Snake Video: ఫ్యాన్సీ క్లిప్ అనుకుంటే పొరపాటే.. అమ్మాయి జడలో ప్రత్యక్షమైన పాము పిల్ల.. వీడియో..

Snake In Hair Video Watch Now: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో రకరకాల వింతలతో పాటు విశేషాలు వైరల్ అవ్వడం సర్వసాధారణమైపోయింది. అయితే తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఒక వీడియో మాత్రం సోషల్ మీడియా వినియోగదారుల వెన్నుల్లో వెనుక పుట్టిస్తుంది. సాధారణంగా మహిళలు తమ జడలను పూలతోనో.. అందమైన క్లిప్పులతోను అలంకరించుకుంటారు. కానీ ఇక్కడ ఒక యువతి ఏకంగా పాము పిల్లను తన జడలో పెట్టుకొని కనిపించడం ఇప్పుడు అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేసేలా చేస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో క్లిప్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతుంది.
వైరల్ అవుతున్న వీడియోను గమనిస్తే.. ఒక యువతి ఒకచోట కూర్చుని ఉండగా.. ఆమె వెనక ఉన్న జడ మధ్యలో ఒక చిన్న పాము పిల్ల చుట్టలు చుట్టుకొని ఉండడం మీకు కనిపిస్తుంది. ఆ పాము ప్రాణాలతోనే ఉండి.. అటు ఇటు కదులుతూ పడక విప్పడానికి ప్రయత్నిస్తున్నట్లుగా స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. మొదట చూసినవారు అదేదో ఫ్యాన్సీ హెయిర్ క్లిప్ అని అనుకున్నారు.. కానీ ఆ పాము చిన్నగా కదులుతూ కనిపించడంతో అది నిజమైన పామని నిర్ధారించుకొని అందరూ షాక్ అయిపోయారు..
ఈ ఘటనకు సంబంధించిన చిన్న క్లిప్పు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతుంది. వీడియో పై సోషల్ మీడియాలో భిన్నభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అందరు ఇది కావాలని చేసిన సాహసం అని కామెంట్లలో రాసుకు వస్తే.. మరి కొంతమంది ఫ్రాంక్ వీడియో కావచ్చు అని భావిస్తున్నారు. ఆ యువతి ముఖంలో ఎక్కడ భయం లేకపోవడం ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తోంది. ఈ వీడియో చూసిన మరికొంతమంది మాత్రం బహుశా ఆ యువతీ నిద్రపోతున్న సమయంలో లేదా ఆరు బయట కూర్చున్నప్పుడు పాము పిల్ల ఆమె జడలోకి దూరి ఉండొచ్చని కామెంట్లు చేస్తున్నారు..
ఇక ఈ వీడియో చూసిన మరి కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు మాత్రం అమ్మో చూస్తుంటేనే భయం వేస్తోంది.. ఆ పాము గాని కరిస్తే పరిస్థితి ఏంటని కామెంట్ చేయగా.. పాములు ఎక్కడ దూరి ఉంటాయో చెప్పలేం.. మహిళలు జడ వేసుకునే ముందు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలని కొంతమంది సూచిస్తూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు. పాము పిల్ల చిన్నదైనప్పటికీ దాని విషయం ప్రాణాంతకం కావచ్చు అని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
