/Cobra Video: ఒళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో.. వామ్మె కింగ్ కోబ్రాతో ఆడుకుంటున్న పసిబిడ్డ.. వీడియో..

Venomous King Cobra Video Watch Here: సోషల్ మీడియా అందుబాటులోకి వచ్చిన తర్వాత రోజుకొక వింతైన, ఆశ్చర్యం కలిగించే వీడియోలు వెలుగులోకి వస్తూనే ఉన్నాయి.. కొన్ని వీడియోలు నవ్వులు పుట్టిస్తుంటే. మరికొన్ని మాత్రం ఒళ్లు గగుర్పొడిచేలా చేస్తున్నాయి. తాజాగా అలాంటి కోవాకు చెందిన ఒక వీడియో సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫారమ్స్లో.. ముఖ్యంగా ఇన్స్టాగ్రామ్ లో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. ఒక చిన్న బాలుడు ఏకంగా అత్యంత ప్రమాదకరమైన నాగుపాముతో ఆడుకుంటున్న దృశ్యాలు ఈ వీడియోలో కనిపించడంతో సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. దీనికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
వైరల్ అవుతున్న వీడియో వివరాల్లోకి వెళితే.. ఒక పసి బాలుడు ఎలాంటి భయం లేకుండా నేలపై కూర్చొని ఉండడం మీరు చూడొచ్చు. అతని ముందు ఒక పెద్ద నాగుపాము పడక విప్పి బుసలు కొడుతూ ఉండడం మీరు గమనించవచ్చు. సాధారణంగా పామును చూస్తేనే పెద్దవారైనా సరే ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకుని అక్కడి నుంచి పారిపోతూ ఉంటారు. అలాంటిది ఆ చిన్నారి మాత్రం బెదరకుండా.. ఆ నాగుపాము ముందు భాగాన్ని తన చిన్నచిన్న చేతులతో గట్టిగా పట్టుకొని ఉండడం మీరు గమనించవచ్చు..
అయితే, ఇక్కడ అందర్నీ ఆశ్చర్యపరిచే విషయం ఏమిటంటే.. ఆ ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రా బాలుడు పై దాడి చేయడానికి ప్రయత్నించకపోవడం.. బాలుడు దానిని పట్టుకొని ఉన్నప్పటికీ.. అతను దానితో ఆడుతున్నప్పటికీ.. అది ఆ చిన్నారిపై ఎలాంటి దాడి చేయకుండా అలాగే ఉండిపోయింది. చుట్టుపక్కల వాళ్లు కూడా ఆ బాలుడిని ఆపకపోవడం గమనార్హం.. అంతేకాకుండా అక్కడ ఉన్నవారు ఆ బాలుడు వీడియోను మొబైల్ లో చిత్రీకరిస్తూ ఉండడం మరింత విశేషం..
ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయగా.. ఇప్పుడు విపరీతంగా అన్ని మాధ్యమాల్లో వైరల్ అవుతూ వస్తోంది. ఈ వీడియో చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు కామెంట్లు కూడా పెడుతున్నారు. చాలామంది నటిజెన్లు ఇది కచ్చితంగా పెంపుడు పాము అయి ఉంటుందని.. బహుశా దాని విషపు కోరలను ముందే తొలగించి ఉంటారని కామెంట్లు పెడుతున్నారు.. పాములకు శిక్షణ ఇచ్చే కుటుంబానికి చెందిన బాలుడు కావడం వల్లే అంత ధైర్యంగా ఉన్నాడని మరికొందరు అభిప్రాయపడుతున్నారు..
ఈ వీడియో చూసిన మరికొంతమంది మాత్రం తప్పు పడుతూ వస్తున్నారు.. పాము పెంపుడు అయినప్పటికీ.. విషం లేనిదైనప్పటికీ.. అది వన్యప్రాణి.. చిన్నపిల్లలను ఇలాంటి ప్రమాదకరమైన జీవుల వద్ద వదిలేయడం బాధ్యత రాహిత్యమని.. ఆ బాలుడికి సంబంధించిన తల్లిదండ్రులపై సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారు.. ఈ షాకింగ్ ఘటన ఎక్కడ, ఈ ప్రాంతంలో జరిగిందనేది తెలియక పోయినప్పటికీ.. ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో మాత్రం ఈ వీడియో ట్రెండింగ్లో నిలిచింది. కొన్ని సోషల్ మీడియా మాధ్యమాల్లో ఈ వీడియో మిలియన్ల కొద్ది వ్యూస్ తెచ్చుకుంది..
