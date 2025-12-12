Snake Video: అద్భుతం.. రెండు పాముల మీద తిరునామాలు, పూరీ జగన్నాథుడి కళ్లు.. అరుదైన వీడియో..

Snakes viral video: ఇటీవల కాలంలో సోషల్ మీడియాలో రకరకల వీడియోలు వైరల్ అవుతున్నాయి. అసలు వీటిలో నిజమైనది ఏంటో ఫెక్ ఏంటో కూడా అర్థం కానీ సిట్యూవేషన్ ఏర్పడింది. పాములు వీడియోలకు నెట్టింట బాగా డిమాండ్ పెరిగింది. చాలా మంది ఆసక్తిగా పాముల రకరకాల వీడియోలు చూస్తున్నారు. అంతటితో ఆగకుండా వాటిని షేర్ లు కూడా చేస్తున్నారు. దీంతో కుప్పలు తెప్పలుగా పాముల వీడియోలు వైరల్ గా మారుతున్నాయి. ఈ మధ్యకాలంలో ఏఐ వీడియోలు కూడా బాగా ట్రెండింగ్గా మారాయి.
దీని వల్ల అసలు వీడియో ఏంటో కూడా తెలియట్లేదు. జనాలు ఇది నిజమనుకుని ఫెక్ వీడియోలను నమ్మేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం రెండు పాముల వీడియోలు బాగా ట్రెండ్ గా మారాయి. వీటిలో నాగు పాములు బుసలు కొడుతున్నాయి. వీటిపై తిరునామాలు, పూరీ జగన్నాథుడి కళ్లు ఉన్నాయి. మొత్తంగా ఇవి చూస్తుంటే నిజంగా ఉన్నట్లు కన్పిస్తున్నాయి.
అవి బుసలు కొడుతూ తలను అటు ఇటు ఆనిస్తున్నాయి. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం బాగా వైరల్గా మారింది. అయితే.. దీన్ని కొంత మంది ఏఐ వీడియో అని కొట్టిపారేస్తుండగా మరికొంత మంది నిజంగా పాములాగ ఉంది అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. పాము పడగ మీద తిరునామాలు, పూరీ జగన్నాథుడి కళ్లు దివ్యంగా ఉన్నాయని మరికొంత మంది కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
చాలా మంది పాములతో స్టంట్లు చేస్తున్నారు. దీంతో కొన్నిసందర్బాలలో వారి ప్రాణాలు పోయేందుకు కూడా చాన్స్ లు ఉన్నాయి. అందుకే చలికాంలో పాములతో జాగ్రత్తగా ఉండాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. పాములు ఇంట్లో ప్రవేశిస్తే వెంటనే చంపకుండా.. స్నేక్ క్యాచర్ లకు సమాచారం ఇవ్వాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనివల్ల కాలసర్పదోషాల నుంచి బైటపడవచ్చని చెబుతున్నారు.