Tiger Attack Video: వామ్మో.. అడవిలో టూరిస్టును మెరుపు వేగంతో లాక్కెళ్లిన పెద్దపులి.. ఓళ్లుగగుర్పొడిచే వీడియో..

Tiger attacks on tourist in forest video goes viral: ఇటీవల చాలా మంది తమ ఫ్రెండ్స్, ఫ్యామిలీస్ తో అడవులు, జలపాతాల వద్దకు వెళ్తుంటారు. కొంత మంది జంగిల్ సఫారీలకు వెళ్తారు. అక్కడ క్రూరమైన జంతువులు ఉంటాయి. అవి చాలా డెంజర్గా ఉండి ఏ మాత్రం నెగ్లీజెన్సీగా ఉన్నదాడులు చేస్తాయి. అడవుల్లో వెళ్లిన కొంత మంది క్రూర జంతువుల సఫారీల్లో వెళ్లి ఫోటోలు, సెల్పీ వీడియోలు అంటూ రచ్చ చేస్తారు. కొన్ని సందర్బాల్లో వారు క్రూరమైన జంతువులు సంచరించే మార్గాల్లో వెళ్తు కారుల నుంచి బైటకు దిగుతుంటారు.. ఇలాంటి సందర్భాల్లో అనుకొని ఘటనలు జరుగుతాయి.
అడవిలో సంచరించేటప్పుడు చాలా మంది గైడ్ లు, ప్రత్యేకమైన వాహనాల్లో వెళ్తారు. ఇదంతా మనం చూస్తుంటాం. కానీ కొంతమంది మాత్రం కాస్తంత అతిగా ప్రవర్తిస్తారు. దట్టమైన అడవిలోకి వెళ్లగానే మధ్యలోకి దిగి ఫోటోలు, సెల్ఫీలు దిగుతు తమ పైత్యం చూపిస్తుంటారు. ఇలాంటి తరుణంలో అనుకొని ఘటనలు జరుగుతాయి.
తాజాగా... వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఒక ఫ్యామిలీ సఫారీకి వెళ్లారు. అక్కడ అడవి మధ్యలోకి వెళ్లాకతమ కారులో నుంచి బైటకు ఒక వ్యక్తి దిగి ఫోజులు ఇస్తున్నాడు. మరో యువతి కారులో నుంచి వీడియో రికార్డు చేస్తుంది. ఇంతలో చెట్ల మాటున నుంచి పెద్దపులి మెరుపువేగంతో వచ్చి ఆ వ్యక్తిని మెడకు పట్టుకుని చెట్లలోకి లాక్కెళ్లిపోయింది.
చూస్తుండగా ఆ వ్యక్తిని పులి లాక్కెళ్లడం ఆ వీడియోలో రికార్డు అయ్యింది. ఈ ఘటన చూసిన కారులో ఉన్న వారు భయంతో కేకలు పెట్టారు. కానీ అప్పటికే జరగాల్సిన నష్టం కాస్త జరిగిపోయింది. మొత్తంగా ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది. ఇలాంటి డెంజర్ స్టంట్ లు అవసరమా..?.. అంటూ నెటిజన్లు ఏకీపారేస్తున్నారు.