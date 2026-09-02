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Tiger Attack Video: బాప్ రే.. రెప్పపాటులో జూ సిబ్బందిపై ఎగబడ్డ పెద్దపులి.. షాకింగ్ వీడియో..

Tiger vs dog video: జూలోని సిబ్బంది  పెద్దపులికి ఆహరం వేయడానికి దాని ఎన్ క్లోజర్ లోకి ప్రవేశించాడు. ఇంతలో అక్కడున్న పులుల్లో ఒక పులి ఒక్కసారిగా జూ సిబ్బందిపై దాడి చేసింది.ఈ పరిణామంతో అతను షాక్ కు గురయ్యాడు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 02, 2026, 04:34 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 04:36 PM IST
Tiger Attack Video: బాప్ రే.. రెప్పపాటులో జూ సిబ్బందిపై ఎగబడ్డ పెద్దపులి.. షాకింగ్ వీడియో..
Image Credit: tigerattackvideo

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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