English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Tiger Attack Video: వామ్మో.. అడవిలో టూరిస్టును మెరుపు వేగంతో లాక్కెళ్లిన పెద్దపులి.. ఓళ్లుగగుర్పొడిచే వీడియో..

Tiger Attack Video: వామ్మో.. అడవిలో టూరిస్టును మెరుపు వేగంతో లాక్కెళ్లిన పెద్దపులి.. ఓళ్లుగగుర్పొడిచే వీడియో..

Tiger attacks on Tourist Video: దట్టమైన అడవిలో టూరిస్టు ఒక్కసారిగా చెట్ల మధ్యలో నిలబడి సెల్ఫీ వీడియో తీసుకుంటున్నారు. ఇంతలో పెద్దపులి చెట్ట మాటు నుంచి ఒక్కసారిగా దాడి చేసింది. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 14, 2025, 07:00 PM IST
  • టూరిస్టుపై పెద్దపులి దాడి..
  • వీడియో వైరల్..

Trending Photos

Dharmendra First Wife: ధర్మేంద్ర మొదటి భార్య ఎవరు..? విడాకులు ఇవ్వకుండానే ఎందుకు రెండో వివాహాం చేసుకున్నాడు..
6
Dharmendra First Wife
Dharmendra First Wife: ధర్మేంద్ర మొదటి భార్య ఎవరు..? విడాకులు ఇవ్వకుండానే ఎందుకు రెండో వివాహాం చేసుకున్నాడు..
Kavya Maran Boyfriend: ఆ స్టార్‌తో కావ్య పాప సీక్రెట్ లవ్.. మరోసారి కెమెరాకి అడ్డంగా చిక్కిన లవ్ బర్డ్స్
5
Kavya Maran Boyfriend
Kavya Maran Boyfriend: ఆ స్టార్‌తో కావ్య పాప సీక్రెట్ లవ్.. మరోసారి కెమెరాకి అడ్డంగా చిక్కిన లవ్ బర్డ్స్
Star Heroine: గ్లామర్‌ ప్రపంచం వదిలి.. రైతుగా మారిన స్టార్ హీరోయిన్.. ఎంతటి షాకింగ్ నిర్ణయం..!
4
Ratan Rajput
Star Heroine: గ్లామర్‌ ప్రపంచం వదిలి.. రైతుగా మారిన స్టార్ హీరోయిన్.. ఎంతటి షాకింగ్ నిర్ణయం..!
Dharmendra Second Marriage Controversy: హేమామాలినిని రెండో పెళ్లి చేసుకోవడానికి ధర్మేంద్ర ఇస్లాం మతంలోకి మారాడా..!
6
Dharmendra
Dharmendra Second Marriage Controversy: హేమామాలినిని రెండో పెళ్లి చేసుకోవడానికి ధర్మేంద్ర ఇస్లాం మతంలోకి మారాడా..!
Tiger Attack Video: వామ్మో.. అడవిలో టూరిస్టును మెరుపు వేగంతో లాక్కెళ్లిన పెద్దపులి.. ఓళ్లుగగుర్పొడిచే వీడియో..

Tiger attacks on tourist in forest video goes viral: ఇటీవల చాలా మంది తమ ఫ్రెండ్స్, ఫ్యామిలీస్ తో అడవులు, జలపాతాల వద్దకు వెళ్తుంటారు. కొంత మంది జంగిల్ సఫారీలకు వెళ్తారు. అక్కడ క్రూరమైన జంతువులు ఉంటాయి. అవి చాలా డెంజర్గా ఉండి ఏ మాత్రం  నెగ్లీజెన్సీగా ఉన్నదాడులు చేస్తాయి. అడవుల్లో వెళ్లిన కొంత మంది క్రూర జంతువుల సఫారీల్లో వెళ్లి ఫోటోలు, సెల్పీ వీడియోలు అంటూ రచ్చ  చేస్తారు. కొన్ని సందర్బాల్లో వారు క్రూరమైన జంతువులు సంచరించే మార్గాల్లో వెళ్తు కారుల నుంచి బైటకు దిగుతుంటారు.. ఇలాంటి సందర్భాల్లో అనుకొని ఘటనలు జరుగుతాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

 

అడవిలో సంచరించేటప్పుడు చాలా మంది గైడ్ లు, ప్రత్యేకమైన వాహనాల్లో వెళ్తారు. ఇదంతా మనం చూస్తుంటాం. కానీ కొంతమంది మాత్రం కాస్తంత అతిగా ప్రవర్తిస్తారు. దట్టమైన అడవిలోకి వెళ్లగానే మధ్యలోకి దిగి ఫోటోలు, సెల్ఫీలు దిగుతు తమ పైత్యం చూపిస్తుంటారు. ఇలాంటి తరుణంలో అనుకొని ఘటనలు జరుగుతాయి.  

తాజాగా... వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఒక ఫ్యామిలీ సఫారీకి వెళ్లారు. అక్కడ అడవి మధ్యలోకి వెళ్లాకతమ కారులో నుంచి బైటకు ఒక వ్యక్తి దిగి ఫోజులు ఇస్తున్నాడు. మరో యువతి కారులో నుంచి వీడియో రికార్డు చేస్తుంది. ఇంతలో చెట్ల మాటున నుంచి పెద్దపులి మెరుపువేగంతో వచ్చి ఆ వ్యక్తిని మెడకు పట్టుకుని చెట్లలోకి లాక్కెళ్లిపోయింది.

Read more: Python Video: బాప్ రే... రోడ్డు దాటుతున్న అత్యంత భారీ కొండ చిలువ.. వీడియో చూస్తే షాక్..

చూస్తుండగా ఆ వ్యక్తిని పులి లాక్కెళ్లడం ఆ వీడియోలో రికార్డు అయ్యింది. ఈ ఘటన చూసిన కారులో ఉన్న వారు భయంతో కేకలు పెట్టారు. కానీ అప్పటికే జరగాల్సిన నష్టం కాస్త జరిగిపోయింది. మొత్తంగా ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది. ఇలాంటి డెంజర్ స్టంట్ లు అవసరమా..?.. అంటూ నెటిజన్లు ఏకీపారేస్తున్నారు.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Tiger Videotiger attack videoTiger attacks on touristVideo Viralsocial media

Trending News