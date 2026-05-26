/Venomous Cobra Video: గుండె ఆగిపోయే వీడియో.. వామ్మె.. కింగ్ కోబ్రాతో చిన్నారి ఆటలు..

Venomous King Cobra Video: సోషల్ మీడియాలో అందుబాటులోకి వచ్చిన తర్వాత ప్రతి రోజు ఏదో ఒక వీడియో సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తూనే ఉన్నాయి. కొన్ని వైరల్ అయ్యే వీడియోలు నవ్వులు పూయిస్తే, మరికొన్ని మాత్రం గుండె ఆగినంత పని చేస్తూ వస్తున్నాయి. తాజాగా అలాంటి కోవకు సంబంధించిన ఒక ఒళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తోంది. సాధారణంగా కింగ్ కోబ్రాల పేరు చెబితేనే పెద్దవారైనా సరే ఆమడదూరం పరుగులు తీస్తూ ఉంటారు. కానీ అలాంటిది ఒక చిన్నారి ఏకంగా అత్యంత ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రాతో ఆనందంగా ఆడుకుంటూ కనిపించిన దృశ్యాలు ఇప్పుడు అందరినీ ఆశ్చార్యానికి గురి చేస్తూ ఉన్నాయి..
పడగ విప్పిన పాము.. భయం లేని చిన్నారి..
ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియో వివరాల్లోకి వెళితే..ఈ వీడియోలో.. ఒక భయంకరమైన కింగ్ కోబ్రా పడగ విప్పి కనిపించడం మీరు చూడొచ్చు. అంతేకాకుండా ఎదురుగా ఉన్నది ఎంత విషపూరీతమైనది, ప్రమాదకరమైన జీవి అనే కనీస అవగాహన కూడా లేని ఒక చిన్నారి.. ఆ పామును పట్టుకుని ఉండడం మీరు చూడొచ్చు..
ఆ పాము నడుము భాగం పట్టుకుని అటు ఇటు ఆడుతూ.. దానితో చాలా సాధారణంగా ఉండడం చూసి నెటిజన్లు నోరెళ్లబెడుతున్నారు. పాము పడగ విప్పి దాడి చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్లు కనిపిస్తున్నప్పటికీ.. ఆ చిన్నారి ముఖంలో మాత్రం ఎలాంటి భయం కూడా కనిపించకపోవడం ఇప్పుడు ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తోంది.. ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఘటన ఎక్కడ, ఏ ప్రాంతంలో జరిగిందనే దానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇంకా.. తెలియదు.. అయినప్పటికీ ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియో ఇప్పటి వరకు లక్షలాది వ్యూస్తో పాటు వేలాది కామెంట్లతో సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తోంది.
ఈ వీడియోను చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు రకరకాలుగా స్పందిస్తూ వస్తున్నారు. కొందరు ఆ చిన్నారి ధైర్యానికి ఆశ్చర్యపోతుంటే.. మరికొంతమంది మాత్రం చిన్నారి తల్లిదండ్రులపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ వీడియో చూసిన మెజారిటీ సోషల్ మీడియా వినియోదారులు ఇదేం నిర్లక్ష్యం? చిన్నారి ప్రాణాలతో చెలగాటమాడుతుంటే వీడియోలు తీస్తున్నారా? అంటూ మండిపడుతున్నారు. ఏది ఏమైన ఇలాంటి పాములతో ఆటలు ఆడడం చాలా డేంజర్ అని వన్యప్రాణి సంరక్షకులు చెబుతున్నారు.
