiger Viral Video Now: పులులు ఎంత ప్రమాదకరము మనందరికీ తెలుసు.. ఇవి చూడడానికి గంభీరంగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. వీటి దగ్గరికి వెళ్లేందుకు కూడా ఎవరు ఇష్టపడరు. పులి సంచారం చేసిందని తెలిసి గ్రామాలకు గ్రామాలే ఖాళీ చేసిన ఘటనలు కూడా ఎన్నో ఉన్నాయి. చాలామంది సోషల్ మీడియాలో పులులకు సంబంధించిన వీడియోలు చూసి కూడా ఎంతో భయపడుతూ ఉంటారు. అలాంటి భయానకం కలిగించే ఓ వీడియో ఇప్పుడు వైరల్‌గా మారింది. ఈ వీడియో చూసిన చాలామంది వామ్మో అంటున్నారు. నిజానికి ఈ వీడియోలో ఏముందో? దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Add Zee News as a Preferred Source

బోనులో ఉన్న పులిని ఎప్పుడూ తక్కువ అంచనా వేయొద్దు.. పులి ఎక్కడన్నా పులే.. ఆహారం కోసం ఎంత పెద్ద జంతువునైన ఎంతో సులభంగా దాడి చేసి చంపుకుని తింటుందని తెలిసిన ఓ యువ వైద్యురాలు పులి బోనులోకి వెళ్లి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించాలనుకుంది. ఇందులో భాగంగానే ఆ యువ డాక్టర్ పులి బోనులోకి వెళ్లి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తుంది. అయితే, ఇదే సమయంలో ఆగ్రహానికి గురైన పులి ఆ యువ డాక్టర్ మెడపై నిలబడి రెండు కాళ్లను తనపై ఉంచుతుంది. దీంతో ఆమె ఒక్కసారిగా కేకలు వేయడం ప్రారంభిస్తుంది. వెంటనే అక్కడికి జూ సిబ్బంది చేరుకొని పులినుంచి రక్షించేందుకు ప్రయత్నిస్తారు.

 
 
 
 
 

ఈ వైరల్ అవుతున్న వీడియోను 'Jam.Pressjourno' అనే ఇంస్టాగ్రామ్ ఖాతా నుంచి షేర్ చేశారు. ఈ వీడియోలో ఆ యువ డాక్టర్ మంచి చేయాలని పోయి.. తన ప్రాణాలనే పోగొట్టుకునే స్థితికి వచ్చింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను అక్కడే ఉన్న కొంతమంది జూ సిబ్బంది మొబైల్‌లో చిత్రీకరించి.. సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పుడు ఈ వీడియో కాస్త వైరల్‌గా మారింది. ఈ వీడియో చూసిన వారంతా అయ్యో పాపం అని అంటున్నారు.

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

  

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Tiger River Viral VideoTiger viral VideoViral Tiger VideoViral Tiger Videos

Trending News